全球大型集會群眾「事故傷害防治」，如何善用「哈登矩陣」預防悲劇？

文：翁咏聖（國立台灣大學公共衛生學系三年級）、劉于僑（輔仁大學公共衛生學系二年級）

隨著各國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫措施鬆綁或解除，節日慶典、運動賽事、藝文展演、宗教活動等大型集會（mass gathering）陸續舉辦，有些場合已不再嚴管人員數量。然而，蜂擁而至的人潮可能增高群眾事故的風險，成為傷害的外因。

去（2022）年10月，印尼坎朱魯漢體育場與韓國首爾梨泰院接連爆發大規模人群碰撞（bump）、推擠（surge/crush）、疊壓（collapse）或踩踏（stampede）情事，印度西部一座吊橋亦因結構無法承受過重壓力而倒塌墜河，上述事件均致使數百位民眾嚴重傷亡，震驚國際社會。近期，烏干達首都坎帕拉近三年來首次舉辦跨年活動，當地一間購物商場施放煙火後亦傳出類似案件，共有九人罹難，多名群眾受傷。

一些研究結果表明，對活動構成風險的要素主要在於人群密度、流向和速度，不僅是現場人口總數。就平均而言，當每平方公尺高於五人，個體移動逐漸變得有限，甚至相互擠壓，任何微小的動作都有機會被密集的群眾放大，形成壓力波在人體結構間傳遞。

強大的力學能使民眾接續失去支撐，如同多米諾骨牌，伴隨倒下的群體愈來愈多，被壓在下方的人能夠逃生的機率便愈來愈低，有可能引發壓迫性／創傷性窒息（compressive/traumatic asphyxia）及相關傷害。在臨床醫學診斷上，這些情況紀錄於國際疾病與相關健康問題統計分類第十版（ICD-10）之S碼（身體單一部位傷害）、T碼（身體多重部位傷害或其他狀況）和W碼（外因）。

何謂事故傷害防治

直至今時，社會大眾、新聞報導或政府當局，仍習慣使用意外／事故（accident）、不測（contingency）、悲劇／災禍（tragedy）、不幸／厄運（misfortune）等詞彙描述非蓄意性的傷害事件，可能帶有「天注定」、「運氣不好」、「當事者不慎」之類的消極意味，容易被解讀為隨機發生、無法避免、未能防範，甚至將責任全盤歸咎於蒙受傷害的個人。若妥善運用流行病學工具分析，瞭解事件分布與型態差異，辨明健康影響因素（識別危險與保護因子），在過程中能夠適宜且公平地藉由社區中有組織的力量介入，事實上這些情形是可以被預防的。

有鑑於此，「傷害（injury）」成為學術領域中較合適的用語，意指蓄意或非蓄意性因身體暴露於各種形式的能量（例如：熱能、電能、力學能、化學能等），能量急性或長期、重複地轉移至身體，超過其承受閾限或破壞修復機制，又或者是因為缺乏維持生命的要素，而導致細胞、組織、器官、器官系統乃至於個體之損傷。傷害防治（injury prevention and control）是最容易被忽略的公共衛生議題之一，亟需跨領域專業的整合（例如：教育、警政、交通等），以及群體導向、基於實證、以預防為標的之多種戰略。

哈登矩陣（Haddon Matrix）

美國流行病學家戈登（John Gordan）在1949年運用宿主、作因、環境來描述傷害如何產生，1961年，心理學家吉普森（James Jerome Gibson）則以能量轉移的觀點闡釋致傷原理。1970年代，哈登（Wiliam Haddon Jr.）將前述概念整合，提出著名的哈登矩陣（Haddon Matrix），有助於在事件中探尋需要改善的因子與適當的干預時機，並點出持續蒐集傷害資料的必要性，藉此推動防治工作。

另有學者在該矩陣的兩種維度之外，加入方案擬定、實行與評估面向，形成x-y-z三軸架構，相關指標包含：有效性（effectiveness）、成本（cost）、自由（freedom）、公平（equity）、汙名化（stigmatization）、偏好（preferences）、可行性（feasibility），以及其他已被辨識的準則（other identified criteria）等，期望介入方針能克服實務上窒礙難行之處，籌措健康照護資源並爭取財務支持。

（編按：哈登矩陣完整圖表，請點擊全文最下方原文出處瀏覽。）

實際案例

1. 避免能量形成與聚集、減少能量聚集的程度

在日本東京，由澀谷區公所（渋谷区役所）、商店會聯合會（商店会連合会）、站前管理協議會（駅前エリアマネジメント）等機構組成的跨年執行委員會（年越しカウントダウンイベント）決議連續三年停辦倒數活動，動員百名警力與公職人員維持安全秩序，勸導公眾減少逗留並遵守禮節，並將大型電子螢幕較平時提早一小時熄燈，於全向十字路口等處設置影像監視平台掌握即時動態。在「梨泰院事件」之後，世界各國經過重新研判與綜合檢討，多半會避免在狹窄、具有一定坡度的環境舉辦大規模群聚活動。

過去兩年，此類集會則由於新冠疫情嚴峻而銜接體溫量測、實名制登記、接種疫苗、配戴口罩、快篩陰性等規範，劃設範圍限制最多容留人數，或直接終止實體辦理，轉為線上形式。除此之外，去年韓國明洞福利協會（명동 복지회），即當地的路邊攤販協會（노점상인연합회）呼籲店家在聖誕節及新年期間暫停營運，朝鮮（北韓）平壤、俄羅斯莫斯科、烏克蘭基輔、馬來西亞吉隆坡等地，也因為經濟、政治、災害等因素取消2023新年慶祝，而英國倫敦自2014年起則全面採行售票入場制，僅開放10萬人觀賞煙火匯演，並鼓勵民眾收看轉播畫面，減少外出群聚。