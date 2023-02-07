俄羅斯終止議員申報財產法規，反貪腐小組：烏俄戰爭吃緊，沒人在乎政府是否透明
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佩斯科夫對外宣稱政府更改法律，是為了因應烏俄戰爭，新法案的設計者之一克拉舍尼尼科夫（Pavel Krasheninnikov）則補充，新法案設計最核心的目標是要促進公共參與。他認為，過去針對議員需公佈收入的要求，使許多公眾人物和企業主決定放棄競選公職。反貪腐倡議人士則認為，俄羅斯已經阻擋了許多國家數據庫和文件的資料，現在隱瞞議員收支細節，連最基本的經濟數據都遭到隱藏。
據《華盛頓郵報》報導，俄國在2月6日通過了一項新法案，免除了俄國國會議員向大眾透露其收入、支出和財產細節的義務。此法案將於3月1日生效，法案生效後，議員仍需提交收入申報表，但僅需提交大致收入金額，不須給予任何個人的收支細節。
此前，有關國會議員的收支細節，會在每年的4月1日之前公佈。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，因為烏俄戰爭戰情吃緊，因此政府才決定更改此法律。反貪腐倡議人士則認為，俄羅斯自烏俄戰爭開打以來，已經阻擋了許多國家數據庫和文件的資料，現在隱瞞議員收支細節，連最基本的經濟數據都遭到隱藏。
更改法律的原因
佩斯科夫對外宣稱政府更改法律，是為了因應烏俄戰爭，新法案的設計者之一克拉舍尼尼科夫（Pavel Krasheninnikov）則補充，新法案設計最核心的目標是要促進公共參與。他認為，過去針對議員需公佈收入的要求，使許多公眾人物和企業主決定放棄競選公職。他指出：「人們都很懶惰，大家都不會想要透露自己的收入。」
俄國的這項新法律在俄羅斯下議院（國家杜馬）以壓倒性票數通過，450名國會成員中只有24人反對，18人棄權，其餘皆投下贊成票。
雖然佩斯科夫強調該立法不會影響俄國反貪腐運動，然而，反貪腐基金會調查小組的成員佩夫奇科（Maria Pevchikh）則無奈表示，政府現在已經停止了所有促進透明政府的規範。他們停止發布官員的納稅申報表，開始對法人登記書、公司所在地、土地登記處等等的審查放寬處理。
俄羅斯國際透明指數排名大幅下降
根據《衛報》報導，國際透明組織（Transparency International）於1月31日，公布2022年的全球清廉印象指數（Corruption Perception Index）。其中，俄羅斯在180個國家中，排名第137名、退步28名，是全球退步最多的國家。報告稱，俄羅斯內部存在利益交換，高度效忠俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的官員，皆被獎勵高額財富，政府、國會對普亭財產的使用也完全沒有監督。
此外，俄國政府也涉嫌在他國非法洗錢。根據《路透社》報導，國際透明組織英國分會指出，自2000年以來，總共有67億英鎊（約83億美元）的可疑外國資金流入英國，其中15億英鎊來自被指控洗錢或與克里姆林宮有關聯的俄國人。大規模的洗錢行為甚至促使英國政府立法打擊，2022年8月英國政府即頒布海外實體登記冊（Register of Overseas Entities）規範，以打擊非法外國資金。
《華盛頓郵報》指出，俄羅斯許多鷹派軍官認為，俄國之所以會在烏俄戰爭中節節敗退，便是因為國防部和軍事領導層的貪腐所致。他們認為，高層的貪腐導致俄國軍備及部隊物資，沒辦法獲得改善。此外，軍隊指揮官在政府高層巡視軍營期間，隱瞞軍隊的缺陷、惡劣條件的行為，也是俄國戰力不足的罪魁禍首。
俄國正規部隊軍力的不足，也使俄國到目前為止高度依賴僱傭兵。
同樣排名低落，烏克蘭選擇打擊貪腐
同樣身處烏俄戰爭的烏克蘭，在2022年全球清廉印象指數中，於全球180個國家中僅排在第116名，排名同樣低落。與俄國不同的是，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在報告發布的隔日，即宣佈將針對國內各政府機關，發起大規模的反貪腐打擊活動。《華盛頓郵報》報導表示，烏克蘭政府目前已向國防部、能源局、基輔稅務監察局的前任及現任高層進行調查，並且已解僱了10名官員。
報導指出，澤倫斯基在此時開展反貪腐運動，主要是希望能符合北大西洋公約組織（NATO）與歐盟的入會條件，同時獲得國際社會更多的支持，尤其澤倫斯基清楚知道，西方各國為烏克蘭提供大量財政及軍事援助，烏克蘭需要大力整治貪腐，才能進一步獲取西方民主陣營的信任、避免外界援助遭中斷。
同樣排名低落，烏克蘭選擇打擊貪腐，俄羅斯則通過法律讓議員不必申報收入。
佩夫奇科推測，俄羅斯政府之所以選在這個時候更改法律，是因為全球的焦點都在烏俄戰爭上，沒有國家會在乎俄羅斯政府是否透明，因此讓政府可以更大膽的逐步取消反貪腐運動。
她表示：「當你用一隻手進行種族滅絕時，沒有人會關心你用另一隻手做什麼。」
新聞來源
- Russia ends disclosure rules for officials, citing wartime secrecy needs（The Washington Post）
- UK drops down global corruption index after string of scandals（The Guardian）
- CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX（Transparency International）
- Few sanctioned Russian oligarchs disclose UK property, despite new law（Reuters）
- The new Register of Overseas Entities is live（GOV.UK）
- Ukraine launches corruption probes ahead of E.U. summit（The Washington Post）
延伸閱讀
- 澤倫斯基大規模整肅各級政府官員，為什麼烏克蘭要在戰爭期間積極打擊貪腐？
- 俄烏戰爭、核武威脅與氣候變遷，「末日鐘」距午夜僅90秒為史上最接近滅亡時刻
- 俄烏戰爭的啟示：抗敵意志強化不對稱戰力、電力續命打響全球輿論戰、台灣須大力提升「數位韌性」
- 俄羅斯萬人上街反貪腐，反對派領袖等700人遭逮捕
- 如何打下大老虎？俄羅斯反貪困難重重
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範
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