2023/03/13,
藝文

【藝遊嚮導】3/14-3/20：四把椅子劇團《呼吸》、田中央＋藝術家聯展、混種當代歌劇《天中殺》，本週藝文活動精彩可期！

【藝遊嚮導】3/14-3/20：四把椅子劇團《呼吸》、田中央＋藝術家聯展、混種當代歌劇《天中殺》，本週藝文活動精彩可期！

我們想讓你知道的是

在生育率低迷的台灣，生與不生的思索或許可以從劉冠廷、孫可芳主演的《呼吸》開始。法國編舞家夏瑪茲用全不重複的動作編出《一萬種姿態》，將舞者身體變為一座「動作」博物館。《配樂大師顏尼歐》是名導托納多雷對顏尼歐長時間的採訪佐以錄像與音樂交織出的一生全貌。混種當代歌劇《天中殺》刻意使用中、台、日三語發聲，除了台灣沒有地方能這樣做。

【表演藝術】

名稱｜四把椅子劇團《呼吸》

時間｜2023/03/04（六） - 2023/03/19（日）
地點｜臺北表演藝術中心 藍盒子（台北市士林區劍潭路1號）
備註｜本活動為售票活動
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世界越來越糟，我們是有資格生小孩的好人嗎？

《好事清單》劇作家——鄧肯・麥克米倫生涯代表作品；四把椅子劇團藝術總監許哲彬親自執導；劉冠廷、孫可芳攜手出演，共譜寫給地球的長篇情詩。

「我們要生小孩嗎？」——《呼吸》的故事以一對情侶爭論是否要生小孩展開：她正在攻讀博士學位，他是一個自由音樂人；他們受過高等教育，他們會做垃圾分類，他們不去連鎖咖啡店，他們關心世界的未來，他們在無止盡的對話中確認彼此是否夠「好」，好到足以在這個氣溫越來越熱、海平面越來越高、人口已經超過80億的地球上再生一個小孩？兩人的對話持續一生，思考著關於人類的下一代如何生存，也確認著彼此的愛在每個時刻的模樣。

《呼吸》是英國劇作家鄧肯．麥克米倫（Duncan Macmillan）的代表作品，2011年在美國華盛頓首演後，英國、加拿大、德國、瑞士、丹麥、比利時、日本、韓國、新加坡、中國等世界各地都曾上演此劇，並曾獲2013年外西區最佳新劇本獎（The Off West End Theatre Awards）。2019年，英國的老維克劇院（Old Vic Theatre）再度搬演此作，並由曾在Netflix影集《王冠》中飾演伊莉莎白二世與菲利普親王的克萊爾‧芙伊（Claire Foy）和馬特‧史密斯（Matt Smith）擔任男女主角。

四把椅子劇團繼《好事清單》開展「在地轉譯」創作路線後，再次搬演劇作家麥克米倫的生涯重要劇作——《呼吸》，由藝術總監許哲彬執導，邀請自劇場發跡、近年則活躍於台灣影視的新生代金獎演員劉冠廷、孫可芳攜手出演，挑戰只有兩個角色不間斷的高濃度對話，藉由一段詩意且動人的簡單愛情故事，帶領觀眾看見當代都市青年的人生掙扎、揭開中產階級知識份子的深層焦慮。

名稱｜波赫士・夏瑪茲《一萬種姿態》

時間｜2023/03/17（五） - 2023/03/18（日）
地點｜臺北表演藝術中心 大劇院（台北市士林區劍潭路1號）
備註｜本活動為售票活動
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「一連串疾如狂風的獨特動作，永遠都不會重覆！」 《衛報》

你一天會做多少個動作？感到快樂時你做什麼動作？孤獨時你做什麼動作？不想跟人互動的你會做什麼動作？什麼動作是你每天經常重複的？什麼動作你此生只可能做一次？若是你的每一個動作都不能重複，生活將帶你到何處？

由北藝中心與曼徹斯特國際藝術節、巴黎秋天藝術節、倫敦沙德勒之井劇院等共同製作，首演於2017年的《一萬種姿態》，新科碧娜．鮑許烏帕塔舞蹈劇場藝術總監波赫士．夏瑪茲（Boris Charmatz）再度丟出一個對舞蹈極具顛覆性的提問：如何用全不重複的動作編一支舞？將舞者身體視為迷你博物館的他，以撈取數據資料庫的方式和25位舞者共同發展，完成了在1小時中每人跳400個不重複動作、累計1萬個動作的舞蹈。

法國編舞家夏瑪茲於2009至2018年出任法國雷恩國家編舞中心（Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne）總監，提出「舞蹈博物館」宣言，在硬體上將此國家展演機構轉型為一座屬於大眾的舞蹈博物館，將舞蹈作為一種藝術介入社會運動。宣告舞蹈與視覺藝術在體制內外的混種時代正式來臨，創造了當代表演美學的新典範，同時奠定了他在歐洲當代舞壇的地位。他介入公共空間、美術館、走入人群，意圖引導受眾作為一種參與者，他的舞蹈不斷重新提問藝術的本質與觀演關係。

名稱｜2023嘉義草草戲劇節－《回歸線》

時間｜2023/03/18（六） - 2023/03/19（日）
地點｜嘉義縣表演藝術中心全園區（嘉義縣民雄鄉建國路二段265號）
備註｜本活動為售票活動
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草草，就是一群人一起完成一件事

不同的人，各式各樣的情感，力量

在此匯流，擴散

2023，歡迎來到15歲的草草

一同思考「回歸」的意義

「15」代表穩定也代表走向成熟，第15屆草草戲劇節，接續著14屆以來的精彩鬧熱，匯集超過50組團隊的力量，規劃190場以上的演出、工作坊、講座、影展、書展、市集、親子共學⋯⋯。今年更增加生猛活力的全新企劃——音樂舞台和職人舞台，希望容納更多元的文化樣貌。誠摯地邀請你走進草草戲劇節。

草草戲劇節的核心七大理念包括：「多元文化」、「友善環境」、「創生傳統」、「實驗當代」、「學習成長」、「分享藝術」以及「一群人，一起完成一件事」；其中，「一群人，一起完成一件事」是草草戲劇節的初衷，疫情雖改變了人與人之間的物理距離，但草草戲劇節仍讓我們得以心連著心。在展區的規劃上，我們針對這七大理念均衡設計出更有流動感和方向感的遊園路線，讓前來迎風的朋友們可以詳細而深入地走遍每個角落、看盡所有活動，像乘著風一樣，沒有負擔，輕鬆自由。

【展覽】

名稱｜超出建築——田中央＋七位藝術家 聯展

時間｜2023/02/11（六） - 2023/04/23（日）
地點｜台北當代藝術館（台北市大同區長安西路39號）
備註｜本活動為售票活動
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建築是個真實與想像的交界，可以容納多重意義，讓自我與他者開放溝通、交疊彼此想法、進行微調和轉變的處所。

本展展出7位藝術家從各自出發，通過不同路徑、在不同的時空脈絡中，與田中央建築相遇、協作、甚而碰撞的多種圖景。邀請觀者通過凝視去思考，在當代世界中，何謂建築？建築的目的為何？


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