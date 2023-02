開春升息1碼，聯準會聲明成為美國今年景氣走勢最重要的一份定錨報告

2月1日美國聯準會(Fed)如市場預期,調升聯邦資金利率一碼,來到4.25%~4.75%。Fed調升幅度減為一碼,是否意味著美國聯準會已經「承認」2023年的物價升幅將呈現逐月下跌的趨勢?是否承認今(2023)年美國可能發生經濟衰退進而降息刺激景氣?筆者剖析這次聯準會聲明與會後記者會紀錄,這將是2023年開春以來,對美國今年景氣走勢最重要的一份定錨(Anchoring)的報告。

首先,Fed「重申」一份聲明:「長期目標與貨幣政策策略聲明」(Statement on Longer-Run Goals and Monetary Policy Strategy)。這一份聲明於2012年1月24日生效,在2023年1月31日FOMC會議中再度重申。內容大致與過去市場認知Fed的政策、運作、目標等相同,在此只是作一次「重申」,目的是為了消除市場不當的預期。重申的重點是在「就業」與「通膨目標區」。這兩項因素也是近幾週華爾街大幅討論的議題。

這份聲明首先提到:

最高就業水準是一個基礎廣泛的目標,無法直接衡量,並隨時間而改變,主要受到勞動市場結構和動態變化之非貨幣因素的影響。因此, 規定一個固定的就業目標是不合適的 ;相反地,委員會(指FOMC)的政策決定必須以其最高水準的就業短缺評估作為依據……