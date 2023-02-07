多數民主黨人不希望拜登再戰2024，民調：近7成民眾對他引領未來沒信心
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80歲的拜登雖大肆宣揚自己一連串的立法勝利和執政能力，但民調顯示，相對少的美國成年民眾在這兩點上給他高分。對受訪者的後續採訪顯示，許多人認為，他的年齡是一種負擔，拜登咳嗽、衰老步態和屢次被拍到失言失態一再成為各界關注的焦點，而年輕一點的人，可能較適合肩負起美國總統這個世界上壓力最大的工作。
拜登再拚2024？多數民主黨人：做完這任足矣
（中央社）儘管美國總統拜登（Joe Biden）堅稱自己計劃在2024年尋求連任，大多數的民主黨人如今認為，拜登完成一個任期便足夠了。
根據美聯社-NORC公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for PublicAffairs Research）的最新民調，只有37％的民主黨人表示他們希望拜登尋求連任，遠低於去（2022）年期中選舉前幾週的52％。
80歲的拜登雖大肆宣揚自己一連串的立法勝利和執政能力，但民調顯示，相對少的美國成年民眾在這兩點上給他高分。對受訪者的後續採訪顯示，許多人認為，他的年齡是一種負擔，拜登咳嗽、衰老步態和屢次被拍到失言失態一再成為各界關注的焦點，而年輕一點的人，可能較適合肩負起美國總統這個世界上壓力最大的工作。
在北卡羅來納州羅里（Raleigh）從事教育工作的37歲民主黨人奧佛曼（Sarah Overman）說：「老實說，我認為他太老了。我們可以選擇比較年輕的人。」
拜登明天（當地時間7日）將發表任內第2場國情咨文演說，屆時他將有機會直接回應外界對其執政能力的質疑。
民主黨在2022年11月期中選舉的表現優於預期，保住參院，在野的共和黨則險勝民主黨，奪得眾院控制權，讓前總統川普喊出的紅色浪潮變成紅色漣漪。
民調顯示，總體而言，41％的受訪者對拜登擔任總統的表現感到滿意，與去年底的支持率不相上下。大多數的民主黨人仍肯定拜登的表現，但他們對拜登競選2024連任的興趣已經下滑。
在民主黨人中，年輕人支持拜登再次競選總統的比例下滑較多。在45歲以上的民主黨人中，49％認為拜登應該競選連任，去年10月則為58％；但在45歲以下的人當中，僅有23％表示拜登應該競選連任，遠低於去年10月的45％。
拜登已是美國歷史上最高齡的總統，而年齡問題也一直困擾著他，如果他順利連任並做滿任期，卸任時將為86歲。拜登經常長時間工作，站著好幾小時，還得記住他在旅行中遇到的陌生人的名字，這些人想和拜登分享他們生活中的故事。
像35歲的楚基（Ross Truckey）這樣的選民就一直在仔細觀察拜登。2020年大選時，在密西根州擔任律師的楚基既沒投票給拜登也沒有投給川普。他認為，在一連串「低於標準」總統中，拜登是最新一人。
他說：「他的年齡、可能還有他的精神敏銳度，都沒達到我心目中的國家領導人水準。他有時看起來就是個老人，已經過了他最輝煌的時期。有時候，我會有些同情他被推往眾人面前。」
民調顯示，只有23％的美國成年民眾對拜登有效管理白宮「非常」有信心，遠低於拜登兩年前上任時的44％，一年前則為28％。此外，僅21％的人對拜登處理危機的能力很有信心，比去年3月的26％要少。
共和黨選民更不相信拜登。76歲的羅德里格斯（John Rodriguez）說，他認為拜登只是聽從幕僚的吩咐。他說：「我認為他不是發號施令的人，而是個傀儡，有人會告訴他要去哪裡，要說什麼。」
46歲的喬葛蕾卡（Vikram Joglekar）在2020年大選投給拜登，但他現在對拜登任職期間的表現，只說了「嗯」。
他說：「不是由我來決定某個人該不該參選。我不知道有誰會參選，但我希望他（拜登）的政黨能有更好的人選。」
拜登將發表國情咨文，近7成民眾對他引領未來沒信心
美國總統拜登7日將發表任內第2場國情咨文演說，但一份最新民調發現，超過6成美國民眾認為拜登達成的不多，近7成對他能否為國家未來做出正確決定不太有信心。
拜登預計於美東時間7日晚間9時（台北時間8日上午10時）赴國會發表國情咨文演說；這是他2021年1月上任以來第2場國情咨文演說，也是共和黨上個月重掌眾議院後的首次。
拜登第一個任期進入下半場，2024年總統大選剩不到兩年時間，但美國民眾對他表現似乎不太滿意。
根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）和美國廣播公司新聞網（ABC News）1月27日至2月1日針對1003名美國成人所做的民調數據顯示，高達62％受訪民眾認為拜登任內達成的不多或沒做什麼，僅36％覺得他達成很多成果。
不論是讓電動車價格更親民、改善社區橋墩道路，抑或是增加更多好的工作機會，超過半數受訪者認為拜登在這些議題上並無太多進展。
此外，58％民眾不滿意拜登經濟表現，近6成對他處理美墨邊界移民問題不滿；在處理俄烏戰爭上，滿意拜登表現的民眾稍微增加，38％表達滿意，48％不滿意。
在民眾信心指數方面，68％受訪者表示，他們對拜登能否為國家未來做出正確決定不太有信心，31％持相反意見；民眾對國會民主黨人、共和黨人，甚至是眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）更缺乏信心，分別有70％、72％與71％受訪者表達沒有信心。
值得注意的是，若拜登2024年連任成功，約62％民眾對結果持負面意見，高於若前總統川普（Donald Trump）再度當選的56％。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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