2023/02/07,
中東

土耳其地震死亡逾3000人超越921，5000多棟建物倒塌；台灣搜救隊130人、5搜救犬前往救援

土耳其地震死亡逾3000人超越921，5000多棟建物倒塌；台灣搜救隊130人、5搜救犬前往救援
台灣第一批搜救隊6日晚間搭機前往土耳其協助救災，搜救隊員在桃園機場整理裝備。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

土耳其強震造成土耳其、敘利亞兩國逾3000人喪生。內政部長林右昌說，整體的救援規劃是準備130名的隊員及醫護人員，另外還有5隻搜救犬，及重達約13噸的裝備，因為土耳其當地天候狀況惡劣，空中交通紊亂，經過外交部跟土耳其政府溝通協調後，採取兩梯次的救援隊出發規劃。

土耳其地震死亡逾3000人超越台灣921，5000多棟建物倒塌

（中央社）土耳其南部與敘利亞接壤的地區昨（6）日清晨發生芮氏規模7.8強震，目前已經造成土敘兩國5000多棟建築物倒塌，還有超過3000人死亡，死亡人數超過台灣在1999年發生的921地震，全球數十個國家已允諾提供援助。

規模7.6的921地震在台灣造成2400多人死亡，全倒的房屋則達到5萬餘棟。

《法新社》報導，這起強震和後續餘震已經造成土耳其國內有5606棟建築物倒塌，敘利亞方面也宣布有數十棟建築倒塌。

敘利亞政府和救難人員指出，敘國各地至少有1293人死亡。

土耳其政府官員通報1762人喪命，使土敘兩國的總死亡數達到3055人。

相關災害管理當局指出，土耳其方面有超過1萬2000人受傷，敘利亞則宣布至少3411人受傷。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區當地時間今晨4時17分發生規模7.8強震，震源深度17.9公里，之後又發生數百次餘震，到了下午1時24分，規模7.8強震的震央附近又發生另一場規模7.5強震。

敘利亞民間防衛團體（Syrian Civil Defence）在推特上傳救援影片：

土耳其過去屢遭強震侵襲，1939年規模8.2地震釀逾3萬死

（中央社）土耳其昨天發生規模7.8強震，為該國逾84年來最慘重災害，迄今與鄰國敘利亞合計已逾3000人喪生。土耳其為全球最易發生地震的國家之一，過去屢遭釀成嚴重死傷的強震侵襲。

  • 1939年12月：1939年12月27日，土耳其艾辛疆（Erzincan）曾發生規模8.2強震，為該國有紀錄以來最強地震，導致逾3萬人死亡。
  • 1976年11月：1976年11月，土耳其東部萬恩省（Van province）曾遭規模7.3強震侵襲，震央位於恰爾德蘭（Çaldıran）附近，共造成4000至5000人傷亡。
  • 1999年8月：1999年8月，土耳其西部城市伊茲米特（Izmit）發生規模7.4強震，造成逾1萬7000人死亡，肇因為北安那托利亞斷層（North Anatolian fault）西側錯動。
  • 2011月10月及11月：2011月10月及11月，土耳其靠近與伊朗邊界的萬恩地區分別發生兩場強震，共奪走逾900條人命。

台灣搜救隊首批前往土耳其，第2批90人7日上午出發

（中央社）土耳其東南部靠近敘利亞地區昨天發生芮氏規模7.8強震，造成土耳其、敘利亞兩國逾3000人喪生。台灣第一批搜救隊昨晚搭機啟程，外交部長吳釗燮與內政部長林右昌前往授旗，土耳其駐台代表貝定可也在機場感謝搜救隊員們並握手致意。

美國地質調查所（USGS）通報，土耳其昨天發生規模7.8地震，震源深度17.9公里，震央在土耳其南部與敘利亞接壤的加濟安泰普省（Gaziantep）附近，土、敘逾3000人喪生，死亡人數還在增加。

台灣搜救隊獲知消息後，昨天晚間整隊出發前往土耳其協助救災，吳釗燮與林右昌前往桃園國際機場授旗為搜救隊員加油打氣，叮嚀隊員們在救難之餘，同時要照顧好自己的身體，注意自身的安全。土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）也抵達桃園機場，向準備前往的搜救隊員們握手致意。

