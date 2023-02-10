主張兩岸召開「蔡習會」，是一種極為樂觀、政治善良的一廂情願
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「蔡習會」究竟是一種風向球或是煙霧彈呢？或是否試圖藉此轉移兩岸即將爆發衝突，尤其是傳揚春季美國眾議院議長麥卡錫亦可能訪台。「蔡習會議題」巧遇「麥卡錫來台議題」，這顯然不是「親中」與「友美」的「歷史性妥協」及相遇；而是難以兼顧抉擇。
自新春以來，台灣媒體新聞報導，幾乎皆是肯定國台辦、陸委會在2023年初互釋善意，期待未來兩岸能夠「春暖花開」。
中共方面在無「九二共識」前提下恢復兩岸「小三通」，又支持恢復「大三通」，恢復63項食品及金酒輸陸；至於民進黨政府則主動提出，願意協助中共疫情治理，及表達希望中國疫情儘早緩解。又民進黨在九合一選舉大敗，黨內菁英提出調整黨兩岸論述及「和平保台」路線。先前有些學者專家仍認為「蔡習會」存在可能性。
然看似兩岸皆有互釋善意跡象，但美國卻又傳出新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）將訪台，台灣方面又傳出立法院長游錫堃赴美可能涉及邀訪麥卡錫訪台；儘管麥卡錫也論及目前尚無規劃訪台。此外，美國國會通過即將審議通過數項友台法案，這將對兩岸關係投下變數。假設一旦麥卡錫最終訪台，中共當局幾乎不可能安排「蔡習會」。
台灣社會各界對於是否可能召開「蔡習會」，顯然看法有所分歧。樂觀者也曾認為，儘管蔡英文總統雖無承認「九二共識」為兩岸對話政治前提，但在外交、兩岸、國防等有關國安閣員任命，逐漸偏離民進黨傳統台獨色彩的立場。「蔡習會」看來機會雖尚渺茫，但不能排除「苗頭其實已經萌芽」的可能，何況中共領導人習近平絕「不會允許自己任內對台問題交白卷」。
相反悲觀論者則以為，「九二共識」是兩岸協商政治前提，「基礎不穩、地動山搖」，蔡英文雖提出「九二歷史事實」、「九二會談精神」及「九二共同認知」，作為「九二共識」之替代方案。民進黨拒絕接受「九二共識」，因此，要進行兩岸兩會對話協商、國台辦與陸委會首長會晤皆不可得，更遑論兩岸最高領導人對話「蔡習會」呢？
主張兩岸召開「蔡習會」，是一種極為樂觀政治善良的願望
主張者如前國防部副部長、陸委會副主委林中斌，曾於2017年評估中共十九大後，習近平對台將有更大開大闔的做法；另蔡英文在兩岸關係互動謹慎，不斷累積善意及政治資本，且蔡英文首任總統時也適逢美國總統川普（Donald Trump）主政，比既往美總統更依賴習近平及需要中國限制北韓，美國並沒能力從中作梗。但同樣是，前國安局長、前陸委會主委陳明通則宣稱，「被馬英九一撥人炒作出來」的「蔡習會」，為連「鏡花水月」都談不上的「假議題」。
然而，是否被「馬英九一撥人」炒作出來容或有爭論餘地，但對兩岸僵局持續尋求解方人士則存有此「善良願望」。可是為何這樣善良願望最終如「夢幻泡影」、「如露亦如電」幾乎快銷聲匿跡呢？2019年後，蔡英文總統不僅公開否認「九二共識」及倡議「抗中保台路線」；也加入美國印太戰略成為圍堵中國棋子。同時，蔡英文宣稱「對岸鄰國論」、「兩岸互不隸屬論」；而副總統賴清德又宣稱「務實台獨」及「台灣不是中國的一部份」，這些挑釁性刺激政治言詞，導致雙方關係如螺旋般敵意。
阻礙「蔡習會」的美國因素使其成為一場「不可能任務」
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