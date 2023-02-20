《情緒，請開門》：有效的表達情緒不能越過「覺察」和「接納」這兩個環節
我們想讓你知道的是
很多時候，並不是人們自身不想改變那些不良應對方式，而是長久以來都沒有找到合適的方法，所以即便不良應對方式一直帶來很多痛苦，人們有時還是無能為力。而個人的良性情緒表達也並非易事，想改變固有的情緒表達方式，十分需要進行反覆練習。
文：張維揚
表達原則：如何尊重感受，又不被感受吞沒
在對情緒進行覺察、接納後，就可以開始學習如何表達情緒。有人可能會覺得奇怪，難道不經過覺察和接納，情緒就不能被表達了嗎？
情緒是一種心理能量，總是在尋求表達，心理能量也一直在尋求可以自由流動的出口，只不過大多數人的這種情緒流動都是行為化的，在情緒轉化成行為或者按照固有模式反覆發生的過程中，這些行為包括了心結、創傷等。
而良性應對方式之所以被稱為「良性」，是因為它可以優化情緒的表達方式。
在用這種優化的方式表達了情緒之後，人們就會體會到以下效果：
第一，情緒會趨於平穩。
第二，理解自己為什麼有這種情緒。
第三，改變不合理的情緒釋放方式，並且找出正確應對不合理情緒的模式。
良性應對方式的價值就體現在這些方面。很多時候，並不是人們自身不想改變那些不良應對方式，而是長久以來都沒有找到合適的方法，所以即便不良應對方式一直帶來很多痛苦，人們有時還是無能為力。而個人的良性情緒表達也並非易事，想改變固有的情緒表達方式，十分需要進行反覆練習。
人們會把情緒聚焦在表達的原則上，其中有三點值得注意。
第一點，表達環節一定要發生在前文所說的覺察和接納之後。如果沒有覺察和接納提供的客體和素材，那麼表達就是巧婦難為無米之炊。如果沒有跟身體連接的覺察，以及對覺察到的內容的全然接納，那麼表達實際上也並不是真正意義上的表達，只是在重複原有的模式。
這一點特別重要。這就好像前文中的那位諮詢者。他只給自己留三個月的時間為自己而活。如果他沒有經歷自我覺察和接納的過程，那麼這三個月為己而活的意念其實就是情緒的自我發洩或是壓抑這種不良的表達，而不是在看到了內在系統、內在觀念之後的良性表達。
第二點，表達的過程離不開語言，更重要的是，這種表達不能離開感受。
比如在學習一門課程時，無論是看文字、聽語音還是提問，這些內容都離不開語言，所有與語言相關的部分都是已經被意識覺察的部分。
只是，語言和人們的感受與體驗是兩個不同的領域，這兩個領域的連接和互相平衡是良性情緒表達的關鍵。情緒的表達一方面可以促進對情緒的意識化，另一方面也可以促使情緒做為一種能量進行運動，同時它也顯現了個人的反應模式。
舉個例子，我有一位患有強迫行為的諮詢者，她總是有一些反覆檢查的行為，像是出門後總是擔心門沒有鎖好，所以雖然可能已經走了一段距離了，還是會返家再檢查。有時候檢查一次還不行，她還會反覆回去好幾趟。
在這裡要注意的是，這種強迫行為一定同時伴有一個反強迫的意識，那就是她一邊覺得自己沒有必要回去檢查，一邊又認定這種檢查很有必要，萬一門沒關好、瓦斯沒關好，將會為自己帶來很大的麻煩，所以她總是表現得緊張兮兮的。
那麼，這樣的人應該如何練習情緒表達呢？
在她鎖了門，走出去一段距離又想返回去檢查的時候，我們不應該鼓勵她返回去檢查，而是該鼓勵她開始情緒表達。這個表達首先是把頭腦中的念頭直接傳遞出來，比如可能產生以下念頭：如果門沒有鎖好，可能會有小偷進去，家裡會丟東西。
同時她還有另一個念頭：根據以往的經驗，回去檢查後往往會發現只是一個沒有必要的擔心而已。把這兩個念頭用語言表達出來之後，下一步是繼續用語言鎖定感受、鎖定情緒，也就是瞭解到有這種衝突的想法時，她處於一種怎樣的情緒或體驗之中。
比如，如果這時候她沒有返回檢查，她可能會兩腿發抖或胸悶。當她把這種身體感受用語言表達出來時，這個能量就已經在流動了。因為語言本身就是意識的載體，一旦透過語言表達了感受，她就會逐漸明白，都是自己的那些觀念使自己產生了這些身體反應，而這種身體反應會不斷地消耗自身能量。
當語言鎖定在身體感受上時，實際上她已經聚焦了自己的情緒，不斷地表達就會使能量的消耗越來越低。這時她就會發現，即使這次沒有回去檢查，她的焦慮也可以下降到一個可以控制的程度。
在這裡需要說明的是，用語言表達身體上的感受時，人們暫時不需要瞭解這個感受背後的觀念，只要先把注意力鎖定在感受情緒上，也就是鎖定在有能量的部分。因為最後驅使人們行動的是能量，而不是觀念，觀念觸發了情緒，情緒的能量驅動了行為。
比如，這位諮詢者在進行表達時，首先不需要清楚自己強迫行為的來源，以及背後反映了自己的什麼觀念。她要做的只是阻斷行為，讓情緒流動。
就好像孩子在調皮搗蛋時，家長因為生氣而很想打孩子。這時家長真的要做的不是「打」這個行為，而是要梳理並透過語言表達發生了什麼事，這件事導致自己有了怎樣的情緒、感受。
而接下來就是表達情緒原則的第三點：既不能離開感受，又不能被感受所淹沒。
比如，一個人沉浸在暴躁情緒中，這個人的腦中可能就會產生一些消極的念頭，甚至已經在想以什麼方式實現了。
暴躁情緒促使他產生這些行為，但他此時只是覺得自己很難受，想結束這種痛苦，他已經很難再去覺察自己的觀念系統。這時不妨先不理會他為什麼暴躁，依然採用覺察當下的方法，讓他嘗試表達自己所覺察的內容。此處並不是讓他關注那些消極的念頭，而是要讓他明白，他是因為非常難受，所以想透過那些消極的方式擺脫當下難受的感覺，然後讓他盡量多地表達身體的反應，比如他是否會覺得胸悶、呼吸困難等。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。