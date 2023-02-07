施振榮：產業趨勢從「全球化分工」朝「區域化垂直分工」發展，台商可望勝出

（中央社）電腦品牌廠宏碁（Acer）集團創辦人施振榮今（7）日指出，原本全球化分工的產業發展趨勢，近來在地緣政治及區域巿場的需求興起下，已朝「區域化垂直分工」發展，由於台商製造已國際化部署多年，預料未來仍可在新一波典範移轉中勝出。

施振榮透過新聞稿表示，在產業發展初期，基於有效性考量，一開始都是先以「垂直整合」的形態來發展，產業上中下游供應鏈都在同一個公司、集團或同一個國家內，全部都做，會比較有效率，這也是產業發展的初期形態。

他說，日本在垂直整合的生態文化是過去最成功的代表，在80年代讓日本成為世界第一，但也因此日本只整合國內供應鏈，在產業典範轉移後，其競爭力就開始落後。

Photo Credit: GettyImages 1980年日本以半導體為首的科技業成為全球經濟的奇蹟，當時日本政府集中火力發展科技業，相繼成立日立、NEC、富士通、三菱和東芝等五家公司，並要求整合日本科技資源，藉此打破企業壁壘，以提升日本在全球的市占率，最終狠甩英美等國，拿下超過全球5成的市占率。

隨著產業發展日趨成熟，施振榮指出，以電腦及半導體產業為例，會慢慢朝向「垂直分工」、「水平整合（在同一領域相同的分工常以合併提升競爭力）」發展。

他提到，美國在1960年代啟動，把半導體封裝與電子產品裝配開始移到亞洲，開始產業分工。到了90年代，全球個人電腦（PC）與半導體產業啟動典範轉移，產業由「垂直整合」走向「垂直分工」。

施振榮表示，「垂直分工」是上中下游的供應鏈，看誰在哪一個分工項目最具全球競爭力，就找誰合作，成為供應鏈中的一環，不再像過去垂直整合時以內部供應鏈為主。所以垂直分工的競爭力會強過垂直整合，供應商與客戶也都走向多元化。

由於地緣政治與區域巿場的需求，加上節能減碳的意識興起，施振榮指出，為縮短運輸及減少碳排，產業也開始走向「區域化的垂直分工」。

Photo Credit: GettyImages 全球到了90年代，全球個人電腦（PC）與半導體產業等科技業，啟動典範轉移，產業由「垂直整合」走向「垂直分工」。而三星（Samsung）等韓國業者趁勢接收由日本轉移產能並蓄積能量，終於在2000年後隨著智慧型手機爆發，成為重要的科技大國。

他說，在愈小的區域內分工，更具合作效率且溝通容易，也有時效優勢。供應鏈的每項分工都可以就近由在地供應商供應，但如果在地供應商在某項分工不具競爭力，還是要找區域外的供應商，才能維持最佳競爭力。

至於「水平分工」，則是指例如PC產業的上中下游，各有不同的應用領域需要分工，如最上游的零組件及最下游的應用軟體（App），各自專注其分工領域以提升競爭力。

此外，施振榮也釐清一些產業名詞，目前外界習慣用OEM（Original Equipment Manufacturer，原始設備製造商）來稱呼資通訊產業代工製造廠商，其實這是誤解，OEM其實是指品牌公司，例如雙B品牌就是汽車業界的OEM。

他指出，台灣的電子代工製造廠一般可分為二類，一類是EMS（Electronic Manufacturing Services，電子製造服務），例如鴻海，接受國際大廠委託製造；另一類則是ODM（Original Design Manufacturer，原始設計製造商），例如電子五哥，強調設計能力，提供客戶研展製造服務。

Photo Credit: GettyImages EMS模式中具代表的人物就是鴻海（Hon Hai）。創辦人郭台銘替包含蘋果（Apple）在內的品牌大廠執行電子製造服務，成功地在中國打造百萬代工王國，近年又由筆電、手機轉向電動車製造。圖為郭台銘不滿記者不實報導，憤而撕毀報紙。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航