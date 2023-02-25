《東京骨灰紀行》：東京街頭到處都有亟待解決的難題，就像狗兒出了門就可能被人敲一棍子
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文學家小澤信男，出生於昭和初年、活過平成、令和，經歷了東京大震災、大空襲，二○一一年，已經七十四歲的作家，與熟識的編輯一起漫步東京，以八年的時間，從兩國出發、踏遍日本橋、千住、築地、谷中、多磨、新宿，最後再回到兩國，寫下了這本代表作。
文：小澤信男
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走出新宿車站南口的驗票口，穿過熙來攘往的人群，我來到了甲州街道的陸橋下。
聽說每天進出這個車站南口的乘客，約有四十五萬人，而在這座陸橋下面往來的車輛則多達六萬輛。也不知是誰用什麼方法計算出來的。陸橋前方的左右兩側是樓房堆成的高牆，幾條鐵道從高牆構成的谷底間穿過。谷底前方的天空是一望無際的蔚藍。吵嚷的大地，靜謐的天空。眼前這幅景象，從平成八年（一九九六年）新宿高島屋開幕以來，一直都是這樣。不過現在附近又增加了「NTT Docomo代代木大樓」，不遠的前方就能看到聳立的樓頂。兩側高樓構成的谷底上面，即將架上頂蓋，因為谷底的位置現在正在興建「新宿南方露台」。這座貌似無數積木堆成的城樓建築將是二十一世紀的新宿南口。
現在，讓我們試著把時間拉回到六十年前。那時的新宿南口還沒有「LUMINE購物中心」，站在陸橋上面可以俯瞰左右兩邊的鐵道。遼闊的天空裡，什麼也沒有。車站的驗票口在陸橋西端，東端的山丘上則聳立著昭和天皇即位大典紀念塔。角落裡有一座石階，直接通向山下的公共廁所旁邊，山丘上面則整天都瀰漫著尿臊味。
那時還不到昭和二十年，我正在東京府立第六中學（現在的都立新宿高中）就讀。二年級那年的夏天，我開始搭乘小田急線通學。因為那時我家已從下町搬到世田谷區的代田。從小田急線的驗票口出來，京王電車的車站就在陸橋上面。如果立刻跳上電車，向東行駛一站，就到了山坡下的終點「京王新宿」。一下車就能看到校門。但我每天早上還是靠自己的兩條腿快步走下山坡。
不久，這段山坡路就變成了車流奔騰的大馬路，行人則順著LUMINE購物中心的大型石階走下山坡。這段石階的周圍，就是從前瀰漫尿臊味的山丘。但事實上，這座山丘也不是自古就有的。
這裡最初是先開通了甲州街道，等到地形整理得比較平坦後，才有鐵路鋪設過來。後來，鐵軌的數量增加得非常迅速，平交道逐漸不夠用了，所以才在甲州街道上構築了山坡和陸橋，然後把高架鐵道架在山坡和陸橋的上方。現在的山丘應該就是那時築起的。之後，京王電鐵才開始在陸橋上方通車。奇怪的是，京王電車為什麼會把巴士總站建在有尿臊味的山坡下面呢？
總之，東京街頭到處都有亟待解決的難題，就像狗兒出了門就可能被人敲一棍子。但是難題歸難題，終究是有辦法解決的。所以京王電車越過陸橋上方之後，又向東駛下山坡。最近那條山坡路上開闢了人行道，而且還裝設了護欄，所以現在行人又能在坡路上行走了。山坡右下方的道路，據說是從前玉川上水的遺跡。坡路右邊那塊地區是從前的旭町，也就是有名的廉價旅店街。林芙美子的小說《放浪記》就是在這附近開啟故事的序幕。
我從車站走到「明治通」，越過十字路口之後向右轉，眼前的高樓之間突然出現一座上方覆蓋瓦頂的山門。門扉上畫著葵紋。這裡就是我的目的：曹洞宗護本山天龍寺。從山門旁的小門走進境內後，立刻看到正面的大殿，右邊還有一座鐘樓。大殿後面是墓地。站在山門口，一眼就把境內看得一清二楚。
鐘樓旁有一塊解說板，板上寫著：「天龍寺的報時鐘深受附近鄰里喜愛，因為周圍居民都想催促深夜還在『內藤新宿』玩樂的遊客快點離去，大家就用鐘聲當作暗號，所以這座鐘也叫做『催客鐘』。當時江戶城裡有好幾座報時鐘，但只有這座鐘是在城外。又因為武士從這裡進入江戶城樓上班比較費時，所以每個時辰的敲鐘時間都故意提前三十分鐘。這座鐘跟上野寬永寺、市谷八幡的報時鐘並稱『江戶三大名鐘』。」
遊客好不容易到這裡風流一夜，結果卻提早三十分鐘把人趕回家，誰會喜歡這種報時鐘啊？當然啦，這是被趕的遊客的感覺。至於這段文字是否屬實，就需要向新宿區教育委員會請教了。
回想起來，天龍寺是跟德川家一起從遠州遷到江戶來的古寺。山門上的葵紋代表了寺院的等級。參觀這座寺院之前，我先翻開手邊的《江戶切繪圖》。其中的〈內藤新宿．千駄之谷邊圖〉是文久二年（一八六二年）修訂過的尾張屋版。我手裡這張圖則是最近重新印刷的版本。
切繪圖裡用紅線標示的天龍寺是周圍地區面積最大的寺院。今天從附近的高樓區到明治通，昔日全部都在天龍寺境內。
那時如果經由江戶五街道之一的甲州街道出城，都是走四谷見附為起點的「新宿通」，出了新宿四丁目的「大木戶」，就算離開了江戶城。出城後的第一個宿場町就是「內藤新宿」。切繪圖上的宿場町全被塗成灰色，共分下町、仲町、上町三個部分，全部都連在一起。上町的位置在今天的「伊勢丹」前方十字路口附近，從這裡向左轉前進，就能抵達「新宿追分」，這裡有個雙岔路口，從這個路口分出去的直路是支線，也就是「青梅街道」。主幹道通過路口後彎曲成直角狀。每天這裡總是人來人往，車水馬龍，十分熱鬧，路口的廣場上還有張貼幕府告示的告示板。這個車輛匯集的廣場就在天龍寺的山門前方，山門跟廣場之間隔著玉川上水。而天龍寺所扮演的角色就是甲州街道沿線居民的土地神。
切繪圖上的附近地區，大部分都是譜代大名的下屋敷，還有旗本、御家人的住宅區，或是同心、幕府下級官吏和小市民聚居地。這裡雖然已算江戶城外，卻有一條大路直通江戶城樓的半藏門，可算是很不錯的郊外住宅區。而且這裡也聽得到報時鐘的聲音，所以居民應該都得繳納報時費，雖然每個時辰都提前三十分鐘敲鐘，也是為上班的武士提供的一種服務啊。另一方面，就連附近的宿場町也能聽到毫不留情的催客鐘聲，由此可見當時江戶的街頭環境應該是非常幽靜的。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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