【專訪】印度旅人花19年騎遍全球推廣愛滋防治，盛讚台灣單車環境、人民友善
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「在我看來，台灣可以說是世界上對騎行自行車者最友好的國家之一，（台灣）有這麼多專用車道和其他設施，讓騎車的生活變得如此輕鬆。」德布納斯說。德布納斯也對台灣人的友善留下極深刻的好印象，讓他堅信台灣、印度兩國是互相包容的兄弟之邦（Universal brotherhood and Universal acceptance） 。
（中央社）自2004年起騎單車環遊世界、宣導愛滋防治的印度旅人德布納斯（Somen Debnath）日前抵台，踏上此行第172國。他盛讚台灣是全球對單車騎士最友善的國家之一，台灣人的友善更讓他一見如故。
1983年出生於印度西孟加拉邦（West Bengal）巽得班斯（Sundarbans）的德布納斯，14歲讀到「愛滋病比癌症更致命」的文章得到啟發，致力宣導愛滋防治，在西孟加拉邦愛滋防治協會接受專業培訓後，先在他長大的村落推廣，再將這項使命擴展到全印度。
幾年後，主修動物系、美術系的德布納斯自大學畢業，決定以自行車環遊全球，加強社會認識愛滋防治的重要，並推廣印度文化。他自2004年5月27日展開這項壯舉，原計畫在2020年騎遍191國，受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，預計今（2023）年才會完成。
在完成菲律賓之旅後，德布納斯於1月24日首次抵達台灣，也是他造訪的第172國。迄今，他已騎車超過18萬6500多公里，現在這台斑駁的單車是他上路後的第8台。
德布納斯5日接受《中央社》專訪時表示，他選擇騎自行車環遊全球，因為這是最經濟實惠又環保的旅行方式，「騎單車更是最好的瑜伽運動」。
抵台後，透過在台印度社團的安排，德布納斯目前已經體驗過台北的河濱單車道，讓他大為驚艷。他也騎經新北市淡水、金山、三芝、基隆、桃園、新竹等地。
「在我看來，台灣可以說是世界上對騎行自行車者最友好的國家之一，（台灣）有這麼多專用車道和其他設施，讓騎車的生活變得如此輕鬆。」德布納斯說。
德布納斯也對台灣人的友善留下極深刻的好印象，讓他堅信台灣、印度兩國是互相包容的兄弟之邦（Universal brotherhood and Universal acceptance） 。
回憶過去近20年的單車之旅，年約40歲的德布納斯說，他曾在酷熱的撒哈拉沙漠中迷路，靠著僅存的水，在一陣沙塵暴帶領下才找到綠洲，得以活下來。他也曾在零下數十度的冰天雪地中，推著單車一步一腳印地探索南極洲。
但他最難忘的經驗是2007年從阿富汗首都喀布爾（Kabul）前往西部城鎮赫拉特（Herat）途中，被當時控制阿富汗的民兵組織塔利班（Taliban）俘虜，囚禁24天才倖免於難。
「他們以為我是間諜，用槍指著我。抓住我後不久，他們就想開槍打死我。但不知何故，他們在最後一刻改變主意，反而將我囚禁了24天。」德布納斯說，這期間他負責打掃清潔塔利班的房子，甚至為他們做飯。最終他才說服綁匪們，終於獲釋重獲自由。
回想起這段恐怖的經驗，德布納斯卻表示，他對塔利班沒有怨恨。「那是他們的國家，我是客人，他們要怎麼對我，我真的沒什麼好抱怨的。」
「身為一個遠來的客人，我有什麼資格來批評別人呢？」他說。
總是保持正向樂觀的德布納斯說，旅途中所有的有趣經歷，都成為他的美好回憶；而所有慘痛的經歷呢？「就當作學一次經驗，以後不要再犯同樣的錯就好。」
除了宣導對愛滋病的正確認識，德布納斯說，推廣印度文化也是旅途中的重要任務。
與釋迦牟尼佛、倡議非暴力運動的印度國父甘地、以及德雷莎修女同樣來自同樣的家鄉，德布納斯說，印度文化就是要推廣愛與和平、以及四海一家的觀念。
德布納斯透過贊助與捐贈，持續往堅持了近20年的目標前進。這期間，他僅因父喪而短暫回印度3天。被問到在這段旅程學到什麼？他說，要永遠保持正向思考與樂觀的心。
台灣行後，他預計前往印尼、南太平洋等國，再轉向南亞大陸後，最終回到印度。他希望今年，也就是上路後第20年，能完成環遊世界191國的壯舉。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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