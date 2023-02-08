垃圾車也要Open Data：環保署成立「環保數位科技管理中心」，用大數據揪出業者違規
我們想讓你知道的是
環團指出，大數據只能協助資料蒐集與佐證，實際執法行動才是關鍵，第一線環保稽查人員承受許多地方上的壓力，有時候業者違規事實非常明確，卻受到各方關說而開不出罰單，必須正視此問題，改變關說陋習。
環境資訊中心記者 李蘇竣報導
垃圾車也要加入Open Data（開放資料）了。近年環保違規檢舉管道便利，受理案件數也持續升高，環保署推動環境管理數位化，建立「環保數位科技管理中心」及雲端資料平台，透過大數據及人工智慧（AI）揪出污染熱區或是環保違規情形，可大幅提升督察總隊稽查效率，一年可省下近1000小時的作業時數。
長期關注環境犯罪的綠色公民行動聯盟指出，樂見環署運用大數據找出違法業者，也呼籲持續進行資訊揭露，讓全民一起監督。
大數據科技執法，每年縮短1000小時工時
在行政院組改草案中，環境保護署即將升格為環境部，轄下的督察總隊整備為環境管理署。為了強化作業效能，環保署近期推出「環保數位科技管理中心」示範場，運用資訊科技提升稽查與治理效率。
環保署環境督察總隊科長林坤樟說明，環署統整現有資料建置雲端資訊平台，導入大數據、人工智慧及視覺化技術，經系統演算可分析出數據異常、污染熱點等潛在違規情形，連廠商資料短報都能核算出來，輕輕鬆鬆就能揪出環保犯罪案件。
林坤樟表示，過去污染管制因欠缺源頭管理，廠商上下游流向也難以掌握，相關案件大多要靠民眾通報，再由人力查對完資料才能進廠稽查，現在有了雲端系統輔助，稽查人員可使用平板電腦調閱資料，或用熱顯像儀或空拍機等工具，可以避免打草驚蛇、迅速掌握狀況，省去不必要的紙本作業，大幅提高稽查效率。
林坤樟指出，近年因民眾檢舉管道便利，總隊受理的案件數量持續升高，配合數位轉型，用平板連結雲端取代繁瑣的紙本查閱作業，一年至少可以省下近1000小時的作業時數。環保署將與部分地方環保局先行試辦，逐步推廣至全國地方環保局，運用智慧科技精準打擊。
力拼環境管理數位化，垃圾車也要Open Data
數位轉型的下一步，環保署強調，面對5G新世代，未來將建構「環境管理雲」，以雲端統整作業，解決環境執法、環境衛生或垃圾處理等問題。舉例來說，目前已嘗試將物聯網技術與垃圾車結合，垃圾車上加裝至少八個偵測鏡頭，結合駕駛安全輔助系統以及人工智慧辨識，並且將全球定位系統 （GPS）資訊傳輸標準化，所有數據都即時傳回行控中心。
環保署表示，如此一來，行控中心可以全然掌握車輛狀態，如車輛位置、停等時間、駕駛行為、民眾丟垃圾的狀況等等，「垃圾車在幹嘛都知道」，不僅可以確保人員安全，一旦發生違規或是異常也能迅速反應。
今年與桃園市及新竹市環保局合作，推動約320台示範垃圾車，未來將納入更多縣市的環保車輛，甚至將資料開放為Open Data，落實全國環保清運車輛數位化管理。
第一線稽查人員仍承受壓力，環團籲強化資訊揭露
綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文表示，透過大數據協助發現污染、找出潛在違規業者，確實可以提高取締的機會，提升稽查效率是民間樂見其成的方向，很高興看到環保署願意建置這樣的系統，也希望藉這機會多提供地方政府執法資源。
曾虹文提醒，大數據只能協助資料蒐集與佐證，實際執法行動才是關鍵。第一線環保稽查人員承受許多地方上的壓力，有時候業者違規事實非常明確，卻受到各方關說而開不出罰單，必須正視此問題，改變關說陋習。也盼政府持續落實「檢警環」合作機制，多方分工執法，確保每一個違規都受到處罰。
此外，來自民間的監督也是強力工具之一，曾虹文舉例，近年消費者會專注企業供應鏈的碳排放，污染排放也是同理。呼籲環保單位持續公布業者違規情形，企業也應主動揭露相關資訊，讓上下游廠商、一般消費者共同來監督。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
寒流來襲時，突然接觸到冰冷的馬桶座墊而被嚇一跳的感覺，是許多人的共同經驗。HCG免治貼心暖座功能，一坐下就好溫暖，搭載瞬熱式溫感水洗利用陶瓷瞬間加熱技術有效節能30％，不會因持續加熱浪費能源，也不會為了節能而忽冷忽熱，使用流動活水更為乾淨衛生。讓你在使用馬桶的時候，不管是肌膚接觸到的地方，或者是心裡的感受，都是恰到好處的最佳溫度。
前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。