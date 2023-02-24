連假來臨，父母如臨大敵：幼兒假期睡得好不好，跟這兩個原因有關
我們想讓你知道的是
長假期意昧著吵雜的環境、有段距離的車程／飛行，或者是餐聚、對寶寶來說比較刺激的人潮或活動。關心小孩睡眠的家庭，可能會有「寶寶該怎麼睡」、「睡不好怎麼辦」的擔心。我們在討論外在環境（假期）影響孩子的睡眠時，都會有個體差異。所以，我想先從兩個比較少人討論的切入點著手，大概幫寶寶們分個類。
年底到年初是最多節慶的月份，我們要一起迎接聖誕節、跨年、農曆春節。隨著疫情解封，你是不是已經安排出國假期？跨縣市旅行？或者和大家族團聚呢？
長假期意昧著吵雜的環境、有段距離的車程／飛行，或者是餐聚、對寶寶來說比較刺激的人潮或活動。關心小孩睡眠的家庭，可能會有「寶寶該怎麼睡」、「睡不好怎麼辦」的擔心。我們在討論外在環境（假期）影響孩子的睡眠時，都會有個體差異。所以，我想先從兩個比較少人討論的切入點著手，大概幫寶寶們分個類。
根據孩子氣質決定，評估影響性
說實話，每個孩子氣質不同，照顧者還是最了解自家寶寶的。要先請眠友們詢問自己，寶寶平常是會因為缺少一段睡眠，而一整天都睡得差的嗎？或是會因此焦躁哭鬧過嗨一整天呢？（先拍拍這群家長，你不孤單，很多家庭都是）
針對這類對作息比較敏感的孩子，我們在安排行程上，就更需要考量他的作息。因為假設孩子沒睡飽，可能就摧毀了當天假期，照顧者反而更辛苦。
但假設你的孩子可以隨處而睡，少一段睡眠，也影響不大。那爸媽在安排作息上，就能有多點彈性。換句話說，有些爸媽希望孩子能夠「配合大人作息生活」，這個目標某部分取決於孩子本身的氣質。
根據月齡來評估
除了孩子氣質，還有個考量因素是孩子的「年紀」。孩子的睡眠會隨著月齡而變化，以下好眠師大概做幾個區分。不過這僅是讓眠友「參考」的建議，並不是標準答案，畢竟每個家庭重視的不同，有時候人在江湖也身不由己。
- 新生兒＆小月齡時期：
這個月齡孩子需要的睡眠很多，媽媽也還在產後的修復期。加上寶寶還小，冬季病毒流竄，我們也希望減少孩子接觸病毒的機會。我會建議「以照顧寶寶和自己的需求為主」，只參加「必要的聚會」，或者意思意思沾個醬油，參加也早點離開。
- 7－18個月齡：
這個階段睡眠已經很規律，能夠預測睡覺時間。不過寶寶仍需要很多睡眠，我會建議在安排活動上，儘量不要白天夜晚都排滿，白天夜晚選邊站吧！假設白天有行程，那夜晚就早一點回家補眠。假設夜晚有行程，那白天就放鬆彈性，讓孩子有機會睡好，不要太貪心把行程排滿。
- 1.5歲－2歲以上：
通常年紀越大，作息上會越彈性，可以偶爾錯過小睡，或者晚睡，也不至於影響太多。
這時候安排幾天外出行程，幾天出去玩、偶爾留在家。如果是一週以上的旅行，收假前一兩天回家，讓孩子「補個眠」。通常有健康睡眠習慣的，會在回家後把少睡的覺補回來，也能讓一家人準備收假心情。
後記：這篇文章先簡單做個分類，下篇文章好眠師來分享假期的應對手法。另外，我的新書「每個爸媽都能養出好眠寶寶：建立育兒信心，讓你和0－6歲孩子睡飽睡好」已經上架囉，想要了解更多孩子的睡眠應對，網路及實體通路都已經上架。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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