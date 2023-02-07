2023/02/07,
歐洲

英國醫護發起最大規模罷工潮，訴求加薪因應通膨，指控衛生大臣「沒有說實話」

英國醫護發起最大規模罷工潮，訴求加薪因應通膨，指控衛生大臣「沒有說實話」
英國護理師發起罷工｜Photo Credit: GettyImages

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在英格蘭中部城市伯明罕（Birmingham）伊莉莎白女王醫院（Queen Elizabeth Hospital）外科重症室工作的實習助理護理師布斯克（Victoria Busk）表示：「我們24小時忙翻天，1個人當3個人用，忙到腰都快斷了。」

（中央社）英國護理師與救護車急救人員今天（當地時間6日）發起醫護人員最大規模罷工行動，訴求加薪以對抗生活成本飆漲。

《法新社》報導，英國近來掀起多次罷工浪潮，最新這次行動將是護理師與急救人員首次在同一天展開罷工。

護理人員指出，過去10年的薪資漲幅根本追不上狂飆的通貨膨脹速度，在燃料、食品和住房支出均持續飆漲的情況下，他們甚至難以支付帳單。

他們警告，受到財務壓力影響，合格的護理師爆發離職潮，使得醫院人手緊缺，病患照護受到影響。

在英格蘭中部城市伯明罕（Birmingham）伊莉莎白女王醫院（Queen Elizabeth Hospital）外科重症室工作的實習助理護理師布斯克（Victoria Busk）表示：「我們24小時忙翻天，1個人當3個人用，忙到腰都快斷了。」

她說：「我熱愛我的工作，我熱愛我正在做的事情，為患者帶來改變，但我無法想像一直做這份工作直到我60幾歲。」

英國上週有近50萬人發起罷工，包括教師和運輸系統工作人員，機場和港口的英國邊境檢查署（Border Force）人員也停工一天。

護理師工會「皇家護理學院」（Royal College of Nursing）今天表示，罷工將影響英格蘭地區與威爾斯絕大部分地區約三分之一國民保健署醫院的護理師。

救護車急救人員的罷工行動則僅在英格蘭地區發動，威爾斯的急救人員在獲調薪之後已經取消罷工計畫。

本身也是護理師的衛生部次長柯斐德（Maria Caulfield）表示，她對展開罷工的醫護人員感同身受，但也坦承無法提供大幅加薪。

她接受《GB新聞台》（GB News）訪問時說：「我也是護理師工會成員，所以我腳跨兩個陣營。當然，我感到非常同情。但我們對納稅人也有責任……我們就是負擔不起現在工會所要求、能趕上通膨的加薪幅度。」

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）呼籲加薪要求必須「合理」且「負擔得起」，警告巨幅加薪恐會影響緩和通貨膨脹的努力。

衛生大臣巴克雷（Steve Barclay）稍早呼籲工會取消今天的罷工行動。

他說：「英國央行行長警告，如果我們試圖用加薪來打擊通膨，情況只會變得更糟，民眾的生活不會變得更好。」

巴克雷說：「我和工會就薪資和可負擔程度等議題有過建設性談話，並持續呼籲他們取消罷工。」

英國聯合工會（Unite）秘書長葛蘭姆（Sharon Graham）卻指控巴克雷「沒有說實話」，因為不論是他或是蘇納克，根本不準備討論加薪。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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