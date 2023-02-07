土耳其再發生規模7.5淺層地震，土、敘死亡超過3000人，總統宣布進入7日哀悼期
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土耳其東南部昨天發生兩場強震，總統艾爾多安晚間宣布全國進入7日哀悼期。土耳其當地時間清晨4時17分發生規模7.8強震，震源深度17.9公里；下午1時24分震央附近又發生另一場規模7.5的地震。7.8強震後發生了數百次餘震，規模最高達6.6。艾爾多安指出，這是土耳其1939年以來最慘重的災難。
土耳其東南部又強震規模7.5、深度僅10公里，官員指非餘震
（中央社）土耳其東南部與敘利亞接壤地區昨晨發生強震後，美國地質調查所通報，震央附近又發生規模7.5的新地震。土國災害管理單位通報規模則為7.6，且官員說這是一起獨立的地震。
《美聯社》報導，根據美國地質調查所（USGS），最新地震發生在格林威治時間10時24分左右，震源深度僅10公里，而淺層地震會造成更嚴重的災情。
美國地質調查所說，最新地震的震央位於土耳其埃基諾祖鎮（Ekinozu）附近，也很靠近人口200萬的東南部城市加濟安泰普（Gaziantep）。加濟安泰普市昨（6）日氣溫接近冰點。
土耳其災害管理單位官員塔塔爾（Orhan Tatar）說，這兩起地震互相獨立，預料之後會有數百起餘震。
根據美國地質調查所，土耳其當地時間昨天清晨4時17分發生的強震規模7.8，震源深度17.9公里；土耳其災害與應變管理署通報首起地震規模7.4。目前已知土、敘兩國至少3000人死亡。
土耳其強震多座機場關閉10省停課1週，台僑指像洗衣機晃動5分鐘
（中央社）土耳其與敘利亞接壤的省分昨天發生強震，死亡人數已超過3000人。住在震央附近的邱小姐說，當時晃動5至6分鐘，「很像滾筒洗衣機裡上下左右晃」，隨即她和家人帶著物資到空曠地避震。
土耳其上午4時17分發生規模7.8的強震。土耳其《共和報》（Cumhuriyet）指出，土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）指地震造成284人死亡，2003人受傷，1710座建築物被毀。敘利亞官方媒體報導，敘利亞政府控制區的死亡人數攀升至237人，超過630人受傷；反抗軍控制區至少有120人喪生。（按：根據7日上午的最新消息，土、敘兩國總死亡人數已超過3000人）
靠近震央的尚勒烏爾法省（Sanliurfa）辦公室發布聲明表示，據報導，19座建築物倒塌，18名民眾喪生，77人受傷。旅居當地的邱小姐對《中央社》指出，當時大概晃動5至6分鐘之久，她和家人於地震停止後帶著緊急物資出門避震，目前有水電、網路可用，正在檢查屋況中。
土耳其受強震打擊，宿敵希臘及中東、北非地區其他國家立即表示願意提供援助，以協助投入救援工作。亞塞拜然370人救援隊已率先進入災區。
希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）推文寫道，「希臘正在調度資源，並將立即提供援助……（我們）對毀滅性的震災深感悲痛」。
以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）也於推特上以土耳其語發文說願意提供協助，「以色列隨時準備以任何可能的方式提供援助。我們的心與在這個痛苦時刻悲痛的家人及土耳其民眾同在」。
埃及外交部昨天稍早發布聲明表示，已向土耳其和敘利亞提供協助。
一般認為，昨天的地震是自1939年以來規模最強的一次。歐克台指出，受地震影響的10省停課一週，其中卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）、加濟安泰普（Gaziantep）及哈泰（Hatay）因災情嚴重關閉機場。
土耳其能源與自然資源部長唐梅茲（Fatih Donmez）說，災區能源基礎設施包括輸電線及天然氣配送電線遭到嚴重破壞，靠近震央的天然氣傳輸線斷裂狀況尤其嚴重。
他指出，這條線路是將天然氣輸送至卡拉曼馬拉斯、 加濟安泰普、哈泰、卡利斯（Kilis）的主要線路，這些省分恐怕將面臨停電。
土耳其連兩強震死傷慘重，總統宣布進入7日哀悼期
（中央社）土耳其東南部昨天發生兩場強震，總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）晚間宣布全國進入7日哀悼期。根據官方數據，地震已造成土耳其1762人死亡，約1.2萬人受傷，至少5606座建築物被毀。
艾爾多安透過推特表示，鑑於2月6日發生的地震，全國哀悼7日。國家及駐外單位將降半旗，直到年2月12日日落為止。
土耳其當地時間清晨4時17分發生規模7.8強震，震源深度17.9公里；下午1時24分震央附近又發生另一場規模7.5的地震。
7.8強震後發生了數百次餘震，規模最高達6.6。艾爾多安指出，這是土耳其1939年以來最慘重的災難。
土耳其之所以地震頻仍，是因為地處數個不同板塊的交界處，板塊擠壓就可能會因彼此摩擦而「卡住」。這些板塊最終因為壓力堆疊到一定程度而「鬆開」時，將以地震或海嘯的形式釋放大量能量。
1939年12月27日，土耳其艾辛疆（Erzincan）曾發生規模8.2強震，為土國有紀錄以來最強地震，導致逾3萬人死亡。接下來的幾十年裡又發生了幾次地震，包括1976年發生在東部萬恩省（Van province）的強震，造成4000至5000人傷亡。
1939年後，土耳其最致命一次的地震發生於1999年8月，當時北安那托利亞斷層（North Anatolian fault）西側錯動，造成規模7.4強震襲擊西部城市伊茲米特（Izmit），導致逾1萬7000人死亡，4萬3000多人受傷。
根據土耳其災害與應變管理署（AFAD）數據，單單2022年，土國就記錄了超過2萬2000次地震。
新聞來源
- 土耳其連兩強震死傷慘重 總統宣布進入7日哀悼期（中央社）
- 土耳其強震多座機場關閉10省停課1週 台僑指像洗衣機晃動5分鐘（中央社）
- 土耳其東南部又強震規模7.5、深度僅10公里 官員指非餘震（中央社）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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