《乖，你聽畫：希臘羅馬眾神篇》：宙斯為愛大變身，竟犯下「公牛跨海綁架案」

文：葵花子

宙斯登基為奧林帕斯神王後，娶親姊姊赫拉為妻，並公開承認她的天后地位。奇怪的是，史詩與歌謠卻流傳許多宙斯追求天界女神和凡間女子，然後大老婆赫拉追在後面痛打小三的八卦故事。宙斯公開執掌政事時，明明是人神敬畏的「諸神之王」；私下獵豔把妹時，卻變身人神嫌棄的「豬神之王」。本應是最神聖不可侵犯的王者，為何頻繁出現亂搞男女關係的荒唐行徑呢？

據學者解釋，比較可能的說法之一是，當古希臘人的主流信仰奧林帕斯教傳入某座新城鎮後，會以宙斯取代當地原有信仰的主神，原地方主神的配偶也隨之轉嫁給宙斯， 因此原本主神婚配故事裡的男主角改由宙斯擔任，才導致他在每個城市都有情人，堪稱是花心大蘿蔔的狀況出現。（宙斯：「你們人類亂點鴛鴦譜害我臭名遠播……」）

宙斯一邊忙著統管宇宙秩序，一邊忙著經營男女關係，還要隨時提防嫉妒心超重的赫拉，堪稱神級時間管理大師。無論如何，八卦大眾就愛王室腥聞，口味越重傳播越眾， 看著宙斯為了誘拐美女或掩飾偷情，一次次精心鋪梗設計、化身變形不同動物（他都可以自己開一人動物園了），雖然很想正手反手甩他幾巴掌，但有時也不禁為他豐富的想像力拍拍手。

本篇分享三則宙斯為愛大變身的濫情案件，不僅被文學家大書特書，還被藝術家大畫特畫！

濫情案件1：歐羅巴公主的跨海綁架案

一個春日黎明，腓尼基國王阿戈諾爾（Agenor）的小公主歐羅巴（Europa）做了場奇怪的夢―夢中兩位女人激烈爭執，其中一位女人宣稱她生了歐羅巴，所以歐羅巴歸她所有；另一位女人則堅稱宙斯會把歐羅巴送給她，二女為此爭論不休。歐羅巴被怪夢驚醒，整個人心煩意亂，於是邀請閨密們手牽手一同去郊遊，到海邊那片繁花盛開的草原遊玩散心。

此時的宙斯正在奧林帕斯山瞭望凡間，這是他的職責，也是他的興趣。突然間，他看到一幅人間美景――一群青春美少女在草原採花，其中最粉嫩欲滴的正是歐羅巴公主。宙斯盯著歐羅巴的美麗身影，決定化身採花大盜，下凡摘採她這朵含苞待放的小花。

為了自然地接近歐羅巴，宙斯將自己變形成一頭漂亮的白色公牛，假悠哉真刻意的晃到海邊吃草。少女們立刻發現這頭公牛，紛紛好奇地圍了過去，公牛踱步到歐羅巴腳邊蹲下，表現出溫馴可愛的萌樣，企圖卸下歐羅巴的心防。這頭公牛雪白無瑕、牛角溫潤發光，歐羅巴撫摸公牛寬闊的背，笑鬧著跨上了牛背。

說時遲那時快，載著歐羅巴的公牛突然站起來，在少女們的驚呼聲中，以頂級超跑三秒加速百里的速度直衝大海，踏著海面浪花奔跑起來。歐羅巴害怕地緊握牛角，她不是傻瓜，她知道普通公牛不可能有這般輕功水上飄的神力，只能哽咽請求公牛不要傷害她。

公牛宙斯載著歐羅巴跨越海洋，來到他出生的希臘克里特島，他褪去公牛形體表明身分，向歐羅巴敘說他的濃情愛意，並死纏爛打地向歐羅巴求歡，做盡所有他想對歐羅巴做的事後，就這麼將她安置在克里特島，再也沒有讓她回去故鄉腓尼基王國。

歐羅巴在克里特島為宙斯生下三個兒子：拉達曼迪斯（Rhadamanthus）、米諾斯（Minos）、薩爾珀冬（Sarpedon），最後由米諾斯繼任成為克里特島國王。

歐洲與金牛座的由來

本起公牛跨海綁架案深深影響歐洲文化，成為「歐洲名稱」和「金牛座」的由來。 綁架案肉票歐羅巴公主，出生於西亞地區的腓尼基王國，位置大概在今日的黎巴嫩和敘利亞附近；故事最後她定居於南歐地區的克里特島，為希臘的第一大島。歐羅巴遭強制綁架的結局，應驗她夢境中兩位女人的紛爭：宣稱歐羅巴由她所生的女人，代表歐羅巴出生的亞洲大陸；堅稱宙斯會把歐羅巴送給她的女人，則預示歐羅巴會從亞洲被擄到外地的遭遇。

宙斯把歐羅巴擄到克里特島後，當時尚未起名的大陸，便以「歐羅巴（Europa）」之名命名為「歐洲（Europe）」，因此歐洲名稱的由來，可說是歐羅巴因為宙斯的愛而名留大地。

宙斯將歐羅巴擄拐到歐洲後，得意洋洋將自己變形成的公牛，送上星空變成「金牛座」以紀念此事。金牛座的星圖通常只畫出公牛上半身，因為公牛下半身泡在海中看不見。（專業天文學家的嚴謹度實在令人敬佩！）

義大利超跑藍寶堅尼那有名的公牛標誌，據聞由創始人費魯吉歐．藍寶堅尼（Ferruccio Lamborghini）發想設計，靈感正取自他自己的星座「金牛座」，可見他應該相當崇拜宙斯的奔牛之姿吧！但其他金牛座的朋友，希望你知道自己的星座由來不要太難過，因為大部分的星座由來都挺瞎，例如下文兩起案件的雙子座和水瓶座，同樣是宙斯為愛大變身的不得體例子。

藝術主題―歐羅巴的掠奪

圖片來源：〈歐羅巴的掠奪〉(The Rape of Europa) via 三民書局 〈歐羅巴的掠奪〉(The Rape of Europa) ，提香（Titian，1490～1576 年）。繪於1559～1562 年，藏於美國伊莎貝拉嘉納藝術博物館。

這則神話故事轉化成藝術形式，標題多命名為“The Rape of Europa”、“The Abduction of Europa”，意即「歐羅巴的掠奪」，聚焦歐羅巴被公牛載走的瞬間場景。欣賞藝術品時，掌握以下關鍵線索，即能辨識此藝術主題。

3個關鍵線索：

主要動物：長角的白牛，少數作品為協調畫面配色會變成棕牛或乳牛 主要人物：歐羅巴公主，一名坐在公牛背上的倒楣女孩 畫面場景：海洋或岸邊場景

文藝復興威尼斯畫派代表畫家提香的名作〈歐羅巴的掠奪〉，以對角線構圖，將載著歐羅巴的白牛擠至畫面右下角，高速奔馳彷彿即將衝出畫面，與相對空曠的畫面左上角形成對比。整幅畫作雖未描繪性暴力，但歐羅巴張開雙腿的掙扎姿勢，以及被公牛拖走的恐懼表情，卻暗示她將要被奪走貞操的危機