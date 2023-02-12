這三個原因，讓你的交友軟體變得不好玩——該如何挽救？

文：社交駭客比爾

交友軟體基本上已經成為現代社會男女相識的主流管道之一，而且可以預期，未來它非常有機會在台灣社會成為「最主要」的男女相識管道（國外已經是如此了）。所以如果你現在是單身，然後在結識異性上有遭遇一些困難，放一點心思在交友軟體上可能是個不錯的選擇。

不過，交友軟體雖然有許多優點，但理所當然也存在著一些缺點。這些缺點老實說是有點致命，會讓人對它完全失去信心。今天的文章，就要來介紹三個會讓我們覺得交友軟體不好玩的因素，以及我們應該如何應對它。

第一個讓我們覺得交友軟體不好玩的因素：選擇太多

一般來說，我們會希望在尋找對象的過程中，可以有越多選擇越好，而交友軟體就為我們提供了成百上千的對象供我們做選擇。這個情況看似理想，但其實，心理學家的研究已經為我們揭示了選擇太多反而讓我們無法做出選擇，或是雖然做出了選擇，但卻會對自己的選擇不滿意。[1]

另一方面，當我們面對太多的選擇時，心理學家表示我們會陷入「認知負擔」（cognitive burden）和「選擇超載」（choice overload）的狀況。這種狀況讓我們選擇以比較輕鬆的方式去做判斷，可能只會根據外貌、身高和體重等最簡單的因素來做判斷。這樣子找到的對象，當然不滿意的機率就會高很多。

要應對這種狀況也是很簡單，我們只需要限制我們使用交友軟體的時間即可。當你在開始使用交友軟體的時候，你會很容易覺得選擇很多讓你心裡很累。

但如果，看了這篇文章你知道這是一個很正常的心理現象，你就可以開始著手限制自己的交友軟體使用時間。而我通常會建議在零散的時間中使用交友軟體即可。以我自己為例，我通常在健身的組間休息時間，或是打電動的過程中使用交友軟體。

雖然交友軟體讓我們有過多的選擇，過多的選擇會讓我們不滿意。但我們其實還是擁有主控權，我們可以選擇不要讓自己被交友軟體影響。

第二個讓我們覺得交友軟體不好玩的因素：理想化

我們任何人在交友軟體上面，能夠呈現的資訊通常都是片面且扁平化的，我們大家都一樣會選擇性地呈現自己最美好的一面，而隱藏普通甚至是不理想的那一面。

所以，我們在交友軟體上跟他人交流的過程，大多時刻是缺乏各種必要資訊的；另一方面，當我們在面對缺乏必要資訊時，我們都會有用自己的理想去填補空缺的傾向，也就是所謂的腦補。

腦補讓我們對對方有過多美好的幻想，以至於當我們實際面對對方時，就很容易因為一些對方不理想的呈現而幻滅。進而覺得交友軟體充滿謊言，就會覺得交友軟體不好玩。

應對這個因素，我建議大家就是在交友軟體，乃至於網路聊天的過程時，也就是還沒有實際見面約會的時期，盡可能地抱持懷疑一切的心態跟對方交流。你不用去質疑他說的話，但你可以選擇先打上一個問號。當你習慣這麼做之後，你就可以大幅減少腦補的狀況。

這麼做有另外一個好處，就是當你跟對方實際見面約會時，當對方做出一些不錯的表現，而令你感覺打破了自己的懷疑後，你會得到一種超乎預期的愉悅感。這可以大大提升你的交友軟體使用體驗，就算這次的對象最終沒有修成正果，你也比較不會因此對交友軟體失去信心。

第三個讓我們覺得交友軟體不好玩的因素：不誠實

國外已有許多統計報告顯示，在交友軟體上男性傾向於謊報身高，女性傾向於謊報體重，除此之外，人們也傾向於謊報年齡、職業、教育和關係狀況，甚至有人直接使用別人的照片來充當自己。雖然說，我們從來都不是活在烏托邦的世界，這社會一天到晚都有人在騙人，但不誠實已然成為了交友軟體的原罪。

但注意，我認為「任何人」都可能說謊，除了其他的使用者，我們自己也會說謊。即便我們沒有主動的犯意，但我們都可能在關鍵的資訊上說謊。這是人性，我們都有美化自己的傾向，這沒什麼特別的。

不誠實會影響到的，除了是我們會在實際見面時的感受之外，也可能會影響到我們如何感覺「對方覺得我們如何」。如果對方覺得自己被騙，自然會表現得意興闌珊，我們可能會因此覺得交友軟體上面的人都不誠懇，我們確實可能不會察覺到自己可能有說謊的嫌疑，簡單說就是自我感覺良好。

這種狀況的應對法很簡單，對於自己可能說謊這件事，我們就是要學會自我覺察跟認識自己的功夫，學會如何中立地評價自己。這並不容易，但如果學成了，就會成為一個能夠督促自我提升的有利因素。

另一方面，對於對方可能說謊這件事，更簡單，就是一句話「日久見人心」。簡而言之，就是讓自己不要太容易陷入愛情的漩渦。在正式要定下關係之前，多花一點時間跟心力觀察對方，直到確認他的表裡如一、言行一致之後，或是他說謊的部分其實你也可以接受，再來考慮定下來的事情。

把「日久見人心」這句話時刻放在心上，可以減少感覺自己受騙的情結，增加對交友軟體的信心。

結語

今天文章介紹的這三個因素，都會讓我對交友軟體感到不信任，進而放棄交友軟體。但考慮到未來交友軟體幾乎是一定會成為主流，我們捨棄交友軟體，也就等於放棄了一個最主要的管道，這勢必會增加我們尋覓對象的難度。

因此，我認為我們當然有必要幫助自己提升交友軟體的使用體驗，而不是抱怨。交友軟體可能不是一個最理想的交友管道，但它確實是一個對現代人來說相對方便的管道，只要我們懂得其中的一些眉角，就可收到交友軟體能提供的最大收穫。

備註