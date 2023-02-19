《乖，你聽畫：希臘羅馬眾神篇》：宙斯為愛大變身，竟犯下「公牛跨海綁架案」
我們想讓你知道的是
此時的宙斯正在奧林帕斯山瞭望凡間，這是他的職責，也是他的興趣。突然間，他看到一幅人間美景――一群青春美少女在草原採花，其中最粉嫩欲滴的正是歐羅巴公主。宙斯盯著歐羅巴的美麗身影，決定化身採花大盜，下凡摘採她這朵含苞待放的小花。
文：葵花子
宙斯登基為奧林帕斯神王後，娶親姊姊赫拉為妻，並公開承認她的天后地位。奇怪的是，史詩與歌謠卻流傳許多宙斯追求天界女神和凡間女子，然後大老婆赫拉追在後面痛打小三的八卦故事。宙斯公開執掌政事時，明明是人神敬畏的「諸神之王」；私下獵豔把妹時，卻變身人神嫌棄的「豬神之王」。本應是最神聖不可侵犯的王者，為何頻繁出現亂搞男女關係的荒唐行徑呢？
據學者解釋，比較可能的說法之一是，當古希臘人的主流信仰奧林帕斯教傳入某座新城鎮後，會以宙斯取代當地原有信仰的主神，原地方主神的配偶也隨之轉嫁給宙斯， 因此原本主神婚配故事裡的男主角改由宙斯擔任，才導致他在每個城市都有情人，堪稱是花心大蘿蔔的狀況出現。（宙斯：「你們人類亂點鴛鴦譜害我臭名遠播……」）
宙斯一邊忙著統管宇宙秩序，一邊忙著經營男女關係，還要隨時提防嫉妒心超重的赫拉，堪稱神級時間管理大師。無論如何，八卦大眾就愛王室腥聞，口味越重傳播越眾， 看著宙斯為了誘拐美女或掩飾偷情，一次次精心鋪梗設計、化身變形不同動物（他都可以自己開一人動物園了），雖然很想正手反手甩他幾巴掌，但有時也不禁為他豐富的想像力拍拍手。
本篇分享三則宙斯為愛大變身的濫情案件，不僅被文學家大書特書，還被藝術家大畫特畫！
濫情案件1：歐羅巴公主的跨海綁架案
一個春日黎明，腓尼基國王阿戈諾爾（Agenor）的小公主歐羅巴（Europa）做了場奇怪的夢―夢中兩位女人激烈爭執，其中一位女人宣稱她生了歐羅巴，所以歐羅巴歸她所有；另一位女人則堅稱宙斯會把歐羅巴送給她，二女為此爭論不休。歐羅巴被怪夢驚醒，整個人心煩意亂，於是邀請閨密們手牽手一同去郊遊，到海邊那片繁花盛開的草原遊玩散心。
此時的宙斯正在奧林帕斯山瞭望凡間，這是他的職責，也是他的興趣。突然間，他看到一幅人間美景――一群青春美少女在草原採花，其中最粉嫩欲滴的正是歐羅巴公主。宙斯盯著歐羅巴的美麗身影，決定化身採花大盜，下凡摘採她這朵含苞待放的小花。
為了自然地接近歐羅巴，宙斯將自己變形成一頭漂亮的白色公牛，假悠哉真刻意的晃到海邊吃草。少女們立刻發現這頭公牛，紛紛好奇地圍了過去，公牛踱步到歐羅巴腳邊蹲下，表現出溫馴可愛的萌樣，企圖卸下歐羅巴的心防。這頭公牛雪白無瑕、牛角溫潤發光，歐羅巴撫摸公牛寬闊的背，笑鬧著跨上了牛背。
說時遲那時快，載著歐羅巴的公牛突然站起來，在少女們的驚呼聲中，以頂級超跑三秒加速百里的速度直衝大海，踏著海面浪花奔跑起來。歐羅巴害怕地緊握牛角，她不是傻瓜，她知道普通公牛不可能有這般輕功水上飄的神力，只能哽咽請求公牛不要傷害她。
公牛宙斯載著歐羅巴跨越海洋，來到他出生的希臘克里特島，他褪去公牛形體表明身分，向歐羅巴敘說他的濃情愛意，並死纏爛打地向歐羅巴求歡，做盡所有他想對歐羅巴做的事後，就這麼將她安置在克里特島，再也沒有讓她回去故鄉腓尼基王國。
歐羅巴在克里特島為宙斯生下三個兒子：拉達曼迪斯（Rhadamanthus）、米諾斯（Minos）、薩爾珀冬（Sarpedon），最後由米諾斯繼任成為克里特島國王。
歐洲與金牛座的由來
本起公牛跨海綁架案深深影響歐洲文化，成為「歐洲名稱」和「金牛座」的由來。 綁架案肉票歐羅巴公主，出生於西亞地區的腓尼基王國，位置大概在今日的黎巴嫩和敘利亞附近；故事最後她定居於南歐地區的克里特島，為希臘的第一大島。歐羅巴遭強制綁架的結局，應驗她夢境中兩位女人的紛爭：宣稱歐羅巴由她所生的女人，代表歐羅巴出生的亞洲大陸；堅稱宙斯會把歐羅巴送給她的女人，則預示歐羅巴會從亞洲被擄到外地的遭遇。
宙斯把歐羅巴擄到克里特島後，當時尚未起名的大陸，便以「歐羅巴（Europa）」之名命名為「歐洲（Europe）」，因此歐洲名稱的由來，可說是歐羅巴因為宙斯的愛而名留大地。
宙斯將歐羅巴擄拐到歐洲後，得意洋洋將自己變形成的公牛，送上星空變成「金牛座」以紀念此事。金牛座的星圖通常只畫出公牛上半身，因為公牛下半身泡在海中看不見。（專業天文學家的嚴謹度實在令人敬佩！）
義大利超跑藍寶堅尼那有名的公牛標誌，據聞由創始人費魯吉歐．藍寶堅尼（Ferruccio Lamborghini）發想設計，靈感正取自他自己的星座「金牛座」，可見他應該相當崇拜宙斯的奔牛之姿吧！但其他金牛座的朋友，希望你知道自己的星座由來不要太難過，因為大部分的星座由來都挺瞎，例如下文兩起案件的雙子座和水瓶座，同樣是宙斯為愛大變身的不得體例子。
藝術主題―歐羅巴的掠奪
這則神話故事轉化成藝術形式，標題多命名為“The Rape of Europa”、“The Abduction of Europa”，意即「歐羅巴的掠奪」，聚焦歐羅巴被公牛載走的瞬間場景。欣賞藝術品時，掌握以下關鍵線索，即能辨識此藝術主題。
3個關鍵線索：
- 主要動物：長角的白牛，少數作品為協調畫面配色會變成棕牛或乳牛
- 主要人物：歐羅巴公主，一名坐在公牛背上的倒楣女孩
- 畫面場景：海洋或岸邊場景
文藝復興威尼斯畫派代表畫家提香的名作〈歐羅巴的掠奪〉，以對角線構圖，將載著歐羅巴的白牛擠至畫面右下角，高速奔馳彷彿即將衝出畫面，與相對空曠的畫面左上角形成對比。整幅畫作雖未描繪性暴力，但歐羅巴張開雙腿的掙扎姿勢，以及被公牛拖走的恐懼表情，卻暗示她將要被奪走貞操的危機
Tags：
迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。