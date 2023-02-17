《消失的國界》：如果用一句話總結在烏克蘭的生活，我會說很像活在「俄羅斯輪盤下」
我們想讓你知道的是
或許是「入境隨俗」了，我們從一開始的焦慮，到後期逐漸對防空警報跟手機警示感到麻痺，不再找尋防空洞躲避，與其說是「與恐懼共存」，更應該詮釋為對戰爭感到麻木、無法掌握生死的無奈感。
文：相振為、三立電視
烏克蘭的震撼教育
防空警報
從小在台灣長大，「防空警報」對我們來說一點也不陌生，小學時聽到防空警報，全班都要躲到桌子下方；長大後聽到防空警報，半個小時路面淨空，在戶外的民眾就去躲便利商店，如果人在市內，可能甚至不會有太大的感覺。這無須贅述，久了之後就像「一場戲」，還會笑看外國媒體緊張兮兮報導台灣「戰爭準備」。這真的要感謝上天，因為台灣太久沒有經歷戰爭，但是在烏克蘭聽到防空警報，是截然不同的氛圍。
「親愛的市民，敖德薩市發布警報，立即前往防空避難所！」第一次在烏克蘭聽到防空警報跟政府廣播時，我的寒毛整個豎起來，因為我知道這跟台灣不一樣，這不是演習，而是真的有一枚飛彈或砲彈，正從位置不明的方向，飛向城市任何一個角落。有一次走在路上，防空警報響起沒多久，我們突然聽到三聲「碰！碰！碰！」巨響，那個瞬間，幾乎所有人都立刻轉向爆炸聲音發出的地方，經驗豐富的當地人，甚至能概略聽出爆炸位置距離我們有多遠，可能擊中什麼地方、需不需要打電話問候家人朋友。幸好，那一次是烏克蘭的防空系統發揮作用，在空中攔截飛彈所發出的聲音，但不是每次都這麼幸運，我曾在清晨收到敖德薩朋友傳來的簡訊，說距離他兩條街的一個倉庫被擊中，爆炸聲響跟振動把他從床上「掀」起來，情緒久久不能平復。
當地人聽到防空警報，普遍會有兩種反應：一種是焦慮地去躲防空洞，另一種是放棄避難。
其實根據政府規定，當防空警報響起時，人民應該要躲進防空洞；如果人在大賣場或超市，賣場會要求顧客停止購物、全部離開市內直到防空警報解除，例如二○二二年六月二十七日，就爆發令人髮指的購物中心攻擊事件，當時俄軍發射巡弋飛彈，攻擊烏克蘭中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）有上千人在的購物商場，造成至少三十人死亡、上百人受傷，這也讓我們後來去大賣場時，都會有點不安，盡可能早點買完早點離開。若人在政府機關，所有辦公事務必須暫停，安全人員會引導離開建築物，或到地下室防空洞去避難。
我第一次躲防空洞，就是在烏克蘭郵政敖德薩總局採訪，突然間警報響起，我們穿過一條陰暗走廊、推開一道鐵門後，走進蘇聯時期打造的防空避難所。說實在，這個避難所很有「時空膠囊」的感覺，門口兩個木箱裡頭放防毒面具、一袋餅乾口糧、幾瓶礦泉水。室內有幾張板凳跟行軍床，而牆面上掛的是蘇聯與冷戰時期製作的漫畫海報，教導民眾如何因應空襲危機甚至「核彈攻擊」。還有一個房間，堆滿復古打字機、電話，但還能不能用，不得而知。
跟我們一起進入防空洞的，有郵政總局員工、民眾，也有街頭行人，當長者神情緊張、快步走進地下室時，我們就知道殘酷的戰爭，在她心裡刻下又長又深的陰影，「我感覺到害怕，只有害怕，只有當我看到我愛的人，或是我的家人在身邊時，我才有辦法露出笑容，但基本上就是害怕。」一位婦女接受我們訪問時，深深吸了一口氣，而她旁邊的女士，則是全程緊閉雙眼、大口呼吸，試圖緩和自己的情緒，也有人緊緊抱著寵物臘腸狗，不願意多談。
「只要防空警報我們就下來，適應恐懼，我們相信一切都會好轉的。」一位郵政總局員工這樣說，她的同事也附和「烏克蘭是一個能在壓力中，正向思考的國家，我們必須保持鎮定跟冷靜，不要讓恐懼影響到我們工作」。但是在那將近一個小時的警報聲裡，他們想到的，或許是已經發生卻無法抹滅的恐懼，更是對未來的不安定感。
不過，於此同時，街頭民眾也呈現截然不同的反應。你會看到相當多的人，把防空警報當成「背景音」，就是防空警報繼續響，但人民繼續做自己的事，或在街頭散步、公園聚餐，或在露天餐廳聊天，簡直就像一種「平行時空」。我問了一群在咖啡廳外哈拉的年青人們「難道你們不怕嗎？」他們回說，「怕啊！但是怕也沒有用」「生活還是要繼續過」，「就算回家躲起來，飛彈也有可能炸到你的房子，這就是為什麼一直擔心是沒用的，沒有人可以完全倖免！」言談之間，充滿著對戰爭的無奈、對命運不可捉摸，還不如好好珍惜當下、活在當下，享受當下。
其實烏克蘭的幅員遼闊，光一個敖德薩州（Oblast）的面積就達三萬三千三百一十平方公里，幾乎跟台灣（三萬六千一百九十七平方公里）一樣大，當飛彈來襲時，防空警報是整個州一起響，概念上有點像台北被攻擊，而高雄響起防空警報，因此你無從判斷究竟會打中哪裡；另外，俄羅斯攻擊的目標當中，有七○％是民間基礎設施、民宅大樓，而且是隨機、軍民無差別攻擊，因此會不會被打中，真的完全看運氣。
每次防空警報響起時，手機警報軟體會跟著啟動，發布推播，每天至少響個三四次。或許是「入境隨俗」了，我們從一開始的焦慮，到後期逐漸對防空警報跟手機警示感到麻痺，不再找尋防空洞躲避，與其說是「與恐懼共存」，更應該詮釋為對戰爭感到麻木、無法掌握生死的無奈感。
俄羅斯輪盤
如果要我用一句話總結在烏克蘭的生活，我會說，很像活在「俄羅斯輪盤下」。讀者知道什麼是俄羅斯輪盤吧？就是拿一把左輪手槍，在六個膛室中只放進一顆子彈，輪流擊發，每扣一次板機，就在跟死神賭命。在烏克蘭期間，我感覺戰爭離我很近，卻捉摸不定，每天都會聽到哪裡被炸，感覺就像不小心擊發裝有子彈的那個槍膛。其實我每天早上醒來張開眼睛，看到我的民宿房間完好、外頭樹木花草迎風搖曳，我就會先禱告感謝神「這個晚上讓我活下來了」。不知道有多少無辜百姓的性命，在睡夢中被奪走。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。