教育部補助、世新性別所停招危機解除，學生批校方罔顧性別研究價值

世新大學性別研究所日前傳出停招，引發師生及性別、高教團體的抗議，最終教育部決議補助全國3所性別所，讓世新性別所目前得以續存。不過，立委、相關團體今（7）日在立法院召開記者會指出，教育部應持續補助各校性別所發展，並重視性別研究的價值。世新大學校方則坦言少子女化招生不易，呼籲政府對私校獨立所加大力度補助。

世新大學性平所學生表示，2022年11月，校方以性別研究所「不賺錢」為由，意圖停招性別所，學生對此發起搶救行動，反停招連署共有超過1700多個個人或團體參與。

後續教育部在今（2023）年1月部決議，以推動性別平等的國家政策為重，補助全國3所性別所（另有高師大、高醫）。教育部、世新校方及世新性別所達成共識，由教育部補助世新性別所一半以上所需經費，校方同意保留其獨立系所的身份，目前國內3所正就補助細節與校方商議中。

學生：辦教育當開店，罔顧性別研究價值

不過，性別所學生認為，世新校方在事件中，以「做生意開店」的思維辦教育，罔顧推動性別主流化、性別研究及高等教育的社會責任，與世新性別所一樣以「不賺錢」為由停招的人文社會科系並不會是最後一例。

世新性別所反停招小組學生代表楊琇晴指出，目前教育部補助、額外增加招生名額等維持就學穩定的方式，可以讓性別所繼續維持獨立所，但學生憂心補助只是曇花一現，且本次併所、停招事件，只是高等教育體制崩壞的冰山一角，如果體制依然只重視賺賠邏輯，以市場經營方向來運作，不重視教育品質，就會讓重要的性別價值成為犧牲品。

楊琇晴表示，台灣長期重視自然科學勝過社會科學，性別研究的價值被低估，呼籲教育部應積極培育性別研究人才，更重視高教困境，對性別所這樣的少數系所挹注相關資源。

立委王婉諭也提出，在這次事件中，高教要肩負的價值不是只有性別所存廢，還有整體教育推動、性別人才培育等等，尤其性別所在近幾年同志權益、性別教育、性別暴力預防等議題上扮演重要角色，在台灣價值的實踐上有不可磨滅的必要性。

立委、NGO呼籲補助經費花在刀口

王婉諭除了肯定教育部目前支持各校性別所發展外，也呼籲補助應用在刀口上，要監督性別所發展，不讓學校挖東牆補西牆；而在少子化與國家產業發展的情況下，高教人才培育失衡，教育部應持續把關，讓各種領域人才無斷差接上台灣各項議題。

高教工會組織部主任林柏儀則認為，高等教育、性別研究本來就是政府要支持的，但政府卻是等到學校已經以經費不足、少子女化等各式藉口砍掉獨立所，才在壓力之下願意給予補助。

《私立學校法》第59條特別提到，各級政府編列年度教育經費預算時，針對教育資源不足的地區或類科，應優先予以獎勵、補助，林柏儀認為，政府過去沒有好好做這個部分，應進行通盤檢討、及早搶救，不能到系所被迫停招才出手。

台灣學生聯合會理事長劉曜維最後表示，停招是漠視性別研究的重要性，呼籲教育部持續鞋性別所運作，且各教學單位面臨少子女化問題時，應該有更多應對措施，落實學校經費的使用監督。

世新呼籲教育部加大力度協助，教育部將從優補助性別所

本次發生停招爭議，世新大學校方坦言，由於少子女化的衝擊，已經有7所高教機構被教育部列入專案輔導名單，為了因應高教的變化，各校紛紛調整經營策略，尤其私立大學，勢必提出更有吸引力、競爭力的課程，才能獲得考生的青睞。

而世新大學表示，私校獨立所的經營在此刻更為不易，呼籲政府對私校獨立所應該提供更大力度的協助。以性別所為例，教育部的獎勵補助、外加招生名額等措施，是1月初教育部與世新大學及性別所的共識，期盼在各方努力之下，能為國內性別教育營造永續的環境。

教育部方面，針對各界關心世新性別所後續發展定位事宜，因涉及國家重大政策議題及大學經營財務規劃，日前已分別邀請世新大學及國內相關性別研究所代表研商，將由教育部從優補助國內各性別研究所的教學研究支出。

教育部也轉述世新大學說法，表示會支持性別所維持獨立所發展，以利國內性別教育、人才培育與議題研究的永續發展。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範