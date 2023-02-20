《用說話改變人設的「最高口才訓練法」》：提高口才能力，你就能擁抱全世界。真的是這樣嗎？

文：陳慕妤

口才的限制：學習者該抱持的態度

說了這麼多，似乎我都是在告訴讀者一個道理：提高口才能力，你就能擁抱全世界。真的是這樣嗎？如果我說是真的，請相信我，我一定是傳銷公司派來的，想藉此讓讀者交出報名費，每門課程只需一九九元，學了保證人生得意、事業高升。

我不認為是真的。多年來讀過這麼多書，看過這麼多電影，遇到這麼多事，我一直都在思考一個問題：是不是擁有好口才，人生就能扶搖直上，然後達到巔峰，迎娶白富美？

我想說，其實口才這種能力，有時真的一點用都沒有。我看過一部電影，就是《復仇者聯盟》飾演黑人局長的山繆・傑克森（Samuel L. Jackson），跟《紙牌屋》飾演國會議員的凱文・史貝西（Kevin Spacey），兩人主演的懸疑動作片《王牌對王牌》（The Negotiator）。

電影中，傑克森扮演了談判專家，被人誣陷入獄，迫不得已，只好挾持人質，然後透過史貝西扮演的另一個陌生的談判專家的幫忙，相互解救從而洗刷冤屈的故事。其中有一幕，在史貝西出場那個片段，他女兒和老婆因為穿衣打扮的問題隔門相罵。作為中間人，男主角不管怎麼協調，母女二人依然各不相讓。然後史貝西很無奈地感慨：「我可以說服歹徒把槍從人質的頭上移開，解救幾十個身陷險境的同僚，現在卻居然不能說服老婆走出這個房門，讓女兒放下電話。」

是的，連談判專家這種狠角色，不也是對老婆和孩子一點辦法也沒有嗎？或許有人說，家不是講道理的地方，是講愛的地方。但為什麼有些人明明很愛另一半，經常「談」情「說」愛，卻總是矛盾不斷呢？不是已經跟對方「講愛」了嗎？

口才就是這麼沒用。

之前網路上有一個事件很紅。在某個求職節目裡，一個銷售冠軍在眾多老闆面前，講述自己做過最輝煌的事，就是把一個價值超過五千五百人民幣的情商培訓課程，賣給了一個月薪僅有兩千多人民幣的清潔工。全場老闆聽到他這麼說，都紛紛把燈熄了。為什麼銷售能力這麼強、口才這麼厲害的人，依然沒辦法說服老闆們接受呢？理論上，他完全可以憑藉說話能力，讓大家對他刮目相看啊！

結果沒有。他用一個看似輝煌卻不合適的例子來表現自己，這些老闆就覺得他不堪重用。這時，口才再厲害又怎樣，還不是被刷下來？

這種口才真的沒什麼用。它不能讓世界和平，不能讓心儀的人愛上自己，不能說服老闆立刻給你升職加薪，甚至情侶吵架，口才也不能把關係修補成「人生若只如初見」。口才對於人生中很多事的作用真是少之又少。

既然如此，我們為什麼要學習口才？有什麼實質幫助？

沒辦法，因為說話能力是通往解決問題終點的第一步。沒有這一步，終極問題很難完美解決。當然你可以閉門造車，但如果想讓自家產品獲得更多人青睞，就必須透過說話來廣泛宣傳，讓更多人知道。

可惜這只是第一步。有這一步不見得能完美解決問題。曾經有一名讀者寫信給我。他說，自從半年前看了我的文章後，他幾乎每天鍛煉口才，所有能用的方法都用了。他以為經過半年鍛煉，說話能力一定會大幅提升。但沒想到不久前，他忙了一個星期的計畫提案被主管否決。

他覺得一定是因為私怨，所以越級跟老闆報告，說出自己的見解，期待獲得認同。這樣就算主管不同意，也能順利推行自己的提案。可惜老闆不但沒讓他把話說完，還反過來批評他。最後主管得知，便訓了他一頓，讓他很受委屈。

這名讀者很納悶，明明自己的提案十分用心，也符合客戶要求，為什麼結果會是這樣？是不是口才還不夠好，他們才不願意聽呢？

我說，每家公司都有各自的規矩，每個老闆做事方式也不同。公司內部的權力鬥爭，都會根據公司文化而決定了呈現方式。但問題不在於此，最大的問題是你以為透過口才就能改變局面，這是非常不明智的想法。

無論提案有多棒，主管不認可很正常；老闆不聽也很正常。你自身的價值，決定你發言的分量。因為，人微言輕。雖然他踏出第一步跟老闆商量，但也只是踏出，口才沒辦法幫助他解決剩下的問題。一個人口才再厲害，如果自身沒有價值，那說話就像是丟在地上的紙巾一樣，很難讓別人覺得有用。

怎麼辦？這就是學習口才的結果嗎？那我們為什麼還要學呢？

其實，精進口才的目的主要是好好溝通，獲得雙贏。而雙贏，就是雙方都對結果滿意。當然這世上難有兩全其美的事。如果一方覺得滿意，一定是另一方有所遷就和退讓。

溝通上的雙贏，是雙方對所有滿意結果的妥協行為。如果可以，誰不想要求更多？也就是說，不管口才再厲害，如果不懂得妥協或退讓，那也沒有用。雙贏不只是一方懂妥協，也要對方懂。兩個人都堅持己見，最後雙方都會失望。如果只有一方退讓，他總有一天也會心累。講開了誰都不會有好處。

但人與人之間何來這麼多計較？所以到了最後，懂溝通的人，不是因為他能把事情完美解決，而是他懂得將衝突的火苗從源頭熄滅。看到你生氣，二話不說就低頭認錯；看到你不滿意，就立刻送大禮補償；看到你擔心，就立刻擁抱安慰你。

這就是所謂溝通雙贏的折中辦法。不是你主動遷就，就是我主動退讓。這種結果也許不是最令人滿意的，但至少也是最合適的。可惜不是人人都懂溝通，不是人人懂退讓，而人性卻是貪得無厭，你退讓一次，別人就希望你退讓第二次。美國從不向恐怖主義屈服，因為一旦開了頭，以後的威脅就會層出不窮。而我們的口才卻很難改變他人。