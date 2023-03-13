【藝遊嚮導】3/14-3/20：四把椅子劇團《呼吸》、田中央＋藝術家聯展、混種當代歌劇《天中殺》，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜四把椅子劇團《呼吸》

時間｜2023/03/04（六） - 2023/03/19（日）

地點｜臺北表演藝術中心 藍盒子（台北市士林區劍潭路1號）

備註｜本活動為售票活動

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世界越來越糟，我們是有資格生小孩的好人嗎？

《好事清單》劇作家——鄧肯・麥克米倫生涯代表作品；四把椅子劇團藝術總監許哲彬親自執導；劉冠廷、孫可芳攜手出演，共譜寫給地球的長篇情詩。

「我們要生小孩嗎？」——《呼吸》的故事以一對情侶爭論是否要生小孩展開：她正在攻讀博士學位，他是一個自由音樂人；他們受過高等教育，他們會做垃圾分類，他們不去連鎖咖啡店，他們關心世界的未來，他們在無止盡的對話中確認彼此是否夠「好」，好到足以在這個氣溫越來越熱、海平面越來越高、人口已經超過80億的地球上再生一個小孩？兩人的對話持續一生，思考著關於人類的下一代如何生存，也確認著彼此的愛在每個時刻的模樣。

《呼吸》是英國劇作家鄧肯．麥克米倫（Duncan Macmillan）的代表作品，2011年在美國華盛頓首演後，英國、加拿大、德國、瑞士、丹麥、比利時、日本、韓國、新加坡、中國等世界各地都曾上演此劇，並曾獲2013年外西區最佳新劇本獎（The Off West End Theatre Awards）。2019年，英國的老維克劇院（Old Vic Theatre）再度搬演此作，並由曾在Netflix影集《王冠》中飾演伊莉莎白二世與菲利普親王的克萊爾‧芙伊（Claire Foy）和馬特‧史密斯（Matt Smith）擔任男女主角。

四把椅子劇團繼《好事清單》開展「在地轉譯」創作路線後，再次搬演劇作家麥克米倫的生涯重要劇作——《呼吸》，由藝術總監許哲彬執導，邀請自劇場發跡、近年則活躍於台灣影視的新生代金獎演員劉冠廷、孫可芳攜手出演，挑戰只有兩個角色不間斷的高濃度對話，藉由一段詩意且動人的簡單愛情故事，帶領觀眾看見當代都市青年的人生掙扎、揭開中產階級知識份子的深層焦慮。

名稱｜波赫士・夏瑪茲《一萬種姿態》

時間｜2023/03/17（五） - 2023/03/18（日）

地點｜臺北表演藝術中心 大劇院（台北市士林區劍潭路1號）

備註｜本活動為售票活動

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「一連串疾如狂風的獨特動作，永遠都不會重覆！」 《衛報》

你一天會做多少個動作？感到快樂時你做什麼動作？孤獨時你做什麼動作？不想跟人互動的你會做什麼動作？什麼動作是你每天經常重複的？什麼動作你此生只可能做一次？若是你的每一個動作都不能重複，生活將帶你到何處？

由北藝中心與曼徹斯特國際藝術節、巴黎秋天藝術節、倫敦沙德勒之井劇院等共同製作，首演於2017年的《一萬種姿態》，新科碧娜．鮑許烏帕塔舞蹈劇場藝術總監波赫士．夏瑪茲（Boris Charmatz）再度丟出一個對舞蹈極具顛覆性的提問：如何用全不重複的動作編一支舞？將舞者身體視為迷你博物館的他，以撈取數據資料庫的方式和25位舞者共同發展，完成了在1小時中每人跳400個不重複動作、累計1萬個動作的舞蹈。

法國編舞家夏瑪茲於2009至2018年出任法國雷恩國家編舞中心（Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne）總監，提出「舞蹈博物館」宣言，在硬體上將此國家展演機構轉型為一座屬於大眾的舞蹈博物館，將舞蹈作為一種藝術介入社會運動。宣告舞蹈與視覺藝術在體制內外的混種時代正式來臨，創造了當代表演美學的新典範，同時奠定了他在歐洲當代舞壇的地位。他介入公共空間、美術館、走入人群，意圖引導受眾作為一種參與者，他的舞蹈不斷重新提問藝術的本質與觀演關係。

名稱｜2023嘉義草草戲劇節－《回歸線》

時間｜2023/03/18（六） - 2023/03/19（日）

地點｜嘉義縣表演藝術中心全園區（嘉義縣民雄鄉建國路二段265號）

備註｜本活動為售票活動

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草草，就是一群人一起完成一件事 不同的人，各式各樣的情感，力量 在此匯流，擴散 2023，歡迎來到15歲的草草 一同思考「回歸」的意義

「15」代表穩定也代表走向成熟，第15屆草草戲劇節，接續著14屆以來的精彩鬧熱，匯集超過50組團隊的力量，規劃190場以上的演出、工作坊、講座、影展、書展、市集、親子共學⋯⋯。今年更增加生猛活力的全新企劃——音樂舞台和職人舞台，希望容納更多元的文化樣貌。誠摯地邀請你走進草草戲劇節。

草草戲劇節的核心七大理念包括：「多元文化」、「友善環境」、「創生傳統」、「實驗當代」、「學習成長」、「分享藝術」以及「一群人，一起完成一件事」；其中，「一群人，一起完成一件事」是草草戲劇節的初衷，疫情雖改變了人與人之間的物理距離，但草草戲劇節仍讓我們得以心連著心。在展區的規劃上，我們針對這七大理念均衡設計出更有流動感和方向感的遊園路線，讓前來迎風的朋友們可以詳細而深入地走遍每個角落、看盡所有活動，像乘著風一樣，沒有負擔，輕鬆自由。

【展覽】

名稱｜超出建築——田中央＋七位藝術家 聯展

時間｜2023/02/11（六） - 2023/04/23（日）

地點｜台北當代藝術館（台北市大同區長安西路39號）

備註｜本活動為售票活動

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建築是個真實與想像的交界，可以容納多重意義，讓自我與他者開放溝通、交疊彼此想法、進行微調和轉變的處所。

本展展出7位藝術家從各自出發，通過不同路徑、在不同的時空脈絡中，與田中央建築相遇、協作、甚而碰撞的多種圖景。邀請觀者通過凝視去思考，在當代世界中，何謂建築？建築的目的為何？