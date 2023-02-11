蔬食不只是「呷菜」這麼簡單，李奧納多：素食主義是一件值得當眾喝采的事！

文：心晴

之前曾發布過〈麩質飲食與健康〉這篇文章，這次想來談談「蔬食」這個很時尚的話題。這也是我在這個專題中，一直很想要分享的。

近來，我們都感受到氣候災變及COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）對全人類生命的威脅，許多人也都因而失去家園或身旁的親友。

相信大家和我一樣，都希望為地球的美好未來盡自己的一份力量。但或許我們從沒想過，改善環境生態與自身健康，只要透過有意識地選擇飲食這件事，就能夠輕鬆做到。當然，若是越多人知道這件事，產生的效果也越加顯著！

因此，即使知道這種文章不太討喜，整理起來也很花時間（我在自討苦吃，哈哈），但考量到它與我們每個人的幸福切身相關，所以還是希望將它傳達出來。文中穿插了許多圖片，希望大家閱讀起來可以稍覺輕鬆一些。

什麼是蔬食飲食

我會選用「蔬食」，而不是「素食」一詞，是因為一般人對「素食」的想法，比較侷限於佛教徒的飲食習慣。然而，佛法並沒有嚴格規定不能吃肉，有些高山地區是吃不到蔬菜的。但以慈悲為出發點，則建議人們不要殺害生命。

因此選擇蔬食飲食，不一定與宗教信仰有關，而是基於個人如何看待飲食這件事情。所以這篇文章不只是在談「吃什麼」，更著重於「為什麼而吃」。

《和平飲食》的作者，同時也是一位鋼琴家的威爾・塔圫博士（Dr. Will Tuttle）曾分享，他選擇純素飲食，除了考量個人身心健康，更大的因素是基於環保，以及對世界的慈悲。他認為，吃下去的不只是食物，而是和動物、社會連結的態度。

「今日，沒有任何事情比努力了解食物選擇所造成的深遠影響，更為重要和高貴了！ 」——《和平飲食》威爾‧塔托博士

近年來所興起的「蔬食飲食」，也多是基於健康及環保意識。除了不吃肉，對於五辛（蔥、薑、蒜、洋蔥、韭菜）、蛋奶比較沒有限制，不同於「純素飲食」者。

接下來的內容，將開始介紹蔬食飲食對環境及健康的影響。這篇文章仍然秉持著「每個人都有權利了解真相，至於吃或不吃在於個人選擇」的意趣分享。

吃蔬食為什麼能救地球

過去，我們都認為交通工具排放的溫室氣體，是造成全球暖化的主因。但近年來的研究發現，畜牧養殖業才是主因，尤其是為了供應牛肉的養殖。看看這張溫室氣體排放量的百分比，是不是有點顛覆我們過去的想法呢？

Photo Credit: MEATtheFACTS.org 根據糧農組織的報告（table 3.12, P133）製作

聯合國氣候變化專門委員會主席拉金德拉・帕喬里（Rajendra Pachauri）提出，交通運輸的溫室氣體排放量只占全球總量的13%，因而少吃肉比少開車對溫室氣體的減量更有幫助。

德里的科學與環境中心，提供了一份畜牧業的相關數據：生產牛肉耗費的水資源、侵蝕的表土、產生的排泄物、二氧化碳，對生態造成很大破壞。吃一個牛肉漢堡的生態成本，是200美金，換算為台幣將近6000元。但我總認為，珍貴的生態資源，是無法用金錢來換算的。為了吃一塊牛肉所犧牲的代價，實在太高。

2016年李奧納多（Leonardo DiCaprio）監製拍攝的《洪水來臨前》提到，養牛是世界上使用資源效率最差的事。而熱帶森林遭到砍伐最主要的因素，也是被用來開墾土地種植牛飼料。

黑猩猩之母珍古德（Jane Goodall）博士，在《用心飲食》一書中提到，全世界生產的穀類中，三分之一是用在畜牧業上。而這些穀物其實足以供應20億人食用，可以拯救2億5000名孩童免於餓死。

總結來說，畜牧業對地球的危害，不只是破壞生態，還影響到糧食供應，及人類生存的的問題。

珍古德呼籲大家：如果一定得吃肉，一點點就夠了，而且應確保動物是在人道環境中被飼養的。她認為，我們每個決定，包括選擇買什麼、吃什麼，將對環境、動物福祉，及人類健康帶來衝擊。

相較於生產肉食，蔬食是直接取用來自田裡的食物，最能符合經濟效益。由於不需經過畜牧、養殖耗費資源，的確是遏止全球暖化，極為有效的行動力。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

蔬食餵養腸道好菌，提升免疫力

自COVID-19疫情流行以來，人們越來越關注身體免疫力的問題。已有許多研究表示，植物性飲食，有助於提升免疫力。美國一項針對6個國家、2884位醫護人員進行的研究發現，植物性飲食，可以讓感染COVID-19的中、重症比例，降低73％。

營養師吳映蓉解釋，人體有七成免疫細胞在腸道。腸道中的好菌，有助免疫力提升。而蔬食中的纖維和植化素能培養好菌，使其產生短鏈脂肪酸，具有抗發炎效果[1]。

柯林・坎貝爾博士（T. Colin Campbell）被譽為「世界營養學界的愛因斯坦」，他的研究也表明，攝取低碳水化合物、高蛋白飲食（富含動物蛋白）的人感染COVID-19後，出現中、重度症状的可能性是其他人的三倍。

當改用全食物、植物性飲食後，可以減輕疾病症狀的嚴重程度，同時增加COVID-19病毒的抗體，這是一種雙贏的效果。因此不論是為了預防，或是不小心確診染疫了，多吃植物性食物對健康而言都是很有益處的。

另外，造成COVID-19病毒死亡的主要因素，是急性呼吸道感染。而植物性飲食中的維生素、礦物質和抗氧化劑，可支持免疫系統，並降低呼吸道感染的風險。

坎貝爾博士最後提到，每次出現新的流行病，我們真的要等一年或幾年時間，才能開發出療效不確定的藥物和治療方法。科學現在證實了純植物飲食就能應付複雜的病毒，這也是最簡單有效的方法！