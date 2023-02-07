星雲法師堪稱台灣佛教事業「經營之神」，其他寺廟根本毫無招架之力

文：江燦騰

我們的國家教育院國立編譯館的統計資料，據南天書局的魏德文先生說，我的《當代台灣佛教》一書，是被引用次數最多的．不過，我是如此描述佛光山的事業經營的（以下是原文摘錄的一小節）：

經營佛光山開創商業化典範，星雲一手拈出無限商機

堪稱台灣佛教事業「經營之神」的星雲，他一手辟建的佛光山向來是海內外佛教界爭相仿效的典範，他非常善於利用媒體替佛光山廣作宣傳，深悟不斷投資來擴張教勢的道理，依不積蓄的原則把錢財轉手投資於佛門事業，既是最先懂得利用現代傳媒工具的大師，又是極富超時代經營理念的佛門中人。

星雲首先在台灣運用經營「百貨公司」的手法來促銷佛光山，四十餘年來獲致空前的輝煌成果。同時，他擷取現代消費文明的「精華」，利用普遍參與原則和分期付款的方式，讓許多信衆得以共同參與開山建寺的功德事業，藉以分散經濟來源，其結果還可以防止少數功德主對佛光山經營權的干預，真可謂慧心獨具。

星雲一向與台灣的政、商界人士，維繫既廣泛又友好的關係，並以佛光山爲場所促進信衆間的聯誼，或讓彼此尋找到商機，或讓他們結交成摯友，經由宗教信仰進行情感交流。星雲首開台灣豪華型大法會普及化的風氣，借著擴大參與和聚少成多的收費原則，使佛光山的各種宗教活動，在他刻意經營下，頗有星雲俱樂部的輕鬆、休閒氣息，旗下又大又堂皇的寺院，特別能夠凸顯出佛光山信仰大衆化、人間化的宗風。

運用四大理念，奠定事業根基

高雄佛光山的經營管理方式，主要受四大理念的影響：

第一，星雲早期在中國接受叢林道場家長式權威的熏陶，寺院內部階級分明，師徒、師兄弟之間嚴守倫理，絕對服從。爲了不讓錢財變成寺院裏糾紛的來源，在經濟上星雲採取不積蓄和輕微負債的作法，使信徒的捐獻不斷用於投資事業上，絕不留在師父或弟子的身邊，如此很快地便把現金轉化爲資産，大家兩手空空，減少彼此眼紅的機會，更沒有被倒債的困擾．所以，星雲永遠叫窮，但佛光山的投資活動，卻向來就未曾中止。

既然寺院的財源主要來自信衆，因此佛光山非常注重動用居家信徒的資源，星雲花費很大的心血來結合地方士紳名流的力量，藉以穩固佛光山的社會支援根基。據說，立法院前資深院長王金平，以前在高雄競選區域立委時的宣傳品，每次都經由佛光的系統代爲分發。

然而，不論外界如何抨擊星雲爲「政治和尚」，他都少公開辯駁或只低調自辯。最近幾年，則以選擇性的支援，分散支援物件，因此所曾進行的多次大型賑災活動（包括島內和國際的），也屢屢成為被媒體報導的社會新聞焦點。

第二，佛光山的管理制度實際上是沿襲自蔣氏父子時代的軍隊管理辦法，這又可分爲：

1. 採取軍中輪調製：各道場職事的調動一年檢討一次，避免道場內部結合爲子弟兵，出現山頭，瓜分了中央﹝大本山﹞的權力。這就好比蔣家在台治軍的方式，部隊經常輪調，士兵與司令官之間難有地緣、血緣和其他密不可分的袍澤關係。所以，佛光山一開始便確立職事的輪調製，各道場的發言權份量相同，這與慈濟功德會的經營方式十分不同，佛光山把這個制度發揮得淋漓盡致；

2. 實施政工思想教育：佛光非常注重宗門思想，強調出家人必須服從、奉獻等，把日常的勞動視爲修行的一部分，每一個幹部都必須善於處理雜務，進行全方位的鍛煉，這就好比是國泰人壽的幹部培訓方式，與慈濟以非僧伽爲骨幹的組織型態形成鮮明的對比。

第三，佛光山受日本寺院和企業的經營理念影響甚深，這可追溯到一九六三年星雲第一次出國的經驗，他從日本寺廟學習到怎樣向遊客收香油錢的訣竅，如何安排多功能的文物展示以及如何舉辦大型的法會活動來刺激信徒的信仰熱忱。

星雲經營學的特徵之一，即是採用當時日本寺院及企業的經營方式來管理台灣的道場。星雲把佛光山建設成一個綜合性的組織團體，儼如百貨公司一般，以信衆所有的消費需要作爲規畫的重點，例如有託兒所、小學、中學、娛樂設施、文物館、坐禪設備等，而朝山會館落成時，足可媲美高雄的觀光豪華旅館。

換句話說，佛光山把空間的利用規畫到極限，包納人一生之中衣、食、住、行的需求應有盡有。

第四，佛光山擅長利用台灣原有的宗教資源，把一般寺廟裏傳統的東西轉化成佛教商品，創造無限的商機，譬如佛光山也有讓信衆或遊客抽籤問卜的地方，只是求籤者拿到的並非簽詩，而是佛教的格言罷了。又如，佛光山改變地方財主捐贈石雕門柱等給寺廟的方式，透過大衆化的價格讓更多人能夠參與捐贈活動。譬如，傳統的寺廟都依賴少數幾位財主捐輸大筆款項來建廟，可是佛光山卻鼓勵許多人以小額款項共同捐獻的辦法來籌措同樣一筆數額的善款，如此一來，鈔票分文未少，信衆反而增加得更多。所以，一片牆壁可由很多人一起捐款來修繕，一根門柱同樣如此，佛光山到處蘊藏著無限的商機，他們甚至允許功德主分期付款來認捐，達到建佛寺的目的。

星雲心知肚明，捐錢的功德主倘若過分集中就會衍生問題，這些少數人可能功高震主，左右佛光山的決策，但是，允許很多信徒共同參與，就等於降低大功德主的發言份量，如此方可避免受少數人操縱的危險。這種集資的手段，仿佛台灣中小企業主通過標會的管道累積資金一樣，不必擔心受制於大金主或股東，因此佛光山一直不受大財團的影響，而「普遍參與、分散經濟來源」的經營策略，實屬佛光山運用得最爲成功。對照之下，慈濟的榮譽董事組織，力足以左右事工的推展方向，而且這些榮譽董事都具有雄厚財力背景，無形中就掌控了中央的部分許可權。