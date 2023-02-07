印尼經濟重返疫情前水準，2022年經濟成長率逾5%創9年新高
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印尼統計局（BPS）6日公布了2022年印尼經濟成長率為5.31%，大幅超過前一年的3.71%，未能達到2013年的5.56%，但這樣的表現已恢復疫情前的水準。 統計局負責人尤渥諾（Margo Yuwono）向媒體表示，受惠於全球大宗商品熱銷，印尼主要出口的煤炭、棕櫚油、鋼鐵價格攀高。另外，家庭支出是印尼經濟支柱，也是經濟成長的主要來源，對整個GDP成長率貢獻了2.61個百分點。而防疫措施鬆綁，允許更多民眾享受交通和休閒活動，進而帶動國內消費。
（中央社）印尼政府數據顯示，去年經濟成長率達到5.31%，不僅回到疫情前約5%的常年水準，也是自2013年來最快的增長。同時，這也是印尼總統佐科威（Joko Widodo）上任以來，經濟成長表現最佳的一年。
印尼統計局（BPS）昨天公布了2022年印尼經濟成長率為5.31%，大幅超過前一年的3.71%，未能達到2013年的5.56%，但這樣的表現已恢復疫情前的水準。
統計局負責人尤渥諾（Margo Yuwono）向媒體表示，「印尼在2022年經歷了穩定的經濟成長」。
他並解釋，受惠於全球大宗商品熱銷，印尼主要出口的煤炭、棕櫚油、鋼鐵價格攀高。另外，家庭支出是印尼經濟支柱，也是經濟成長的主要來源，對整個GDP成長率貢獻了2.61個百分點。而防疫措施鬆綁，允許更多民眾享受交通和休閒活動，進而帶動國內消費。
然而，數據也顯示，印尼去年第四季的經濟成長比2021年同期增長5.01%，遠低於第三季的5.72%。統計局指出，這是因為去年第四季通貨膨脹加劇導致購買力減弱。
「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天在社論中指出，今年由於對經濟可能衰退的擔憂，壓制了對大宗商品的需求，印尼的經濟前景預計將略顯不妙，「而私人投資意願，也可能會受到2024年印尼總統和國會選舉前的政治角力，而有所影響」。
許多經濟學者分析，印尼的經濟成長將在接下來幾個季度放緩，但印尼央行總裁瓦瑞耀（Perry Warjiyo）仍對印尼經濟很有信心，他預測，印尼今年的經濟成長率介於4.5%至5.3%之間，2024年則在4.7%至5.5%之間。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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