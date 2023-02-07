伊朗稱將減刑特赦數萬名囚犯，人權組織：虛偽的政治宣傳手段
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伊朗政府表示將有數萬名囚犯可以獲得釋放，但沒有提供釋放的細節。CHRI副主任拉姆齊（Jasmin Ramsey）就指出，伊朗政府過去常常向外界宣示要釋放政治犯，但最後都沒有真正實行。他預計一些在抗議中被捕的民眾將獲得釋放，但大部分的示威者，以及許多多年來被不公正審判、監禁的政治犯，將繼續被關押。
結合《衛報》與《CNN》報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）將為數萬名罪犯減刑或特赦，作為年度大赦的一部分，其中包括在近期伊朗示威潮中，遭逮捕的示威者。然而，民眾獲得特赦的條件十分嚴格，其中，具有雙重國籍、遭判死刑者，均無法獲得特赦及減刑。伊朗人權組織也稱這次特赦是政府虛偽的政治宣傳行為，不值得信任。
伊朗抗議示威潮
根據《BBC》報導，伊朗近期的示威潮源於一名22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）的被捕及死亡。她於2022年9月13日，因涉嫌違反伊朗要求女性穿戴頭巾的法規，被道德警察逮捕。艾米尼在被捕不久後過世，伊朗警方宣稱艾米尼是死於心臟病發，但有證據顯示，警察在逮捕艾米尼後用警棍毆打她的頭部。
艾米尼的過世引發伊朗民眾強烈不滿，在艾米尼的葬禮之後，伊朗爆發第一次抗議活動，伊朗的婦女們紛紛撕下頭巾以示抗議。自此示威活動愈演愈烈，人民要求獲得更多自由、推翻政府。婦女們在示威中點燃頭巾，在公開場合剪掉頭髮，並以「女人、生命、自由及獨裁者去死」作為口號進行抗議，許多男性也參與了這波示威抗議。
伊朗政府試圖淡化這場抗議，並以武力鎮壓示威者，哈米尼指控是美國、以色列策劃了這場示威。《BBC》報導指出，伊朗人權組織表示，截至目前，已有多達2萬人被捕，500多名示威者在抗議中被殺，包括70多名未成年者。4人遭到處決，此外，仍有100人仍有被處決的危險。
獲得特赦的條件為何？
《華盛頓郵報》報導指出，伊朗在2月11日，1979年革命紀念日上，有特赦罪犯的傳統，去（2022）年伊朗就特赦了3400人，今（2023）年哈米尼則承諾會特赦數萬人。
報導指出，伊朗司法總監埃傑赫伊（Gholamhossein Mohseni-Ejei）寫了一封信給哈米尼，為被捕的示威人士求情。他在信中提倡減刑和特赦，並指出許多年輕人是受到外國勢力的宣傳和洗腦，才會誤入歧途，最後成功說服哈米尼增加減刑、特赦罪犯的數量。
不過儘管如此，伊朗政府仍列舉了嚴格的特赦條件。《衛報》與《CNN》報導指出，具雙重國籍、遭判死刑，遭指控犯有為外國人從事間諜活動、與外國情報機關有聯繫、謀殺或故意傷害罪、故意破壞或縱火攻擊政府、軍隊和公共設施者，不能獲得赦免，此外，受特赦者也必須承認自己犯下罪行，並已經悔過。
人權組織：特赦是虛偽的政治宣傳
《CNN》報導表示，許多人權組織對於伊朗特赦罪犯的行為並不認同。伊朗人權組織在推特上指控，哈米尼對抗議者的特赦只是一種政治宣傳行為，因為抗議者只是在行使他們的權利進行抗議，他們受逮捕以及遭判刑本身就是沒有道理的。
他們補充：「伊朗政府不僅應該要釋放所有抗議者，還必須要審判所有參與鎮壓民眾的伊朗官員。」
伊朗人權中心（CHRI）也認為哈米尼的舉動只是「公關噱頭」，並認為他給的承諾不夠具體。
伊朗政府表示將有數萬名囚犯可以獲得釋放，但沒有提供釋放的細節。CHRI副主任拉姆齊（Jasmin Ramsey）就指出，伊朗政府過去常常向外界宣示要釋放政治犯，但最後都沒有真正實行。他預計一些在抗議中被捕的民眾將獲得釋放，但大部分的示威者，以及許多多年來被不公正審判、監禁的政治犯，將繼續被關押。
拉姆齊直言，這只是一個沒有任何具體承諾的公關噱頭，伊朗政府在人民心中，早已喪失了所有合法性。政治鎮壓、袋鼠法庭（編註：意指不公平的審判）領導的虛假審判，定罪、監禁異議者的行為將繼續存在不會獲得改善。
新聞來源
- Iran pardons or commutes sentence of ‘large’ number of prisoners, state media reports（CNN）
- Iran’s supreme leader to pardon some detained anti-government protesters（The Guardian）
- Iran: A really simple guide to the protests（BBC）
- Iran protests: Protesters among prisoners pardoned by leader（BBC）
- Iran’s supreme leader promises to pardon ‘tens of thousands’（The Washington Post）
延伸閱讀
- 挺《查理週刊》諷刺宗教領袖哈米尼，旅法伊朗人遊行呼籲關閉伊朗使館、驅逐大使
- 艾米尼之死抗爭延燒：伊朗政府封鎖部分社群媒體，美國放寬制裁助伊朗民眾躲避監視
- 伊朗抗議100日：一場「回不到過去」的反政府抗爭，人民付出了沉重的代價
- 《CNN》盤點2023中東四大看點：土耳其大選、OPEC更加團結，以色列右翼內閣與伊朗的內外交困
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範
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