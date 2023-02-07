在泰國七大帝雕像注視下，3660名拳手打破最多人展示「泰拳戰舞」的金氏世界紀錄
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在這3660名泰拳拳手中，有泰國陸軍隊員、泰拳俱樂部成員、大學生和海內外拳手，共同表演傳統的泰拳賽前舞蹈，以表達對教練的敬意。根據Wbc Muay Thai年初發布的公告，原本預計是希望能招募超過5000名拳手，不過基於場地限制，最終是只有3650名的拳手加入。 從《曼谷郵報》的影片報導中，可見統一著紅色泰拳服、頭戴白色Mongkhon頭帶、手繫著白色Muay Kard Chuek布條的拳手，跟著著名泰拳拳手Sombat “Buakaw” Banchamek完成了完美的演出。
本週一泰國「全國泰拳日」（2月6日），3660名泰拳拳手在泰國華欣的泰拳節慶祝會上，於華欣皇家忠誠公園（Rajabhakti）舉行展示泰拳戰舞（Wai Kru）傳統儀式，在七座巨大的泰王雕像注視下，打破了過去由250名拳手同時展示泰拳戰舞的金氏世界紀錄。
皇家忠誠公園是紀念泰國史上著名的七名國王，也是這次由泰國旅遊局首度舉辦「無與倫比的泰拳節」（Amazing Muay Thai Festival）的地點之一。慶祝活動於2月4日至6日在華欣皇家忠誠公園和Suan Son Pradipat海灘等地點舉行，以紀念致力於大城王國時期、發展泰拳的泰國國王Phra San Phet八世。
這3660名泰拳拳手，有泰國陸軍隊員、泰拳俱樂部成員、大學生和海內外拳手，共同表演傳統的泰拳賽前舞蹈，以表達對教練的敬意。
根據Wbc Muay Thai年初發布的公告，原本預計是希望能招募超過5000名拳手，不過基於場地限制，最終是只有3660名的拳手加入。從《曼谷郵報》的影片報導中，可見統一著紅色泰拳服、頭戴白色Mongkhon頭帶、手繫著白色Muay Kard Chuek布條（戴拳擊手套前綁的布條）的拳手，跟著著名泰拳拳手Sombat “Buakaw” Banchamek完成了完美的演出。
參與這場表演的27歲的Phukrit Purimchaithanat表示「感到非常自豪」，並補充說他和參與者很高興在經過幾個月的練習後取得成果，而見證這場表演的32歲的華欣居民Siena Cruz表示這項壯舉「非常瘋狂」，並強調泰拳賽前儀式對這項運動來說是不可或缺的一部分。
新聞來源
- Thai Cadets Break World Record With Mass Martial Arts Ritual（Barron's）
- Soldiers aim for Muay Thai world record（曼谷郵報）
- ‘Muay Thai Festival’ takes place in Hua Hin to set new Guinness World Record（pattayamail）
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
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