連假來臨，父母如臨大敵：幼兒假期睡得好不好，跟這兩個原因有關

年底到年初是最多節慶的月份，我們要一起迎接聖誕節、跨年、農曆春節。隨著疫情解封，你是不是已經安排出國假期？跨縣市旅行？或者和大家族團聚呢？

長假期意昧著吵雜的環境、有段距離的車程／飛行，或者是餐聚、對寶寶來說比較刺激的人潮或活動。關心小孩睡眠的家庭，可能會有「寶寶該怎麼睡」、「睡不好怎麼辦」的擔心。我們在討論外在環境（假期）影響孩子的睡眠時，都會有個體差異。所以，我想先從兩個比較少人討論的切入點著手，大概幫寶寶們分個類。

根據孩子氣質決定，評估影響性

說實話，每個孩子氣質不同，照顧者還是最了解自家寶寶的。要先請眠友們詢問自己，寶寶平常是會因為缺少一段睡眠，而一整天都睡得差的嗎？或是會因此焦躁哭鬧過嗨一整天呢？（先拍拍這群家長，你不孤單，很多家庭都是）

針對這類對作息比較敏感的孩子，我們在安排行程上，就更需要考量他的作息。因為假設孩子沒睡飽，可能就摧毀了當天假期，照顧者反而更辛苦。

但假設你的孩子可以隨處而睡，少一段睡眠，也影響不大。那爸媽在安排作息上，就能有多點彈性。換句話說，有些爸媽希望孩子能夠「配合大人作息生活」，這個目標某部分取決於孩子本身的氣質。

根據月齡來評估

除了孩子氣質，還有個考量因素是孩子的「年紀」。孩子的睡眠會隨著月齡而變化，以下好眠師大概做幾個區分。不過這僅是讓眠友「參考」的建議，並不是標準答案，畢竟每個家庭重視的不同，有時候人在江湖也身不由己。

新生兒＆小月齡時期：

這個月齡孩子需要的睡眠很多，媽媽也還在產後的修復期。加上寶寶還小，冬季病毒流竄，我們也希望減少孩子接觸病毒的機會。我會建議「以照顧寶寶和自己的需求為主」，只參加「必要的聚會」，或者意思意思沾個醬油，參加也早點離開。

7－18個月齡：

這個階段睡眠已經很規律，能夠預測睡覺時間。不過寶寶仍需要很多睡眠，我會建議在安排活動上，儘量不要白天夜晚都排滿，白天夜晚選邊站吧！假設白天有行程，那夜晚就早一點回家補眠。假設夜晚有行程，那白天就放鬆彈性，讓孩子有機會睡好，不要太貪心把行程排滿。

1.5歲－2歲以上：

通常年紀越大，作息上會越彈性，可以偶爾錯過小睡，或者晚睡，也不至於影響太多。

這時候安排幾天外出行程，幾天出去玩、偶爾留在家。如果是一週以上的旅行，收假前一兩天回家，讓孩子「補個眠」。通常有健康睡眠習慣的，會在回家後把少睡的覺補回來，也能讓一家人準備收假心情。

後記：這篇文章先簡單做個分類，下篇文章好眠師來分享假期的應對手法。另外，我的新書「每個爸媽都能養出好眠寶寶：建立育兒信心，讓你和0－6歲孩子睡飽睡好」已經上架囉，想要了解更多孩子的睡眠應對，網路及實體通路都已經上架。

本文經好眠師姜珮授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航