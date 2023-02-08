TNL+ 2023/02/08,
經濟

開春升息1碼，聯準會聲明成為美國今年景氣走勢最重要的一份定錨報告

開春升息1碼，聯準會聲明成為美國今年景氣走勢最重要的一份定錨報告
圖為民眾在曼哈頓一間超市購物。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

FED主席鮑爾承認今年物價漲幅將呈現走緩趨勢（Disinflation），通膨壓力大大減緩。同時重申十年前的聲明指出通膨目標區2％仍不會改變，不會先射箭再畫靶。鮑爾主席認為預測未來相當困難，言下之意「今年降息」這件事也是難以預測。

2月1日美國聯準會（Fed）如市場預期，調升聯邦資金利率一碼，來到4.25％～4.75％。Fed調升幅度減為一碼，是否意味著美國聯準會已經「承認」2023年的物價升幅將呈現逐月下跌的趨勢？是否承認今（2023）年美國可能發生經濟衰退進而降息刺激景氣？筆者剖析這次聯準會聲明與會後記者會紀錄，這將是2023年開春以來，對美國今年景氣走勢最重要的一份定錨（Anchoring）的報告。

長期目標與貨幣政策策略聲明：通膨目標區不變

首先，Fed「重申」一份聲明：「長期目標與貨幣政策策略聲明」（Statement on Longer-Run Goals and Monetary Policy Strategy）。這一份聲明於2012年1月24日生效，在2023年1月31日FOMC會議中再度重申。內容大致與過去市場認知Fed的政策、運作、目標等相同，在此只是作一次「重申」，目的是為了消除市場不當的預期。重申的重點是在「就業」與「通膨目標區」。這兩項因素也是近幾週華爾街大幅討論的議題。

這份聲明首先提到：

最高就業水準是一個基礎廣泛的目標，無法直接衡量，並隨時間而改變，主要受到勞動市場結構和動態變化之非貨幣因素的影響。因此，規定一個固定的就業目標是不合適的；相反地，委員會（指FOMC）的政策決定必須以其最高水準的就業短缺評估作為依據……

The maximum level of employment is a broad-based and inclusive goal that is not directly measurable and changes over time owing largely to nonmonetary factors that affect the structure and dynamics of the labor market. Consequently, it would not be appropriate to specify a fixed goal for employment; rather, the Committee’s policy decisions must be informed by assessments of the shortfalls of employment from its maximum level,…）

過了2023年新年之後，一如幾個月前筆者的預期，整個華爾街都圍繞在「衰退」這個議題。而失業率是最直接表達景氣榮衰的指標。過去幾次FOMC會後記者會都有記者對失業率提出質疑，為何科技業每週都有大公司在裁員，失業率仍在低檔？

筆者初步認定是：經過大流行（Pandemic Period）之後，產業「結構」發生變化，「面對面」的服務業在大流行期間成了染疫風險最大的行業，失業情況也是最為嚴重。現在疫情緩和，服務業仍發生缺工，主要是疫情對就業者健康造成傷害，以及就業者不願回去原服務業工作崗位，造成現今就業結構發生變化。

但失業率的計算是「總體」的概念，總體看起來求才數是優於求職數。決策當局若只單看失業率是無法察覺結構的變化，所以我們才會看到有些產業大缺工，有些產業大裁員的矛盾現象。

Fed重申這份聲明，顯然在短期內仍不想改變勞動市場的觀測方式。筆者擔心貨幣當局的政策可能會與勞動市場結構改變的事實不符。也可想見，Fed對於打擊通膨的決心是優於失業率，這也是市場焦慮Fed若過度打壓通膨，將產生景氣衰退。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。