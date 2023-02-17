馬庫色《愛欲與文明》譯後記：願最終，我們都能踏實地活在真正的自由裡
我們想讓你知道的是
本書是馬庫色以他在華盛頓精神病學院談佛洛伊德的講座（1950～1951年）為基礎，重新編寫而成，並於1955年出版。在書中，馬庫色試圖結合馬克思的早期思想，揭露佛洛伊德心理學中隱藏的政治學、社會學與哲學面向。
文：林晴晴
譯後記
美好，也非常剛好地，在這個人們身心飽受各方壓抑的疲憊年代，這本經典以全新面貌問世了。《愛欲與文明》無疑是現代人思想的重要指引。
我們都是這麼「長大」的：為了適應現實世界的一切、學會父母師長教給我們的事、在社會中避免被淘汰，我們拼了命地去認同他人所認同的、成為他人所期待的。
於是，漸漸地，社會進步、文明發達了、人類很少苦於捱餓受凍，我們似乎獲得了相對的報酬。認真地工作、加班，幾乎二十四小時為生存而待命。我們用辛苦工作賺取的金錢犒賞自己和家人，我們終於獲得了一間需要三十年貸款的房子，終於買下全家人一起乘坐的汽車。到了假日，能去商場購物、去景點旅遊、享用美食，我們看見許多人幾乎這樣「安穩踏實地」渡過一生。
可是，我們突然注意到，自己在這些過程中逐漸變得不大順暢。身體健康似乎沒有預期的好，睡眠品質越來越差、憂鬱的情形比以前增加許多、疲憊幾乎淹沒日常生活。我們開始受不了職場中的同事、路上惱人的汽機車、在商場跟我們一起排隊的民眾、電視裡的那些保證一切都會更好的政治人物們……這一切的一切都令人厭煩。
我們也許求助朋友、醫療、宗教、身心靈成長課程，設法「改善」自己的「不知足」、「不夠努力」或者「想太多」，我們相當沮喪，明明用盡一切力氣適應社會，但如今自己看起來卻是最格格不入的那個。道德與罪惡感無時無刻監控著我們，我們只有服從，亦或耗費巨大成本去破壞，到頭來，自己居然在破碎狀態裡無法脫身。
我們也許憤恨地控訴那些威權觀念，它們過時、傳統且陳腐，儘管已經沒有直接被壓迫，但那來自底層的「不自由」感受卻是千真萬確地困擾著我們，因此，如果不是那些威權主義的罪，這一切又該誰來負責呢？這個社會是如此進步、標準化和理性，甚至如此民主、多元、開放，然而我們竟無法全身心活在這種理智的狀態中。
馬庫色從佛洛伊德的理論基礎分析，他認為整體的文明結構必須被重新檢視。那些我們所認同的合理性，或許只是人類生命漫長歷史中的一種偶然。從本能驅力的角度觀點來看，人類在根本上受到相當大的壓抑。而這種壓抑具有歷史性，從原始部落演變到文明社會，其目的在於控制。文明存在根深蒂固的觀念，相信整個世界是場零和遊戲。人類征服自然、征服他人，創造出新時代取代舊時代。
馬庫色援用佛洛伊德理論的伊底帕斯情結分析這種循環。人們打從原始部落時代，就不斷想從極權統治者的支配中掙脫，並且建立自己認可的「自由」世界。但最終，革命總是帶來另一種極權形態、框架與支配。對自由的承諾始終沒有兌現，而人們依然渴望著解放。
最後，先進的工業社會來臨。文明的統治者被各種標準化的機構和系統取代。人們成為了自動化運轉中的一個小齒輪。家庭與個人的概念式微，人類全面公共化、成為了整體的一部分，受社會進步的生產力以及資本主義價值觀影響，我們將文明的壓抑性徹底內化。
文明崇尚生產力，將工作細分成體制中的專業部門，人們以異化勞動的方式運作著。個人耗費大量時間在工作上，然而工作的成果卻不直接回報給個人，而是用固定薪資配給。個人與他所從事的異化勞動生產能力劃上等號，越具生產力的工作，就能得到越高的薪水。
在馬庫色看來，這種異化帶來雙重壓抑。第一重，異化勞動本身完全掩蓋了人類的多面性以及佛洛伊德所謂的生物本能性。第二重，則是這種異化帶來的「匱乏感」，也就是人們必須積極證明自己的生產力，好獲取本來就十分有限的資源，才能夠過更舒適的生活。這件事讓人們打從內心強迫自己認同壓抑性，並且極度恐懼生產力不足所帶來的生存威脅。人們在體制裡由內而外地約束自己、認同壓抑，異化徹底地完成了。
然而，正是文明走到今日，一切生產力條件具足的情況下，馬庫色看見了新的可能性：如果機械化和自動化取代大量的人力，而社會所供應基本需求已經能讓每個人活在舒適的環境中，那麼，文明越進步，則人們獲得的時間與空間應當越寬闊。這些多出來的時間和精力就有機會發展本能自由，也就是發展愛欲的可能性。
這種可能性是什麼？我們如果不從現實生活中具體的消費行為、精神生活的充實、各種禁忌（例如性和藥物）等解放去設想自由，那麼，真正的愛欲自由流動該是什麼樣子？馬庫色認為，真正的自由應該是踏踏實實存在文明當中的。它既不是幻想中的烏托邦，也不是波西米亞風格的放蕩不羈，它如實存在生命根本的狀態中。
馬庫色用兩位神話人物象徵這種自由原型：奧菲斯和納西瑟斯。在人類尚未具有壓抑性文明主—客體概念的時候，人類從自身看見宇宙的全貌。這和普羅米修斯的英雄神話不同，它不具備任何向外開創、征服、進化等元素。所謂的「外在世界」，追根究柢，都是我們深層內在的投射。因此，我們若能恢復身心的本來面目，就能再度獲得本能能量釋放的機會。
我們必須找回全然的感性、美學維度和時間的「永劫回歸」狀態。這不是天馬行空的想像，而是確實出現在真實世界的寶貴經驗。但因為愛欲的流動始終面向著快樂原則，因此在壓抑性的文明中經常受到責難，越是反應真實自由的作品就越是受到強烈壓抑或修正。例如納西瑟斯自戀的負面象徵性、尼采被嘲笑的瘋狂、感性的「低階官能」面向……諸如此類的。馬庫色認為，這些撻伐不只是因為它們呈現出失控狀態，更是因為這些面向抵抗了現實原則中的「生產力」，也無視於生產力所延伸出的一切道德標準與自我要求。簡單來說，就是抵抗了「壓抑」而受到某種程度的懲罰。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。