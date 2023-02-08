垃圾車也要Open Data：環保署成立「環保數位科技管理中心」，用大數據揪出業者違規

環境資訊中心記者 李蘇竣報導

垃圾車也要加入Open Data（開放資料）了。近年環保違規檢舉管道便利，受理案件數也持續升高，環保署推動環境管理數位化，建立「環保數位科技管理中心」及雲端資料平台，透過大數據及人工智慧（AI）揪出污染熱區或是環保違規情形，可大幅提升督察總隊稽查效率，一年可省下近1000小時的作業時數。

長期關注環境犯罪的綠色公民行動聯盟指出，樂見環署運用大數據找出違法業者，也呼籲持續進行資訊揭露，讓全民一起監督。

大數據科技執法，每年縮短1000小時工時

在行政院組改草案中，環境保護署即將升格為環境部，轄下的督察總隊整備為環境管理署。為了強化作業效能，環保署近期推出「環保數位科技管理中心」示範場，運用資訊科技提升稽查與治理效率。

環保署環境督察總隊科長林坤樟說明，環署統整現有資料建置雲端資訊平台，導入大數據、人工智慧及視覺化技術，經系統演算可分析出數據異常、污染熱點等潛在違規情形，連廠商資料短報都能核算出來，輕輕鬆鬆就能揪出環保犯罪案件。

林坤樟表示，過去污染管制因欠缺源頭管理，廠商上下游流向也難以掌握，相關案件大多要靠民眾通報，再由人力查對完資料才能進廠稽查，現在有了雲端系統輔助，稽查人員可使用平板電腦調閱資料，或用熱顯像儀或空拍機等工具，可以避免打草驚蛇、迅速掌握狀況，省去不必要的紙本作業，大幅提高稽查效率。

Photo Credit: 環境資訊中心 / 李蘇竣 運用大數據可分析出業者是否有申報異常等狀況

Photo Credit: 環境資訊中心 / 李蘇竣 環保署開發新一代環保稽查數位化平板，整合雲端技術，粗估每年可縮短1000個工作小時

林坤樟指出，近年因民眾檢舉管道便利，總隊受理的案件數量持續升高，配合數位轉型，用平板連結雲端取代繁瑣的紙本查閱作業，一年至少可以省下近1000小時的作業時數。環保署將與部分地方環保局先行試辦，逐步推廣至全國地方環保局，運用智慧科技精準打擊。

力拼環境管理數位化，垃圾車也要Open Data

數位轉型的下一步，環保署強調，面對5G新世代，未來將建構「環境管理雲」，以雲端統整作業，解決環境執法、環境衛生或垃圾處理等問題。舉例來說，目前已嘗試將物聯網技術與垃圾車結合，垃圾車上加裝至少八個偵測鏡頭，結合駕駛安全輔助系統以及人工智慧辨識，並且將全球定位系統 （GPS）資訊傳輸標準化，所有數據都即時傳回行控中心。

環保署表示，如此一來，行控中心可以全然掌握車輛狀態，如車輛位置、停等時間、駕駛行為、民眾丟垃圾的狀況等等，「垃圾車在幹嘛都知道」，不僅可以確保人員安全，一旦發生違規或是異常也能迅速反應。

今年與桃園市及新竹市環保局合作，推動約320台示範垃圾車，未來將納入更多縣市的環保車輛，甚至將資料開放為Open Data，落實全國環保清運車輛數位化管理。

Photo Credit: 環境資訊中心 / 李蘇竣 除了定位系統，垃圾車上還加裝至少8個偵測鏡頭，零死角記錄行車狀況

第一線稽查人員仍承受壓力，環團籲強化資訊揭露

綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文表示，透過大數據協助發現污染、找出潛在違規業者，確實可以提高取締的機會，提升稽查效率是民間樂見其成的方向，很高興看到環保署願意建置這樣的系統，也希望藉這機會多提供地方政府執法資源。

曾虹文提醒，大數據只能協助資料蒐集與佐證，實際執法行動才是關鍵。第一線環保稽查人員承受許多地方上的壓力，有時候業者違規事實非常明確，卻受到各方關說而開不出罰單，必須正視此問題，改變關說陋習。也盼政府持續落實「檢警環」合作機制，多方分工執法，確保每一個違規都受到處罰。

此外，來自民間的監督也是強力工具之一，曾虹文舉例，近年消費者會專注企業供應鏈的碳排放，污染排放也是同理。呼籲環保單位持續公布業者違規情形，企業也應主動揭露相關資訊，讓上下游廠商、一般消費者共同來監督。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航