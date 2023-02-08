星雲法師：台灣佛光山創辦人去世，遊走在海峽兩岸的政治宗教家
我們想讓你知道的是
1927年生於中國大陸，青年遷台，星雲對政治參與頗深。他倡導兩岸統一，備受中國大陸禮遇。但他晚年也與民進黨人士交流順暢，屢次讚譽出自該黨的總統蔡英文及高雄市長陳其邁。時而發表政治見解的星雲，被認為是台灣與本土及兩岸政治最親近的宗教人物。
台灣佛光山國際佛光會創辦人星雲法師6日在台灣去世，享年97歲。作為台灣知名佛教組織的創辦人，星雲在台灣高雄創辦的佛光山組織龐大，信徒眾多，並開辦電視台，中學及大學院校，報紙及全球各地據點及廟宇。
佛光山與另一台灣宗教組織慈濟，堪稱在華人世界最具有影響的佛教組織。
1927年生於中國大陸，青年遷台，星雲對政治參與頗深。他倡導兩岸統一，備受中國大陸禮遇。但他晚年也與民進黨人士交流順暢，屢次讚譽出自該黨的總統蔡英文及高雄市長陳其邁。時而發表政治見解的星雲，被認為是台灣與本土及兩岸政治最親近的宗教人物。
星雲過世，台灣總統蔡英文立即表達沉重哀悼及尊敬。行政院長陳建仁發文稱，對於星雲創辦的國際佛光會在人道救援的善行義舉，「必會繼續發揚光大！」
國民黨主席朱立倫也在臉書對星雲過世表示驚訝，並感謝星雲一生的奉獻。他又表示 「星雲大師是忠貞的國民黨員，曾做過黨務顧問、中評委，始終堅持公平正直的態度」。
星雲法師是誰？
根據2018年的自述，星雲法師本名李國深，1929年生於江蘇揚州市。他在12歲時剃度出家，並在1949年隨著國民黨軍隊遷到台灣。
星雲法師來到台灣後，曾經在1950年代被構陷為「匪諜」併入獄23天。之後，星雲在1967年於台灣高雄鄉區創立了佛光山，並自此地為宗教據地，發展宗教志業，佛光山信徒越來越廣，從台灣遍布到中國大陸、香港、北美及東南亞，影響力越來越深，在資金及政界人脈的支持下，佛光山在台灣廣設中學及大學，之後也在美國創立西來大學（University of the West），並開設報紙及電視台，其觸角遍布台灣民間各地。
星雲也是台灣宗教界，少數公開具有政黨黨員身份的宗教領袖。他多次提倡兩岸統一，並強調台灣人，包含語言文化都是不折不扣屬於中華文化，台灣與中國的統一，不但可以避免戰爭，還是兩岸「炎黃子孫」的共同志業。星雲與國民黨統派人士及北京官方一直關係和睦，頗受推崇。
2014年，星雲曾隨國民黨前主席連戰拜訪北京，並與習近平會面，當時習近平說，「大師送我的書，我全都讀完了。」星雲則回應稱「中國夢」帶給中國更偉大及富強的發展，令他激賞。
但星雲也自述，自己曾在國民黨白色恐怖下，被誣蔑入獄之遭遇，並在蔣宋美齡以基督徒威權壓迫下，仍在台灣各地傳播佛教思想。
宗教與政治
根據星雲書中自序，他與中共前領導人江澤民有過兩次會晤。
兩人為揚州同鄉，星雲透露，兩岸開放探親及旅遊後，他多次來往兩岸。1989年「六四」民運後，他自稱「謹守分際，減少與民運人士往來」。不過1990年5月1日，他收到六四民運人士許家屯從香港要來佛寺借住消息，「當時他只想到佛教救苦救難精神，欣然答應請求，未料因此遭北京誤會，認為他不該收留『叛離中國』人士，因此被江澤民領導的中共列入黑名單。」
星雲在2006年首次與江澤民在上海會面，他稱江和他見面第一句話便是，「過去的種種，一切到此為止。」星雲稱他明白這是指許家屯事件。之後，星雲又在故鄉揚州與江澤民碰面，他說江澤民能背誦金剛經等佛經，令他深感意外。
1990年，他開始在香港紅磡體育館開辦佛學講座，進而開啟了年年都在紅館弘法的活動，持續至2008年。他曾在1990年代與達賴喇嘛於美國對談，1996年，他力勸台灣前國防部長，出身國民黨高層的陳履安，出面參選總統挑戰李登輝。當時的評論稱，星雲與李登輝代表的國民黨本土派關係生變。
2009年，在國民黨執政下，他反對達賴喇嘛來台訪問。不過，星雲也曾經在2016年讚譽過蔡英文是「媽祖婆」，可以領導台灣，又與佛光山所在的高雄綠營歷屆市長及各方人士友好，可以說是「藍綠紅」都能接受的宗教領袖。此刻星雲過世，兩岸三地政壇不分統獨，紛紛致以哀悼。
有評論者說，星雲對於台灣政治的涉入及評論，在台灣宗教界算是開創先河。近年來台灣宗教組織屢屢也參與公共議題辯論。譬如，近年來一些基督教團體，對於台灣同性婚姻議題主動上街抗議。另一佛教組織慈濟功德會執行長則在去年台灣選舉開打之初，高調指摘台灣政府阻擋各界購買新冠疫苗，並於今年邀請前台灣立法委員趙少康等人與慈濟領袖證嚴法師面談。
宗教在台灣並未與政治或社會議題脫節，時常會針對各種議題大鳴大放，稱為當地宗教特色。
因為對於各種政治議題直接的發言，星雲一度被批評者稱為「政治和尚」，根據《聯合新聞網》，星雲早年對此批評自覺委屈，到後來則表示「稱我政治和尚，表示我很有力量，不捨棄任何一位眾生；但這都是虛名，不去計較就好。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
Tags：
2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。