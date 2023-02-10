2023/02/10,
司法

毒販欲供出上游換減刑，聲請再審遭駁回，憲法法庭大法官：判決「合憲」但這3人有再審的權利

毒販欲供出上游換減刑，聲請再審遭駁回，憲法法庭大法官：判決「合憲」但這3人有再審的權利
Photo Credit: 中央社。首圖為毒販資料照非當事人。

我們想讓你知道的是

雖然大法官認為該法條沒有違憲，但是這3名聲請釋憲人，在判決送達之日30天內，可依判決意旨，向法院聲請再審。也就是說，這個憲法判決內容，放寬了再審的條件，未來只要判決定讞後，發現可以獲減刑或免刑，都可以聲請再審。

涉販毒品案的人，假如供出提供毒品的上游，幫助警方查獲毒販的話，可以獲得減刑；有3名涉販毒品者遭判刑定讞後，才知道自己因供出上游可獲減刑，因而聲請再審，結果遭到法院認為要件不充分而駁回。3人認為有違憲法保障的平等權，決定聲請釋憲。憲法法庭大法官討論後，指出《刑事訴訟法》420條中，目前有關再審的規定合憲，但這3人都可以依照憲法判決，向法院聲請再審；大法官等於透過了這次釋憲，放寬了再審的標準。

吸毒被抓供出上游，可以減輕或免除其刑

陳男、潘男、林男等3人均因涉嫌販毒，且在警詢、偵審過程中都曾主動供出毒品上游，只是上游一直都沒有被查獲，直到他們都被判決有罪確定後，警方才查獲毒品上游。3人認為，警方依他們的供述而查獲共犯，是新事實、新證據，因此依《毒品危害防制條例》17條第1項規定應減輕或免除其刑，而聲請再審，卻遭法院裁定駁回。

根據《毒品危害防制條例》17條，對於涉犯毒品案件的行為人在遭到查獲時，願意供出其毒品來源，因而讓檢警能夠查獲其他正犯或共犯者，將來法院審理時，得減輕或減免其刑。這也讓毒販有機會透過前面的自白，未來需面臨的刑責大幅降低；不過實務上通常是減輕，幾乎不可能完全免刑。

而供出的內容包括「供給製毒之原料（含前階段半成品、毒品先驅成分之原料）、或提供資金、技術、場地、必要設備者之相關資料」，均屬本項之「供出毒品來源」，如因而查獲該正犯或共犯，均應依規定減輕或免除其刑。

但如果A販賣毒品被逮捕後供出上游B，檢警也確實查到了另案的毒品犯罪被告B，但B不是A的毒品來源，就不符合減刑的規定。查獲之毒品上游，必須與被告案發前之毒品來源有關，否則縱使被告供出毒品來源後，該毒品來源之正犯或共犯已因「另案」被查獲，如果「被查獲之案情與被告供出毒品之來源無關」，仍不符合減刑要件。

然而如果警方持續追查，確實透過吸毒者提供的上游情報，查獲上游販毒者之時，吸毒者已經被判刑，甚至已經被抓去關了，這樣還有機會聲請再審，主張要減刑或免刑嗎？

根據《刑事訴訟法》420條的第1項第6款的規定，

有罪之判決確定後，有下列情形之一者，為受判決人之利益，得聲請再審：因發現新事實或新證據，單獨或與先前之證據綜合判斷，足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者。

不過潘宗啟被駁回再審的判決書則指出，認為他們3人提出再審的理由，不符合「應受免刑判決」的相關要件，且原判決沒有錯誤；駁回他們再審聲請。

法官的理由是，因為發現新事實或新證據，單獨或與先前之證據綜合判斷，足以讓被判決的人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者，為受判決人之利益，才能聲請再審。但是重點是「輕於原判決所認罪名」 之判決，至所謂「應受免刑」之判決，指「必要及絕對」免除其刑之規定而言，如屬「任意或相對」免除其刑之規定者， 則不在此列。

陳男、潘男、林男認為，法官以此法條，不讓他們再審，有牴觸憲法平等權的疑義，提出釋憲聲請，而大法官也在今天做出判決。

大法官判決法規「合憲」，但認為這3人有再審的權利

憲法法庭大法官針對《刑事訴訟法》420條這法條，作成「合憲」的解釋。主要是因為認為法治國原則是憲法的基本原則，立法者在立法時，基於特定理由，於相關犯罪法定刑規定外，另設有若干法定事由以「免除其刑」、「減輕或免除其刑」，避免對人民的刑罰過苛。

有關「免除其刑」、「減輕或免除其刑」的法律規定用詞，是指「應」免除其刑、「應」減輕或免除其刑的絕對制，於依法應適用「免除其刑」的法律規定時，立法者要求法院依法應諭知免刑的判決；而《刑事訴訟法》第420條第1項第6款規定所稱「應受...免刑」的依據，除「免除其刑」的法律規定外，也應包括「減輕或免除其刑」的法律規定在內，才符合《憲法》第7條保障平等權意旨。

憲法判決結果再審聲請
photo credit:司法院

不過雖然大法官認為該法條沒有違憲，但是這3名聲請釋憲人，在判決送達之日30天內，就本判決所涉之個別原因案件，可依判決意旨，依法定程序向再審之該管法院聲請再審。也就是說，這個憲法判決內容，放寬了再審的條件，未來只要判決定讞後，發現可以獲減刑或免刑，都可以聲請再審，就算法院開啟再審後，發現只符合減刑要件，也符合憲法法庭判決意旨。

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