林右昌接受媒體聯訪表示，921地震時，土耳其救援隊是率先抵達台灣的隊伍之一，「這次土耳其有難，台灣來幫忙」，上午接獲媒體報導後，輪值的國際救援縣市人員，立即展開裝備跟人員整備，當內政部在下午接獲外交部通知，土耳其政府正式接受台灣救援，相關單位立即展開出發準備。

台灣搜救隊出發土耳其救災 吳釗燮授旗打氣
Photo Credit: 中央社
台灣第一批搜救隊6日晚間搭機前往土耳其協助救災，外交部長吳釗燮（前左）前往桃園國際機場授旗，為搜救隊員加油打氣。
台灣搜救隊出發土耳其救災 林右昌打氣
Photo Credit: 中央社
土耳其東南部靠近敘利亞地區6日發生芮氏規模7.8強 震，傷亡嚴重。台灣搜救隊整裝出發前往土耳其協助救災，內政部長林右昌前往加油打氣，也叮嚀隊員們 在救難之餘要照顧好自己的身體，注意自身的安全。

林右昌說，整體的救援規劃是準備130名的隊員及醫護人員，另外還有5隻搜救犬，及重達約13噸的裝備，因為土耳其當地天候狀況惡劣，空中交通紊亂，經過外交部跟土耳其政府溝通協調後，採取兩梯次的救援隊出發規劃。

林右昌指出，第一梯次40人的救援隊伍以及3隻救援犬，會在昨晚立即出發，另外規劃在今天早上9時，另一批總共90名搜救人員，包括2隻救援犬也會準備出發，今天預計搭乘長榮航空包機前往土耳其，所需的經費由賑災基金全額支應。

吳釗燮表示，經過駐館清查的結果，已知有一戶台灣人位在災區，但經過努力後已獲救，目前台僑一切安好，在土耳其發生地震後，外交部就跟駐館及土耳其駐台代表處保持密切聯繫，儘速了解當地需要協助事項，外交部早上也決定捐助20萬美元作為第一次的捐助。

吳釗燮指出，根據外交部掌握狀況，當地受損、受災的情形嚴重，到目前為止應該已有1000多人喪生，依據駐館的了解，當地目前氣溫非常低且在下雪，陸、空交通非常不方便，台灣主動向土耳其表示可提供協助，土耳其方面也跟台灣保持密切聯繫，也是在昨天下午獲知，土耳其真的希望能有搜救隊協助，所以第一批的救難隊才會在昨晚出發。

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Photo Credit: 中央社
台灣搜救隊6日晚間搭乘土耳其航空公司班機前往土國協助救災，同時攜帶搜救犬協助救援任務。

土耳其地震土敘兩國逾1900死，台灣歐美與俄烏迅速伸援

（中央社）土耳其東南部與敘利亞接壤的地區昨天凌晨發生規模7.8強震，已知逾1900人喪命。台灣、歐洲聯盟（EU）、北大西洋公約組織（NATO）與多個歐美國家都承諾提供援助。

《法新社》報導，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，土耳其境內至少1121人喪生。

《敘利亞新聞社》（SANA）引述敘國衛生部表示，包括阿勒坡（Aleppo）、哈瑪（Hama）、拉塔基亞（Latakia）、托土斯（Tartus）等敘利亞政府控制區的城市，至少有403人死亡、1284人受傷。

救援組織「白盔」（White Helmets）則說，敘利亞西北部的反抗軍控制區超過380人死亡、逾1000人受傷。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示：「我們無比震驚，並密切關注土耳其與敘利亞邊境的地震消息。德國當然會提供幫助。」

常與艾爾多安關係緊張的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也推文：「我們收到來自土耳其與敘利亞空前強震後的駭人影像。法國準備提供當地民眾緊急救援，我們心繫失去親友的家庭。」

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）表示，英國將立即派遣一支76名搜救專家組成的團隊，攜帶裝備和救難犬前往援助土耳其。

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Photo Credit: GettyImages
土耳其6日連續發生兩起強震，救難人員持續自斷垣殘壁中救出受傷的民眾。

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