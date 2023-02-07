2023/02/07,
印太

在泰國七大帝雕像注視下，3660名拳手打破最多人展示「泰拳戰舞」的金氏世界紀錄

在泰國七大帝雕像注視下，3660名拳手打破最多人展示「泰拳戰舞」的金氏世界紀錄
於華欣皇家忠誠（Rajabhakti）公園參與泰拳戰舞的大陣仗演出。Photo Credit: GettyImages

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在這3660名泰拳拳手中，有泰國陸軍隊員、泰拳俱樂部成員、大學生和海內外拳手，共同表演傳統的泰拳賽前舞蹈，以表達對教練的敬意。根據Wbc Muay Thai年初發布的公告，原本預計是希望能招募超過5000名拳手，不過基於場地限制，最終是只有3650名的拳手加入。 從《曼谷郵報》的影片報導中，可見統一著紅色泰拳服、頭戴白色Mongkhon頭帶、手繫著白色Muay Kard Chuek布條的拳手，跟著著名泰拳拳手Sombat “Buakaw” Banchamek完成了完美的演出。

本週一泰國「全國泰拳日」（2月6日），3660名泰拳拳手在泰國華欣的泰拳節慶祝會上，於華欣皇家忠誠公園（Rajabhakti）舉行展示泰拳戰舞（Wai Kru）傳統儀式，在七座巨大的泰王雕像注視下，打破了過去由250名拳手同時展示泰拳戰舞的金氏世界紀錄。

皇家忠誠公園是紀念泰國史上著名的七名國王，也是這次由泰國旅遊局首度舉辦「無與倫比的泰拳節」（Amazing Muay Thai Festival）的地點之一。慶祝活動於2月4日至6日在華欣皇家忠誠公園和Suan Son Pradipat海灘等地點舉行，以紀念致力於大城王國時期、發展泰拳的泰國國王Phra San Phet八世。

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Photo Credit: GettyImages
於華欣皇家忠誠（Rajabhakti）公園參與泰拳戰舞的大陣仗演出。

這3660名泰拳拳手，有泰國陸軍隊員、泰拳俱樂部成員、大學生和海內外拳手，共同表演傳統的泰拳賽前舞蹈，以表達對教練的敬意。

根據Wbc Muay Thai年初發布的公告，原本預計是希望能招募超過5000名拳手，不過基於場地限制，最終是只有3660名的拳手加入。從《曼谷郵報》的影片報導中，可見統一著紅色泰拳服、頭戴白色Mongkhon頭帶、手繫著白色Muay Kard Chuek布條（戴拳擊手套前綁的布條）的拳手，跟著著名泰拳拳手Sombat “Buakaw” Banchamek完成了完美的演出。

參與這場表演的27歲的Phukrit Purimchaithanat表示「感到非常自豪」，並補充說他和參與者很高興在經過幾個月的練習後取得成果，而見證這場表演的32歲的華欣居民Siena Cruz表示這項壯舉「非常瘋狂」，並強調泰拳賽前儀式對這項運動來說是不可或缺的一部分。

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參與華欣「無與倫比的泰拳節」的參與者
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參與泰拳戰舞的拳手有3660名。
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泰拳戰舞是用以表達對教練敬意的傳統。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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