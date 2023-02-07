澤倫斯基大規模整肅各級政府官員，為什麼烏克蘭要在戰爭期間積極打擊貪腐？
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據國際透明組織（Transparency International）所公布的「2022年清廉印象指數」（Corruption Perception Index）顯示，在全球180個國家及地區中，烏克蘭僅名列第161位，敬陪末座的清廉形象，也讓外界長期質疑烏克蘭的反貪腐的能力。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
烏克蘭總統府於2023年2月1日宣布，基輔當局將針對國內各政府機關，發起大規模反貪腐打擊活動，目前已向烏克蘭國防部、能源局、基輔稅務監察局的前任及現任高層進行調查。
根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）揭露，在烏克蘭總統府發布肅清貪腐聲明的一周前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）已解雇至少10名政府高層，其中包括檢察長辦公室副檢察長席孟能柯（Oleksii Symonenko）、地區發展部副部長盧克里亞（Ivan Lukerya）及內戈達（Viacheslav Nehoda）、社會政策部副部長穆濟琴科（Vitalii Muzychenko）、數名國防部高層，以及部份地方行政部門的負責人。稍早更傳出烏克蘭關務署的管理階層，因涉貪情形嚴重遭集體拔除官位。
澤倫斯基對此表示，基輔當局正在擬定「最新的反貪腐改革」政策，偵查對象將不限於政府部門，也會針對烏克蘭境內疑似涉貪的權貴人士進行財產清查，藉此讓社會、法律及政治等各方面運作，皆能更加透明、高效及透明化。
烏克蘭國家調查局（SBI）局長蘇哈喬夫（Oleksiy Sukhachev）亦強調：「近期政府清理貪腐案件的決心僅是開端，可以肆無忌憚地掠奪、破壞這個國家的日子早已結束，未來我們將迎來更多的肅貪調查。」
美國《有線電視新聞網》（CNN）對此認為，澤倫斯基大力懲戒、解雇涉貪的政府高層，可被視為俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏國境內最具規模的人事調動及改組。
烏克蘭當前掌握的貪腐具體事證為何？
《法國24電視台》（France 24）披露，日前遭撤換的其中一位國防單位高層，經證實為國防部副部長沙波瓦洛夫（Vyacheslav Shapovalov）。在俄烏戰爭爆發後，沙波瓦洛夫本該為烏克蘭軍方提供完善的後勤補給，然而其涉嫌以高於市場平均3倍的價格，向團膳廠商購買軍隊伙食。
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2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
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