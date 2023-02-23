推動公廣集團數位轉型，公視董事長胡元輝：我要讓《公視+》成為國人最常用的本土串流平台
我們想讓你知道的是
在國際串流影音平台大舉入侵台灣的現在，社會被這些外來商業平台限制了想像，台灣應該建立「數位公有領域」，讓我們的內容、個人數據不會為外國商業平台所控制，同時能擴大公共參與。而公共電視，就身負了建立「公共OTT平台」的重責大任。
文：劉艾波（特約記者採訪報導）
公共電視董事長胡元輝在台灣大學新聞所舉辦的研討會宣布，公廣集團將以「數位優先、以人為本」為原則，在未來三年將加速推動數位轉型，希望多數節目能優先或同步於網路播出，將《公視+》打造成國人最常使用的本土串流平台。
台大新聞所在2022年12月9日舉行「數位傳播新趨勢：新聞實踐、資訊操控危機與平台管理政策」研討會，邀請業界資深媒體人、學界專家共同探討數位時代下新聞媒體的生存困難、社群與媒體的資訊操控，以及對平台問責與管理的可能方案。
公共媒體連結民主制度，能保障新聞自由
在研討會現場，胡元輝以「媒體轉型與民主永續」進行專題演講。他首先引述歐洲廣電聯盟（EBU）在2020至2021年的研究，一個資金充分、治理績效也被肯定的公共服務媒體，不但有助於提升公民與民主制度的滿意度，提升公民在參與政治的自信，也能保障新聞自由，協助建立良好的資訊環境。
胡元輝也以加拿大和瑞士的公共媒體為例，說明公共媒體的重要性。加拿大領土廣闊，《CBC》提供的服務讓居住在偏遠地區的居民也能享受到高品質的內容，顧及少數族群的權益。而在領土面積較小的瑞士，公共媒體可跳脫「市場小」的限制，提供全國性的文化商品，為瑞士民眾建立國族認同。
胡元輝強調：「公共媒體連結了民主。在當代民主社會，公共媒體如果消失，社會就不健康。」
社會極化、人民疏遠政治，當前民主體制面臨諸多挑戰
然而，在英國廣播公司（BBC）成立滿100週年的當今，全世界的民主制度面臨諸多危機。EBU研究報告指出，當前民主制度面臨的挑戰包括威權主義、社會極化、人民因無力感遠離政治、政治經濟力量以各種形式控制媒體，以及不實訊息破壞民主機構合法性、影響民主社會理性對話。
民主政治面臨這麼多危機，「公共媒體」的角色就至關重要。但對照《BBC》一年高達1420億台幣的收入，台灣的公共電視一年的預算只有9億多元，相當於全台每人每年只有繳39元給公共電視。
胡元輝說，台灣社會對公共媒體的想像是萎縮的、失落的。參照國外經驗，公共媒體可以做很多事情。數位化作為公共媒體轉型的新契機，可以讓民眾了解公視的重要性，深化公民參與。
公廣集團推動數位轉型，以「數位優先、以人為本」為原則
胡元輝指出，公廣集團未來三年的目標，是加速推動數位轉型，希望讓公視的線上影音平台《公視+》成為國人最常使用的本土串流平台。公廣集團將推出更多原創性的內容，同時希望多數節目將優先或同步於網路播出。
但和商業串流影音平台不一樣的是，公共媒體是「數位優先，以人為本」，把觀眾當成公民，而非消費者。例如，《BBC》在進行數位轉型，也於2022年投注3億英鎊的預算建置旗下串流平台《BBC iPlayer》，但不同於商業平台的演算法為了商業利益控制數據，公共服務的平台希望使用者能自己控制數據。
胡元輝說明，公共媒體的數位化在實踐上會往三個方向努力。第一是在製作內容上，希望能讓更多的公民參與；第二是可藉由數位工具的運用，在節目發想、製作與後期回饋上，納入公民的意見；第三是規劃線上參與的平台，讓公民對政府決策的參與有新的想像與做法，為問責制度帶來更多可能。
胡元輝說：「我希望公共媒體的存在，是源自於國民的協定，希望透過公共媒體的運作帶來生活的美好，實現共好的社會。」
國際OTT平台大舉入侵，傳播學者：壯大公共OTT平台非常重要
台大新聞所教授林麗雲指出，和許多歐洲國家不同，台灣是先有商業媒體，在1998年才成立了公共電視。因此台灣社會對公共電視的想像是「小而美」，要如何壯大公共電視，甚至能達到與商業媒體制衡的力量，是她一直以來對公共電視的期許。
林麗雲表示，在國際串流影音平台大舉入侵台灣的現在，社會被這些外來商業平台限制了想像，台灣應該建立「數位公有領域」（digital commons），讓我們的內容、個人數據不會為外國商業平台所控制，同時能擴大公共參與。而公共電視身負了建立「公共OTT平台」的重責大任。
林麗雲也強調，壯大公共媒體最重要的還是資金，這牽涉到台灣政府對公共媒體的想像，是否有透過公共媒體深化民主的意志，同時也必須靠民間的力量，有更多關心台灣傳播環境的公民支持公共媒體，開啟社會對公共媒體更積極的想像。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。