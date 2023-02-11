《40歲好日子才開始》：思考人生下半場斜槓轉型，把決勝戰場拉到對自己有利的領域裡

文：林易璁

目前的產業變化與公司環境，已經不像以往一樣，可以從一畢業到退休，一直待在同一家公司工作，有些人20歲進公司，40歲熬出頭，可以獨當一面；有些人40歲，正在思考人生的下半場規劃。

人生的長度，如果以80年的時間來算；那麼，40歲，就好像是馬拉松的折返點一樣，這10年是人生最重要的轉換期。把握40歲，才是真正決定人生下半場的關鍵。

認識自己，釐清個人人生價值觀

《40歲好日子才開始》書中提到了，為了讓自己的人生方向更加清晰，最重要的是「搞清楚自己的優先順序」，其中一個很有幫助的辦法，就是將自己認為重要的事項，用「圓餅圖表」畫出來。

過了40歲要考量的是「人生的優先順序」，也就是「我想要過什麼樣的人生？」、「對未來的人生而言，什麼才是最重要的？」。比如說：「在只有一次的人生裡頭，自己想要得到些什麼？」然後把優先順序最高的三個找出來，並且把順序的比重畫出來，以作者的優先順序來說，五成以上是「自由」，接下來是「金錢」跟「對社會提出貢獻」。

以我個人而言：目前有三個身份——知識分享者，也就是講師的身份；助人工作者，也就是職涯發展師的身份，以及專案管理者，也就是協助公司專案進行的身份，剛好我的優先順序也符合這三個身份，分別是「分享」，「幫助他人」跟「有意義的工作」。

決勝戰場，拉到自己有利的領域

《40歲好日子才開始》書中提到了：就養殖鱒魚來說，需要兩個本領，作者的能力是日本第一，一個是將水倒入大桶缸裡，每一次總重20公斤控制剛剛好的準度跟速度，一個是徒手分辨鱒魚的公跟母的速度。或許有人會說企管顧問不需要這兩種本領，但是，重點是做到在某一個群體裡，成為「日本第一」的觀念。

40歲之後，轉職斜槓的戰場裡，你是否有培養出無人能及的強項，要把決勝戰場拉到對自己有利的領域裡，在有把握的戰場裡一決勝負。

人脈建立，解決問題靠人才檢索

《40歲好日子才開始》書中提到了：「人、物、資金」是企業的三大資源，組織規模越大，越不知道公司有哪些人才，是很正常的。在這裡可以利用「人才檢索」系統，找出「誰很懂這一類的事情」的關鍵人脈。

就個人而言，到了40歲，不需要所有事情都自己做好，要善加運用下屬跟團隊，讓他們產出成果，另外，運用人脈也是非常重要的技巧，所以認識一些可以幫你解決「人才檢索能力」的人就很重要，而這類朋友至少需要三位。

在實務上我的建議是：可以定期盤點自己的人脈，例如：目前大家最常用的軟體之一就是LINE，在分類上我會用數字跟英文作為群組的分類：例如1開頭是小學同學，2開頭是國中同學，3開頭是高中同學等等。出社會認識的朋友，我會用單位的兩碼英文縮寫作為通訊錄的開頭。

時間管理，用三個視點交集思考

書中提到了：思考自己的職涯規劃時，可以用三個視點的關係：就是「應該做的事情」，「可以做的事情」，「想要做的事情」。用這三個視點，畫出三個圓，交叉的地方就是要集中火力的部分。

許多退休的人，他們在上班的時候，全心投入到「應該做的事情」，而沒有去思考「想做的事情」，也沒有勇氣挑戰自己「想做的事情」，也沒有針對自己想做的事情去作規劃，等到了退休之後，自然後悔一件事情都沒有做。所以不管公司能否成全自己想做的事情，也要養成時時去思考想做的事情是什麼。

閱讀策略：主題式與經典式閱讀

書中提到了：我們要得到的新知識，不外乎兩種方式：除了跟懂的人請益之外，就是看書了。在讀書的時候，要注意到如何活用？與其盲目亂讀一通，不如採取「主題式閱讀法」，也就是針對你有興趣的主題，一次買10本左右一氣呵成讀完。

主題式閱讀法的效用是可以找出最大公約數，就可以找出重點，同一個主題，只要讀過了三本，就可以發現有共同的東西在裡頭，這些就是這個主題的精髓。

第四本之後，閱讀的速度就會快很多，到了第七、八本，只要閱讀還不清楚的部分就可以。以我個人而言：因為工作的關係，我自己的主題閱讀的主題，包括了職涯規劃、思考筆記、問題解決、投資理財等等主題。

讀書，可以提升個人的專業知識與教養，如果是沒有時間讀書的人，建議使用「經典式讀書法」，先找出自己認為最「經典」的書，以這一本為參考書，專讀這一本書，直到可以用這一本書的內容做演講的地步，這樣熟讀方式才有意義。

例如：市場行銷學裡面被視為聖經的書是科特勒（Kotler）所寫的「行銷管理」。透過不斷的閱讀，實作，演講，讓書本裡的內容隨時可以被派上用場，在工作中找出合理的決策方式。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航