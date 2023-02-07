俄烏戰爭將滿週年，俄軍加大施壓前線；挪威能源出口因戰爭受惠，提5年2195億援烏計畫
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當巴赫姆特快被包圍、撤退恐勢在必行之際，一些烏軍官兵開始質疑為何還要他們繼續死守。一名近日在巴赫姆特作戰的特戰士兵表示，烏軍傷亡慘重，當中不乏一些最有經驗的精銳官兵，導致士氣受挫。這名士兵說：「對全部守在陣地的官兵而言，所有人都說必須得撤，沒人懂為何要讓這麼多部隊死在這裡。」
俄烏戰爭月底滿週年，俄沿整個前線加大施壓
（中央社）俄烏戰爭本月底將屆滿一年，俄軍目前沿整個前線加大施壓，除在頓內次克（Donetsk）的巴赫姆特（Bakhmut）激戰，也於盧漢斯克（Luhansk）與札波利沙（Zaporizhzhia）地區展開攻擊。巴赫姆特2條主要聯外道路有被切斷之虞。
《華爾街日報》引述英國國防部指出，隨俄軍包圍取得進展，位於烏東的巴赫姆特被切斷與其他烏軍控制地區的風險日增。
英國國防部5日推文指出，經連月攻擊後，目前巴赫姆特2條主要聯外道路均已在俄軍火砲威脅範圍內，城內烏軍補給困難。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示前線益發艱困，除巴赫姆特外，工業重鎮的烏東頓巴斯（Donbas）其他地方戰況也吃緊，俄軍攻勢另分別逼近巴赫姆特北面的利曼（Lyman）、西南面的布格列達爾（Vuhledar）。
《華爾街日報》認為，當前受俄軍攻擊的烏克蘭陣地數量反映戰場態勢再度發生根本性轉變。
烏軍去（2022）年10月直搗利曼，收復大片東北部失土，兵鋒打入全境大多已淪俄方之手的盧漢斯克；如今利曼、布格列達爾再遭俄軍攻擊，今年以來俄軍另已在烏南的札波利沙發動幾波小型的試探性攻勢，戰場主動權又轉入俄軍手中。
俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）老闆普里戈任（Yevgeny Prigozhin）上週表示，他們已奪下巴赫姆特北邊的沙柯（Sacco）、梵則蒂（Vanzetti）2個據點村莊。俄方正慢慢削弱巴赫姆特烏軍的補給與撤退路線，目前當地只剩一條能往西連結烏方控制地帶的道路在烏軍手上。
俄軍打算掐斷巴赫姆特聯外道路恐讓基輔當局兩難。雖不想輕易丟失土地，但卻有數千烏軍後路被斷的危險；烏軍東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）上週告訴《華爾街日報》：「敵人正試圖攻破我方防守並包圍我軍。」
當巴赫姆特快被包圍、撤退恐勢在必行之際，一些烏軍官兵開始質疑為何還要他們繼續死守。一名近日在巴赫姆特作戰的特戰士兵表示，烏軍傷亡慘重，當中不乏一些最有經驗的精銳官兵，導致士氣受挫。
這名士兵說：「全城已快被包圍了，極難防守，傷亡很大，這是何苦？對全部守在陣地的官兵而言，所有人都說必須得撤，沒人懂為何要讓這麼多部隊死在這裡。」
此外，莫斯科與德黑蘭當局打算簽署協議，在俄國設無人機工廠量產至少6000架伊朗無人機供侵烏作戰。一支伊朗高層代表團1月初飛往俄國考察廠址，雙方已敲定細節。
俄國去年入秋後就用無人機搭配飛彈攻擊烏克蘭的電網，想在寒冬時讓烏克蘭人無電可用，俄軍當時用的就是伊朗製Shahed-136無人機。
雖然螺旋槳發動機的Shahed-136飛得慢、噪音大，烏軍前後已擊落540多架這種無人機，但伊朗準備到俄國設廠生產的新版Shahed-136將換裝新發動機，加大速度與航程，對烏軍防空構成新挑戰。
挪威提5年2195億援烏計畫，另撥款助為糧價所苦國家
挪威為全球主要能源出口國，因俄烏戰爭受惠而受到批評。挪威工黨籍首相斯托爾（Jonas Gahr Store）6日提議，挪威應在5年期間提供約750億挪威克朗（約新台幣2195億元）援助烏克蘭。
《路透社》報導，斯托爾與挪威反對派領袖會面後於記者會上表示：「我們打算在國會就此達成一致的協議。」
位於北歐的挪威是全球主要石油及天然氣出口國，去年俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲天然氣價格飆漲，挪威政府收入也飆升至創紀錄水平。
斯托爾受到部分國家及國內一些反對派批評，因為挪威間接從俄烏戰爭獲利。他在2022年底宣布一項計畫，擬提供烏克蘭多年援助，但未闡明金額多寡。
他指出，對於烏克蘭的援助有一半將用於軍事，剩下的援助將用於人道需要，但這項分配未來幾年可能發生變化。
斯托爾還提及，挪威今年還應該額外提供50億克朗，援助在俄烏戰爭後因為全球糧價飆升而受苦的窮國。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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