2023台灣燈會：台北城市光展綻放，光的藝術如何走入繁華的東區？
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「2023台灣燈會在台北」，以SOGO復興館為起點一路向東，市府在忠孝東路兩側街巷布置了16件作品，還有超過40家在地商家響應「藝術入店」，讓光藝術走入店內，讓大家看見藝術之光與東區繁華兩相呼應，交織出最精彩的城市即景。
文：郭慧
攝影：林冠良、高讚賢
圖：台北市政府
人潮熙來攘往、潮流店面聚集的東區商圈，無論白晝或黑夜，總是閃爍著繁華燈火，而這裡正是「2023台灣燈會在台北」光展區的所在地。
以SOGO復興館為起點一路向東，市府在忠孝東路兩側街巷布置了16件作品，還有超過40家在地商家響應「藝術入店」，讓光藝術走入店內，讓大家看見藝術之光與東區繁華兩相呼應，交織出最精彩的城市即景。
感受台北的自由、流動與多元印象
若從SOGO復興館向著國父紀念館方向前行，在忠孝東路兩側可看到十多件繽紛燦爛且風格多樣的燈飾作品，參與此區作品策畫的策展人蔡致偉表示，位於SOGO復興館及敦化南路口之間的「未來・穿梭・兔子洞」、「彩虹教堂」及「巢詠」3件作品，是發想自「自由・首都」概念，表達台灣走過民主轉型，也是亞洲第一個同志婚姻合法化的國家，希望居住及造訪台北的人們都能感受此間自由的社會氛圍。
敦化南路口至忠孝東路四段216巷口間的「時間的瞬息」、「城市後花園」、「美好時光」及「城市x程式對話」4件作品，則以「流動・城市」為主題，從台北完善的交通系統發想，表達在城市街弄中自由流動的生活感受；再往東至捷運國父紀念館站間的作品則以「印象・台北」為主題創作，藝術家將繽紛多元的城市街景轉化為燈藝創作，建構最迷人的台北印象。
此外，在忠孝東路兩側巷弄中的瑠公公園、敦仁公園、延吉公園及捷運國父紀念館站2號出口，也可見到分別以人權、建築、文化及生態等主題進行的燈飾創作。
「藝術入店」將藝術導入商業空間
今（2023）年燈會更將藝術作品帶進商家店面，讓藝術真正融入台北人的日常。「我們媒合了藝術家與東區店家，將作品帶進髮廊、服裝店、豆花店、陶藝店、藝文空間等逾40處商家，且許多作品皆是為該空間量身打造，希望藉由藝術導入，為商業空間帶來更多可能性。」負責策畫的胡氏藝術執行長胡朝聖表示。
睽違23年，台灣燈會在今年重返台北，我們不妨徐步走逛東區巷弄，從一座座令人驚豔不已的作品開始，將台北的多元印象與藝術創意收進眼簾，也放入心中。
起步走逛光展區
- 「未來・穿梭・兔子洞」，展演時間：2/1（三）至2/19（日）17:00-21:50 ，每10分鐘一次
捷運忠孝復興站2號出口前可見白身黃斑、近12公尺高巨兔，從遠東SOGO百貨前不停變換影像的LED「兔子洞」中一躍而出，著實吸引眾人目光。
位於光展區最西側，由台灣新生代藝術家陳普操刀的「未來．穿梭．兔子洞」是本屆台灣燈會的起點，同時也傳達出捷運不只是種交通工具，更連結了人與城市，而那穿梭於捷運出入口的日復一日，好似相連成從今日到未來的通道，將人們送向更美好的未來，而那LED牆面每10分鐘展演一次，將台北的豐富多元呈現在人們眼前。
- 「榮容」
在忠孝東路四段、大安路一段交叉口附近的瑠公公園，可欣賞到由墨西哥藝術家兼台灣新住民Lua Rivera，以多色彈性布料編織出的作品「榮容」。
Lua Rivera將東區巷弄文化比喻為水，人文與城市發展比擬為油，透過「油水混合」的形狀與波光為靈感，不僅指出台北作為亞洲同志遊行重鎮，也暗喻了台北在移工、原住民等人權議題上的共「榮」與包「容」。
當「榮容」作品亮起，閃耀繽紛的彩虹絢光不僅完美呼應繁華熱鬧的東區商圈，也讓人們在賞燈過程中，感受台北最迷人的城市個性。
- 「仁愛帆城」
在忠孝東路四段另一側、仁愛路四段71巷中的敦仁公園，也有著宛如發光結構體般的「仁愛帆城」，吸引所有行人目光。
相較於其他作品的繽紛奪目，「仁愛帆城」充滿著優雅靜謐的風格。藝術家范承宗以木條撐開數面錯落船帆，透過具有建築線條美感的結構，讓人聯想起台北隨處可見的公寓建築，也點出台北作為國內外知名建築師實踐理想的場域。而那理性卻又優雅的作品，不僅詮釋台北城市樣貌，也讓人想起城市裡新舊交疊的建築印象，在蘊藉光芒裡喚醒城市記憶。
- 「初光之曜」
光展區燈飾深入街弄及鄰里公園，在捷運國父紀念館站附近的延吉公園，可見到由藝術家夫妻檔蔡筱淇與吉川公野攜手操刀，掛在公園蓊鬱樹梢上的「初光之曜」。
「初光之曜」以多彩的潛水橡膠為素材，表現出時尚多彩的視覺印象，也象徵台北豐富多元的文化娛樂。白天行經此處抬首望去，樹上的多彩環圈彷彿繁花初綻；入夜後，搭配燈光投射，更像是星空上的美麗星雲般絢麗奪目。白晝、黑夜兩樣風情，卻都繽紛多彩，恰與充滿時尚前衛感的東區隱隱呼應。
- 「光兔現蹤」
日裔巴西籍藝術家大岩奧斯卡向來是國際藝文盛事常客，此次帶著經典作品中的人氣角色「光兔」來台，並將其製成捷運國父紀念館站1號出口上方的巨大兔偶，簡潔逗趣的模樣十分吸睛。
而在光兔面前還有一顆象徵地球的圓球。這只圓球由大岩奧斯卡親手繪製，球面上有台北市鳥台灣藍鵲、市花杜鵑花等花鳥紋樣，點出台北城市意象。當圓球置放在光兔眼前，便構成一幅光兔端詳地球的畫面，不只呼應兔年，也隱含台北是地球村中的重要成員之意。
- 「安安」
坐落在捷運國父紀念館站2號出口外，藝術家陳怡潔的作品「安安」則用台北市內可見的欒樹、杜鵑花、伯勞鳥、台灣藍鵲等作為圖騰，設計出絢麗的沉浸式投影，用豐富的自然生態，向熙來攘往的行人們親切地道聲「安安」。
繽紛耀眼的色彩不僅呼應了台北的五光十色，也讓都市的繁榮文明與生態的多元風貌相互輝映，讓人身處在都市之中，也能感受自然的迷人之處及台北的雙面魅力。
- 「藝術入店」
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我們想讓你知道的是
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