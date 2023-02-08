開春升息1碼，聯準會聲明成為美國今年景氣走勢最重要的一份定錨報告

2月1日美國聯準會（Fed）如市場預期，調升聯邦資金利率一碼，來到4.25％～4.75％。Fed調升幅度減為一碼，是否意味著美國聯準會已經「承認」2023年的物價升幅將呈現逐月下跌的趨勢？是否承認今（2023）年美國可能發生經濟衰退進而降息刺激景氣？筆者剖析這次聯準會聲明與會後記者會紀錄，這將是2023年開春以來，對美國今年景氣走勢最重要的一份定錨（Anchoring）的報告。

長期目標與貨幣政策策略聲明：通膨目標區不變

首先，Fed「重申」一份聲明：「長期目標與貨幣政策策略聲明」（Statement on Longer-Run Goals and Monetary Policy Strategy）。這一份聲明於2012年1月24日生效，在2023年1月31日FOMC會議中再度重申。內容大致與過去市場認知Fed的政策、運作、目標等相同，在此只是作一次「重申」，目的是為了消除市場不當的預期。重申的重點是在「就業」與「通膨目標區」。這兩項因素也是近幾週華爾街大幅討論的議題。

這份聲明首先提到：

最高就業水準是一個基礎廣泛的目標，無法直接衡量，並隨時間而改變，主要受到勞動市場結構和動態變化之非貨幣因素的影響。因此， 規定一個固定的就業目標是不合適的 ；相反地，委員會（指FOMC）的政策決定必須以其最高水準的就業短缺評估作為依據…… The maximum level of employment is a broad-based and inclusive goal that is not directly measurable and changes over time owing largely to nonmonetary factors that affect the structure and dynamics of the labor market. Consequently, it would not be appropriate to specify a fixed goal for employment ; rather, the Committee’s policy decisions must be informed by assessments of the shortfalls of employment from its maximum level,…）

過了2023年新年之後，一如幾個月前筆者的預期，整個華爾街都圍繞在「衰退」這個議題。而失業率是最直接表達景氣榮衰的指標。過去幾次FOMC會後記者會都有記者對失業率提出質疑，為何科技業每週都有大公司在裁員，失業率仍在低檔？

筆者初步認定是：經過大流行（Pandemic Period）之後，產業「結構」發生變化，「面對面」的服務業在大流行期間成了染疫風險最大的行業，失業情況也是最為嚴重。現在疫情緩和，服務業仍發生缺工，主要是疫情對就業者健康造成傷害，以及就業者不願回去原服務業工作崗位，造成現今就業結構發生變化。

但失業率的計算是「總體」的概念，總體看起來求才數是優於求職數。決策當局若只單看失業率是無法察覺結構的變化，所以我們才會看到有些產業大缺工，有些產業大裁員的矛盾現象。

Fed重申這份聲明，顯然在短期內仍不想改變勞動市場的觀測方式。筆者擔心貨幣當局的政策可能會與勞動市場結構改變的事實不符。也可想見，Fed對於打擊通膨的決心是優於失業率，這也是市場焦慮Fed若過度打壓通膨，將產生景氣衰退。