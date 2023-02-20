《用說話改變人設的「最高口才訓練法」》：提高口才能力，你就能擁抱全世界。真的是這樣嗎？
我們想讓你知道的是
不是人人都懂溝通，不是人人懂退讓，而人性卻是貪得無厭，你退讓一次，別人就希望你退讓第二次。美國從不向恐怖主義屈服，因為一旦開了頭，以後的威脅就會層出不窮。而我們的口才卻很難改變他人。這就是口才的困境。
文：陳慕妤
口才的限制：學習者該抱持的態度
說了這麼多，似乎我都是在告訴讀者一個道理：提高口才能力，你就能擁抱全世界。真的是這樣嗎？如果我說是真的，請相信我，我一定是傳銷公司派來的，想藉此讓讀者交出報名費，每門課程只需一九九元，學了保證人生得意、事業高升。
我不認為是真的。多年來讀過這麼多書，看過這麼多電影，遇到這麼多事，我一直都在思考一個問題：是不是擁有好口才，人生就能扶搖直上，然後達到巔峰，迎娶白富美？
我想說，其實口才這種能力，有時真的一點用都沒有。我看過一部電影，就是《復仇者聯盟》飾演黑人局長的山繆・傑克森（Samuel L. Jackson），跟《紙牌屋》飾演國會議員的凱文・史貝西（Kevin Spacey），兩人主演的懸疑動作片《王牌對王牌》（The Negotiator）。
電影中，傑克森扮演了談判專家，被人誣陷入獄，迫不得已，只好挾持人質，然後透過史貝西扮演的另一個陌生的談判專家的幫忙，相互解救從而洗刷冤屈的故事。其中有一幕，在史貝西出場那個片段，他女兒和老婆因為穿衣打扮的問題隔門相罵。作為中間人，男主角不管怎麼協調，母女二人依然各不相讓。然後史貝西很無奈地感慨：「我可以說服歹徒把槍從人質的頭上移開，解救幾十個身陷險境的同僚，現在卻居然不能說服老婆走出這個房門，讓女兒放下電話。」
是的，連談判專家這種狠角色，不也是對老婆和孩子一點辦法也沒有嗎？或許有人說，家不是講道理的地方，是講愛的地方。但為什麼有些人明明很愛另一半，經常「談」情「說」愛，卻總是矛盾不斷呢？不是已經跟對方「講愛」了嗎？
口才就是這麼沒用。
之前網路上有一個事件很紅。在某個求職節目裡，一個銷售冠軍在眾多老闆面前，講述自己做過最輝煌的事，就是把一個價值超過五千五百人民幣的情商培訓課程，賣給了一個月薪僅有兩千多人民幣的清潔工。全場老闆聽到他這麼說，都紛紛把燈熄了。為什麼銷售能力這麼強、口才這麼厲害的人，依然沒辦法說服老闆們接受呢？理論上，他完全可以憑藉說話能力，讓大家對他刮目相看啊！
結果沒有。他用一個看似輝煌卻不合適的例子來表現自己，這些老闆就覺得他不堪重用。這時，口才再厲害又怎樣，還不是被刷下來？
這種口才真的沒什麼用。它不能讓世界和平，不能讓心儀的人愛上自己，不能說服老闆立刻給你升職加薪，甚至情侶吵架，口才也不能把關係修補成「人生若只如初見」。口才對於人生中很多事的作用真是少之又少。
既然如此，我們為什麼要學習口才？有什麼實質幫助？
沒辦法，因為說話能力是通往解決問題終點的第一步。沒有這一步，終極問題很難完美解決。當然你可以閉門造車，但如果想讓自家產品獲得更多人青睞，就必須透過說話來廣泛宣傳，讓更多人知道。
可惜這只是第一步。有這一步不見得能完美解決問題。曾經有一名讀者寫信給我。他說，自從半年前看了我的文章後，他幾乎每天鍛煉口才，所有能用的方法都用了。他以為經過半年鍛煉，說話能力一定會大幅提升。但沒想到不久前，他忙了一個星期的計畫提案被主管否決。
他覺得一定是因為私怨，所以越級跟老闆報告，說出自己的見解，期待獲得認同。這樣就算主管不同意，也能順利推行自己的提案。可惜老闆不但沒讓他把話說完，還反過來批評他。最後主管得知，便訓了他一頓，讓他很受委屈。
這名讀者很納悶，明明自己的提案十分用心，也符合客戶要求，為什麼結果會是這樣？是不是口才還不夠好，他們才不願意聽呢？
我說，每家公司都有各自的規矩，每個老闆做事方式也不同。公司內部的權力鬥爭，都會根據公司文化而決定了呈現方式。但問題不在於此，最大的問題是你以為透過口才就能改變局面，這是非常不明智的想法。
無論提案有多棒，主管不認可很正常；老闆不聽也很正常。你自身的價值，決定你發言的分量。因為，人微言輕。雖然他踏出第一步跟老闆商量，但也只是踏出，口才沒辦法幫助他解決剩下的問題。一個人口才再厲害，如果自身沒有價值，那說話就像是丟在地上的紙巾一樣，很難讓別人覺得有用。
怎麼辦？這就是學習口才的結果嗎？那我們為什麼還要學呢？
其實，精進口才的目的主要是好好溝通，獲得雙贏。而雙贏，就是雙方都對結果滿意。當然這世上難有兩全其美的事。如果一方覺得滿意，一定是另一方有所遷就和退讓。
溝通上的雙贏，是雙方對所有滿意結果的妥協行為。如果可以，誰不想要求更多？也就是說，不管口才再厲害，如果不懂得妥協或退讓，那也沒有用。雙贏不只是一方懂妥協，也要對方懂。兩個人都堅持己見，最後雙方都會失望。如果只有一方退讓，他總有一天也會心累。講開了誰都不會有好處。
但人與人之間何來這麼多計較？所以到了最後，懂溝通的人，不是因為他能把事情完美解決，而是他懂得將衝突的火苗從源頭熄滅。看到你生氣，二話不說就低頭認錯；看到你不滿意，就立刻送大禮補償；看到你擔心，就立刻擁抱安慰你。
這就是所謂溝通雙贏的折中辦法。不是你主動遷就，就是我主動退讓。這種結果也許不是最令人滿意的，但至少也是最合適的。可惜不是人人都懂溝通，不是人人懂退讓，而人性卻是貪得無厭，你退讓一次，別人就希望你退讓第二次。美國從不向恐怖主義屈服，因為一旦開了頭，以後的威脅就會層出不窮。而我們的口才卻很難改變他人。
Tags：
穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna