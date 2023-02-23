推動公廣集團數位轉型，公視董事長胡元輝：我要讓《公視+》成為國人最常用的本土串流平台

文：劉艾波（特約記者採訪報導）

公共電視董事長胡元輝在台灣大學新聞所舉辦的研討會宣布，公廣集團將以「數位優先、以人為本」為原則，在未來三年將加速推動數位轉型，希望多數節目能優先或同步於網路播出，將《公視+》打造成國人最常使用的本土串流平台。

台大新聞所在2022年12月9日舉行「數位傳播新趨勢：新聞實踐、資訊操控危機與平台管理政策」研討會，邀請業界資深媒體人、學界專家共同探討數位時代下新聞媒體的生存困難、社群與媒體的資訊操控，以及對平台問責與管理的可能方案。

公共媒體連結民主制度，能保障新聞自由

在研討會現場，胡元輝以「媒體轉型與民主永續」進行專題演講。他首先引述歐洲廣電聯盟（EBU）在2020至2021年的研究，一個資金充分、治理績效也被肯定的公共服務媒體，不但有助於提升公民與民主制度的滿意度，提升公民在參與政治的自信，也能保障新聞自由，協助建立良好的資訊環境。

胡元輝也以加拿大和瑞士的公共媒體為例，說明公共媒體的重要性。加拿大領土廣闊，《CBC》提供的服務讓居住在偏遠地區的居民也能享受到高品質的內容，顧及少數族群的權益。而在領土面積較小的瑞士，公共媒體可跳脫「市場小」的限制，提供全國性的文化商品，為瑞士民眾建立國族認同。

胡元輝強調：「公共媒體連結了民主。在當代民主社會，公共媒體如果消失，社會就不健康。」

Photo Credit: 卓越新聞電子報 胡元輝指出，公共媒體除了新聞資訊的傳遞服務之外，更應負起培育、促進公民參與的責任

社會極化、人民疏遠政治，當前民主體制面臨諸多挑戰

然而，在英國廣播公司（BBC）成立滿100週年的當今，全世界的民主制度面臨諸多危機。EBU研究報告指出，當前民主制度面臨的挑戰包括威權主義、社會極化、人民因無力感遠離政治、政治經濟力量以各種形式控制媒體，以及不實訊息破壞民主機構合法性、影響民主社會理性對話。

民主政治面臨這麼多危機，「公共媒體」的角色就至關重要。但對照《BBC》一年高達1420億台幣的收入，台灣的公共電視一年的預算只有9億多元，相當於全台每人每年只有繳39元給公共電視。

胡元輝說，台灣社會對公共媒體的想像是萎縮的、失落的。參照國外經驗，公共媒體可以做很多事情。數位化作為公共媒體轉型的新契機，可以讓民眾了解公視的重要性，深化公民參與。

公廣集團推動數位轉型，以「數位優先、以人為本」為原則

胡元輝指出，公廣集團未來三年的目標，是加速推動數位轉型，希望讓公視的線上影音平台《公視+》成為國人最常使用的本土串流平台。公廣集團將推出更多原創性的內容，同時希望多數節目將優先或同步於網路播出。

但和商業串流影音平台不一樣的是，公共媒體是「數位優先，以人為本」，把觀眾當成公民，而非消費者。例如，《BBC》在進行數位轉型，也於2022年投注3億英鎊的預算建置旗下串流平台《BBC iPlayer》，但不同於商業平台的演算法為了商業利益控制數據，公共服務的平台希望使用者能自己控制數據。

胡元輝說明，公共媒體的數位化在實踐上會往三個方向努力。第一是在製作內容上，希望能讓更多的公民參與；第二是可藉由數位工具的運用，在節目發想、製作與後期回饋上，納入公民的意見；第三是規劃線上參與的平台，讓公民對政府決策的參與有新的想像與做法，為問責制度帶來更多可能。

胡元輝說：「我希望公共媒體的存在，是源自於國民的協定，希望透過公共媒體的運作帶來生活的美好，實現共好的社會。」

Photo Credit: 卓越新聞電子報 胡元輝（右）與林麗雲（左）在會後合影

國際OTT平台大舉入侵，傳播學者：壯大公共OTT平台非常重要

台大新聞所教授林麗雲指出，和許多歐洲國家不同，台灣是先有商業媒體，在1998年才成立了公共電視。因此台灣社會對公共電視的想像是「小而美」，要如何壯大公共電視，甚至能達到與商業媒體制衡的力量，是她一直以來對公共電視的期許。

林麗雲表示，在國際串流影音平台大舉入侵台灣的現在，社會被這些外來商業平台限制了想像，台灣應該建立「數位公有領域」（digital commons），讓我們的內容、個人數據不會為外國商業平台所控制，同時能擴大公共參與。而公共電視身負了建立「公共OTT平台」的重責大任。

林麗雲也強調，壯大公共媒體最重要的還是資金，這牽涉到台灣政府對公共媒體的想像，是否有透過公共媒體深化民主的意志，同時也必須靠民間的力量，有更多關心台灣傳播環境的公民支持公共媒體，開啟社會對公共媒體更積極的想像。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航