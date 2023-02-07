Google發表人工智慧聊天機器人Bard，迎戰ChatGPT

據《CNBC》、《BBC》綜合報導，Google在昨（6）日發表了一項名為「Bard」的人工智慧聊天機器人技術，且將在未來幾週內開始推出這項技術。這代表Bard將直接迎戰由OpenAI創造的競爭對手ChatGPT。

根基於應用語言模型「LaMDA」

Bard根基在Google現有的對話應用語言模型「LaMDA」（Language Model for Dialogue Applications）之上。據《華盛頓郵報》報導，曾有一位Google軟體工程師兼AI研究員勒穆因（Blake Lemoine）表示LaMDA的行為非常像人類，以至於他認為它是有「知覺」的。但勒穆因也因為在自己的medium上發布了他和LaMDA的對話紀錄，而違反了保密政策遭到停職。

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）在一篇公開貼文中表示，Bard會先和「受信任的人員」進行對話技術測試，之後才會廣泛地對一般大眾提供服務。

皮查伊還說：「Bard旨在將廣闊的世界知識，與我們的大型語言模型所具備的能力、智慧和創造力結合起來。可以成為創造力的出口，也能成為激發好奇心的發射台」他還強調，他希望Google的人工智慧服務是「大膽而負責任」的，但並沒有詳細說明如何防範Bard分享有害或辱罵性的內容。據《CNBC》報導，Google的人工智慧項目負責人傑夫．迪恩（Jeff Dean）也告訴員工，Google在提供錯誤資訊方面，比小型草創公司存在更大的「聲譽風險」，因此要更保守。

《BBC》報導，有專家認為，人工智慧聊天機器人的最終目標在於用一個明確的答案取代網頁。皮查伊也表示，人們已開始使用Google搜尋比以前更微妙的問題。例如，以前關於鋼琴的常見問題可能是它有多少鍵，但現在卻可能是「鋼琴是否比吉他更難學」這種沒有直接答案的事。

微軟將ChatGPT導入搜索引擎Bing

據《路透社》報導，在Google發表Bard之前，就傳出微軟（Microsoft）有計畫將人工智慧融入旗下所有產品，且將在今天向新聞媒體介紹其未具體說明的發展狀況。而上週六（4），一位名叫Owen Yin的Bing用戶，就搶先在自己的medium上發表了自己使用微軟短暫曝光的新版Bing搜尋引擎的情況。Owen Yin表示，新版Bing搜尋引擎結合了ChatGPT，一改過去搜尋引擎必須輸入特定關鍵字，再從海量數據中尋找自己所需資訊的舊方式，而是變身為一個聊天框，像一個用戶身邊的研究助理一樣，以聊天框回覆用戶的問題及意見。

Photo Credit: Owen Yin Bin用戶Owen Yin截圖的新版Bing搜尋引擎畫面

據《CNBC》報導，有鑑於ChatGPT的流行，Google員工們對公司在人工智慧方面的競爭優勢感到擔憂，尤其Google的主要業務就是搜尋引擎，且Google長期以來也一直標榜自己是人工智慧領域的先驅。儘管如此，Google還是強調，Bard會進行嚴格的測試，並表示「會將外部回饋與內部測試相結合，以確保Bard的回應符合現實世界的安全性和基礎性高標準。」

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責任編輯：賴詩涵

核稿編輯：楊士範