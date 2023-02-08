【專訪】瑞士國會友台小組聯合主席：背景敏感，為何選擇此時出訪台灣？
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瑞士聯邦議會代表團訪問台灣，在中國看來，這無疑是一種「挑釁」。台北機場甚至因此收到了炸彈威脅。瑞士議會國民院社會民主黨議員莫麟納（Fabian Molina）接受了瑞士德語電視台的採訪，解釋了他為何認為「本次訪問是正確的決定」。
文：Sandro Della Torre
瑞士議會的五位議員正在對台灣進行訪問。 2月6日，蔡英文總統接見了該議會代表團。中國駐瑞士大使館對這次訪問表示抗議。
「與台灣往來」是刺激中國的舉動：中國將台灣視為中華人民共和國的組成部分，意欲禁止其他國家與台灣建立官方關係。
「為什麼瑞士議會代表團正好要在此時出訪台灣？」社會民主黨政治家莫麟納（Fabian Molina）就此進行了解釋。作為瑞士－台灣議會友好小組的聯合主席，莫麟納是正在訪問台灣的五位議員之一。
- 瑞士德語電視新聞頻道（SRF News）：儘管背景敏感，您們依然堅持出訪台灣，為什麼？
莫麟納：烏克蘭殘酷的戰爭向所有人證明了：世界和平和基於規則的多邊世界秩序是多麼的脆弱。我們在全球範圍內支持多邊主義和民主，並尋求各國人民之間的對話，這具有重大意義。這也正是我們未來幾天在台灣所要做的事情。除此之外，我們還會向台灣表達我們對其和平解決與中國衝突的支持。
- 為此，您不惜對中國發出挑戰嗎？
瑞士的外交政策是自由的。瑞士還會繼續承認中華人民共和國的「一個中國」的原則。但是，這並不意味著瑞士議員不能與其他民主政體進行交流。也不意味著，議員不可以進一步去探究「如何改進與台灣在研究、教育、科學和商業領域現有良好合作」的問題。
- 瑞士與台灣未建立外交關係。儘管如此，您還是與台灣總統蔡英文進行了會面。您為何選擇此時出訪台灣呢？
台灣目前處境非常困難。台灣海峽的緊張局勢正在加劇。中國共產黨已經宣布，將在可預見的未來嘗試——按中方的說法——「對台灣的武力統一」。這樣的軍事升級將對世界經濟造成巨大損害。對台灣這個亞洲蓬勃發展的民主政體來說，這也是一個毀滅性的信號。
有鑑於此，民主國家之間的相互支持至關重要。瑞士不應該袖手旁觀——這是憲法第54條對瑞士外交政策的授權。
- 美國眾議院議長訪台導致了中美關係危機。您打算承擔瑞士議會這次訪台所造成的負面後果嗎？
中國試圖決定瑞士的外交政策，這是錯誤的。台灣如今是瑞士的第五大貿易夥伴。在台灣有很大的海外瑞士人群體。經濟交流也十分活躍。嘗試在政治上促進這些業已存在的交流，並就如何改善合作找到務實的解決方案，這是應該做的事情。
- 瑞士－台灣議會友好小組並非全員出訪台灣。是不是部分成員不贊成這次訪問？
我們很久以前就計劃了這次出訪。由於台灣不久前還在實施防疫措施，所以在很長一段時間內無法成行。友好小組中並非所有議員都能夠安排，或者願意出行，這是再正常不過的事情。
本文經《Swissinfo瑞士資訊中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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