曾為全球最多分店的速食店，潛艇堡霸主——Subway的起源
我們想讓你知道的是
知名潛艇堡店Subway開設的第一間店相當順利，可惜事與願違，隨著時間過去，來光顧的客人越來越少，甚至店內已經沒有獲利了，眼看這次的創業似乎要以失敗告終，創辦人不甘心，決定做一件背道而馳的策略，那就是在賠錢的情況下，開第二間分店。
文：週報時光機 - 派翠克
一名17歲的少年一開始為了籌措自己的大學學費，最後卻意外地跟鄰居踏上創業之路，他們選擇賣潛艇堡，即使一開始事業跌跌撞撞，但在咬牙苦撐之後，他們的分店數量一度超越麥當勞，成為速食連鎖店店面最多的品牌。這個品牌就是被人們戲稱「被潛艇堡耽誤的餅乾店」，Subway。
Subway是如何成立的？我們先來認識一下創辦人Fred Deluca，他出生於1947年紐約的布魯克林，10歲那年，由於父親工作的緣故，一家人搬到了紐約州的另一座城市阿姆斯特丹，他們在這裡認識了另一組家庭，Peter Buck。這位老兄在後來，更成為Fred創辦Subway的重要夥伴。
1965年，Fred從高中畢業，當時他想在大學畢業後成為一名醫師，然而大學學費對於Fred一家人來說負擔太重，Fred只好硬著頭皮跑來找Peter，希望Peter能夠借錢讓他讀大學，未來一定會如期還款。
Peter身為Fred的長輩，同時兩家人的感情又很好，他相當樂意幫忙，不過他不是單純借錢給Fred，而是選擇用1000美金贊助他創業，之後Fred再用這份事業賺到的錢，來還給他。Peter以1000美金，作為Fred的創業基金。
兩人打算開潛艇堡店，他們設定10年內展店超過30家的目標。第一家店以「Pete’s Submarines」為名，開在了康州的布里奇波特（Bridgeport），並以「Pete’s Submarines」。新店開幕通常都會吸引人潮，因此在第一天他們的潛艇堡很快就賣光了，兩人有了這次的成功信心大增，認為遲早要變成有錢人了。
可惜事與願違，隨著時間過去，來光顧的客人越來越少，甚至店內已經沒有獲利了，眼看這次的創業似乎要以失敗告終，兩人不甘心，決定做一件背道而馳的策略，那就是在賠錢的情況下，開第二間分店。
第二間分店的結果跟第一間大同小異，一樣雷聲大雨點小，但兩人秉持著「要吸引顧客，就要打造自己品牌成功的假象。」所以他們又開了第三間分店，過程中店名也從Pete's Submarines改成Pete’s Subway，後來在1968年，改成了你我熟悉的「Subway」
隨著時間過去，Fred從大學畢業了，然而他原先當醫生的志向也消失，他決定全心全意投入這個潛艇堡的事業中，但當年兩人所設下的KPI，10年30間店以上，在1974年的時候，只開了一半，16間。這時候他們意識到，單靠兩家人要經營如此多家的商店，基本上已經超出自己的能力範圍，於是他們在開啟了加盟策略，短短四年的時間，Subway已經來到100家。
1980年代，Subway的展店速度飛快成長，北美地區的加油站、百貨公司、休息區都能看見Subway，不僅成立超過1000間店面，品牌也拓展到了歐洲、亞洲、中南美洲等地。
之所以展店如此之快，是因為Subway以非常便宜的加盟金吸引大家來加入，甚至提供加盟獎金給邀請成立下線的店家。此外，90年代開始，美國人普遍更重視健康與疾病的預防，漢堡、炸雞這種垃圾食物容易造成肥胖，讓人容易生病，因此Subway將自己的品牌定位在比較健康的速食，強調自己屬於低脂，負擔低的速食產品。
進入2000年，Subway迎來了他們當時最強代言人。有位長年吃Subway的顧客名叫Jared Fogle，當年還是學生的他，被室友在學校校刊上爆料，透過運動搭配吃Subway，11個月內體重從最胖193公斤，瘦到剩下82公斤，等於減了111公斤。
這消息傳出， Subway立刻就找來Jared Fogle擔任代言人，沒想到往後Subway的銷售額開始大成長，2001年，Subway的門市數量來到全球第二多，僅次於麥當勞。
進入2010年，Subway的門市數量擊敗麥當勞，成為全球第一，回頭看Subway這一路走來，當年靠著1000美金的借款，成就了這個可以跟麥當勞較勁的速食店，可謂相當立志。
然而2015年，代言人被爆出性侵未成年少女的醜聞，創辦人Fred也離開了人世，2016年Subway展店數陷入萎縮，2020年更遭遇COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），店面一間一間收掉，這期間也不斷爆出Subway的抽成太高，加盟人士難以獲利的消息。
根據Statista的統計，2016年Subway的全球店面數量將近4萬5000家，到了2022年已經只剩下3萬7000家左右，如今兩位創辦人都已經離世了，即使Subway在全球的店舖數量仍然名列前茅，但如果不能趕快想出新的經營策略，在越來越多提倡健康飲食的速食餐廳登場之下，消費者選擇越來越多，這個曾經的霸主，看來也備受考驗。
如果你家樓下要開一間速食店，大家會想要麥當勞、Subway還是摩斯或漢堡王呢？
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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