伊朗稱將減刑特赦數萬名囚犯，人權組織：虛偽的政治宣傳手段

結合《衛報》與《CNN》報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）將為數萬名罪犯減刑或特赦，作為年度大赦的一部分，其中包括在近期伊朗示威潮中，遭逮捕的示威者。然而，民眾獲得特赦的條件十分嚴格，其中，具有雙重國籍、遭判死刑者，均無法獲得特赦及減刑。伊朗人權組織也稱這次特赦是政府虛偽的政治宣傳行為，不值得信任。

伊朗抗議示威潮

根據《BBC》報導，伊朗近期的示威潮源於一名22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）的被捕及死亡。她於2022年9月13日，因涉嫌違反伊朗要求女性穿戴頭巾的法規，被道德警察逮捕。艾米尼在被捕不久後過世，伊朗警方宣稱艾米尼是死於心臟病發，但有證據顯示，警察在逮捕艾米尼後用警棍毆打她的頭部。

艾米尼的過世引發伊朗民眾強烈不滿，在艾米尼的葬禮之後，伊朗爆發第一次抗議活動，伊朗的婦女們紛紛撕下頭巾以示抗議。自此示威活動愈演愈烈，人民要求獲得更多自由、推翻政府。婦女們在示威中點燃頭巾，在公開場合剪掉頭髮，並以「女人、生命、自由及獨裁者去死」作為口號進行抗議，許多男性也參與了這波示威抗議。

伊朗政府試圖淡化這場抗議，並以武力鎮壓示威者，哈米尼指控是美國、以色列策劃了這場示威。《BBC》報導指出，伊朗人權組織表示，截至目前，已有多達2萬人被捕，500多名示威者在抗議中被殺，包括70多名未成年者。4人遭到處決，此外，仍有100人仍有被處決的危險。

Photo Credit: GettyImages 2022年9月20日，伊朗民眾為艾米尼（Mahsa Amini）之死走上街頭

獲得特赦的條件為何？

《華盛頓郵報》報導指出，伊朗在2月11日，1979年革命紀念日上，有特赦罪犯的傳統，去（2022）年伊朗就特赦了3400人，今（2023）年哈米尼則承諾會特赦數萬人。

報導指出，伊朗司法總監埃傑赫伊（Gholamhossein Mohseni-Ejei）寫了一封信給哈米尼，為被捕的示威人士求情。他在信中提倡減刑和特赦，並指出許多年輕人是受到外國勢力的宣傳和洗腦，才會誤入歧途，最後成功說服哈米尼增加減刑、特赦罪犯的數量。

不過儘管如此，伊朗政府仍列舉了嚴格的特赦條件。《衛報》與《CNN》報導指出，具雙重國籍、遭判死刑，遭指控犯有為外國人從事間諜活動、與外國情報機關有聯繫、謀殺或故意傷害罪、故意破壞或縱火攻擊政府、軍隊和公共設施者，不能獲得赦免，此外，受特赦者也必須承認自己犯下罪行，並已經悔過。

人權組織：特赦是虛偽的政治宣傳

《CNN》報導表示，許多人權組織對於伊朗特赦罪犯的行為並不認同。伊朗人權組織在推特上指控，哈米尼對抗議者的特赦只是一種政治宣傳行為，因為抗議者只是在行使他們的權利進行抗議，他們受逮捕以及遭判刑本身就是沒有道理的。

他們補充：「伊朗政府不僅應該要釋放所有抗議者，還必須要審判所有參與鎮壓民眾的伊朗官員。」

伊朗人權中心（CHRI）也認為哈米尼的舉動只是「公關噱頭」，並認為他給的承諾不夠具體。

伊朗政府表示將有數萬名囚犯可以獲得釋放，但沒有提供釋放的細節。CHRI副主任拉姆齊（Jasmin Ramsey）就指出，伊朗政府過去常常向外界宣示要釋放政治犯，但最後都沒有真正實行。他預計一些在抗議中被捕的民眾將獲得釋放，但大部分的示威者，以及許多多年來被不公正審判、監禁的政治犯，將繼續被關押。

拉姆齊直言，這只是一個沒有任何具體承諾的公關噱頭，伊朗政府在人民心中，早已喪失了所有合法性。政治鎮壓、袋鼠法庭（編註：意指不公平的審判）領導的虛假審判，定罪、監禁異議者的行為將繼續存在不會獲得改善。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：張博丞

核稿編輯：楊士範