台灣信用卡市場大洗牌：台北富邦接手Costco聯名卡衝上前3大發卡銀行，星展承接花旗消金擠身第6大

在前一陣子花旗銀行（Citibank）退出台灣消費金融市場，又遇上國泰Costco聯名卡換東家，台灣銀行信用卡市場走向大洗牌，其中，台北富邦銀行衝上第3、星展銀行則搶下前6大發卡銀行。

台灣信用卡銀行大洗牌

根據台灣監管會銀行局2022年11月統計，目前全台有效信用卡卡數為5508萬張，其中，由國泰世華商業銀行的568.1萬張居首位、中國信託528.4萬次之、玉山銀行466.9居第三，然後依序為台新銀行422.8萬、北富邦323.9萬、花旗銀行209.0萬、聯邦商銀136.3萬、永豐商銀122.4萬張等。

在還沒有接收花旗業務的星展銀行，僅有32.9萬張的信用卡發行量，未來加上接受的花旗209萬張，將會躍居第6大發卡銀行；至於台北富邦部分，在接手國泰Costco聯名卡業務後，也將衝上前3大發卡銀行。

花旗消費金融業務賣星展銀

2021年4月，作為正在進行的全球策略調整的一部份，花旗宣佈出售消費金融業務，以投資在更具有競爭優勢及規模的業務上。

花旗指出，這都是為了股東報酬的考量，未來消費金融集中在4個財富中心，分別是新加坡、香港、倫敦和阿聯酋。

花旗並非完全放棄台灣市場，而是集中火力往投資銀行等領域。他們指出，未來針對企業及投資銀行、資本市場及財務顧問服務，財資暨貿易金融，及證券服務解決方案等方向努力。

此外，花旗信用卡的業務將由星展銀行接手。花旗於2022年12月22日獲得金管會核准，業務移轉基準日暫訂於今（2023）年8月12日，在移轉業務完成前，所有客戶不會受到影響。

花旗特別提醒，持有的信用卡和貸款帳戶的客戶，效力仍然持續有效，以及所享受的優惠，暫時都不會調整。若有任何改變，都將會提前通知；且正進行的活動優惠將會持續提供。此刻，新核發的信用卡/貸款帳戶，將會在今年移轉到星展銀行繼續提供服務。

國泰世華轉移Costco聯名卡到北富邦

國泰世華針對轉移Costco聯名卡業務一事強調，與好市多股份有限公司聯名卡合約期間至2023年8月7日屆期。國泰將於2022年12月起陸續為Costco聯名卡持卡人換發相同國際信用卡組織與卡片等級之CUBE卡（含附卡）。

國泰世華強調，Costco聯名卡相關權益在2023年8月7日（含）前皆不受影響，不需要取消卡片，在2023年8月7日（含）前，仍可正常使用，且將於聯名卡合約結束前主動換發CUBE卡。

此外民眾關心的年費退費問題，國泰世華表示，自2022年12月起下帳收取之Costco聯名卡年費，本行將自動為您全額減免。2022年8月至2022年11月如您有繳交Costco聯名卡年費，另行退回您的信用卡帳上。

國泰世華特別提醒，合約屆期後，本行會由主動執行停卡作業，無法繼續使用，包括Apple Pay等行動支付也會被解除綁定。

接手Costco業務的北富銀總經理郭倍廷日前表示，富邦Costco聯名卡最大特色是將消費場景從Costco通路，擴展至食衣住行育樂，讓民眾感受金融服務與生活緊密結合的便利性，且他樂觀預期，以好市多會員忠誠度，再加上權益升級，預計將引發台灣史上最大一波換卡潮。

而台灣Costco總經理趙建華也指出，富邦集團經營觸角涵蓋金融、電信、不動產、媒體等多重領域，為台灣產品線最完整、資源最豐富的金融集團，日後可望在北富銀的創新整合下，提供Costco會員全方位的服務體驗，而本次合作將以10年為基礎，共同發展創新服務。

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核稿編輯：翁世航