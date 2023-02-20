《用說話改變人設的「最高口才訓練法」》：你想成為什麼樣的人，就用那種人的方式行動
我們想讓你知道的是
在改變之前先思考一下：現在的你，擁有怎樣的自我角色；而接下來，你又想擁有怎樣的新自我角色。注意，這個新的自我角色，不能模糊不清，最好是現實世界中有的參考對象。只有清楚知道新角色的樣子，你才可能朝著那個方向改變。
文：陳慕妤
自我角色從哪來？
如果你對現在的自我不太滿意，可能是自卑、內向，或膽小，這種心理素質也許是你的自我角色造成的限制，讓你表現出相應的行為舉止。
那自我角色是怎麼建立的？人與社會活動的互動過程中，會得到各式各樣的回饋，這些回饋被大腦接收、整理、解讀、輸出，從而變成我們思想的一部分。
一般來說，有三種社會互動方式能夠讓我們建立起自我角色。
- 從外部而來的自我定位
例如一個窮人，突然中了五百萬，那麼他對自我角色的定位，就從窮人變成了有錢人。然後他就以「有錢人」的角色表現出相應的行為：買好車、買別墅、買金項鍊，出手闊綽。
但這個角色只是短時間的改變，屬於外在自我的改變，而內在的自我依然停留在以前的思想水準。可能水準不夠好，他有些行為表現出低素質、沒教養的樣子，像是在機場大呼小叫，對社會地位較低的人擺架子。某種程度上，暴發戶就是這種自我角色轉換而產生錯位行為的稱呼。
- 在成長過程中，根據社會認可而來的自我定位
例如馬雲，透過自己一系列躍升，從普通人變成巨富，這個自我定位就是從社會活動的互動中長期累積的。通常只要知道馬雲是誰，就不會對他的富人角色有太大異議。
有些人在工作上的角色是一個主管，而回到家的角色，就變成了一個父親。這是不同的社會活動賦予的不同角色。但除此之外，在你的成長過程中，因為環境、家庭教育等不同的社會互動方式，自我角色可能會逐漸變成一個自信勇敢的人，或者變成一個自卑內向的人。這種自我角色定位，就是在這種互動過程被潛移默化影響而得來。
對於這個角色，認識你的人都知道你是怎麼樣的人。我們多少會聽到別人對我們的角色評價：他這個人好勇敢；原來是一個說話不自信的男生；他做什麼都很笨。
這種類型的自我角色定位，不一定是真實的，純粹是外界歸類「貼標籤」的做法。即便是父母，也很難完完全全了解我們的潛在能力。就如愛因斯坦這麼聰敏的人，小時候也被老師評價為一個笨蛋。然而，許多人的行為舉止可能會受限於角色限制。既然自己是沒用的人，反正做什麼都沒價值，乾脆就自暴自棄，繼續盡心盡責地扮演這個角色。
想一想，目前你的自我角色，是不是表現出相應的言談舉止？如果你不滿意，是否表示自我角色對你造成了很多限制？你明明希望自己能自信地站在人前侃侃而談，但自我角色卻讓你一直表現得內斂膽小，連開口的勇氣都沒有；你明明希望自己受人歡迎，可是自我角色所表現出來的行為，卻讓身邊的人越來越討厭你。
當你無法意識到這一點，固有的自我角色就會一直限制你，導致你不管有多努力都無法改變自己，獲得進步。想突破的話，就要利用第三種方式來獲取新自我角色，重新給自己一個恰當的定位。
- 主動調整而來的新自我定位
人的個性有千萬種，並無好壞之分，只看是否能應付各種社會活動的需求。當個性所塑造出來的角色不符合需求，那就會很容易被排斥，或無法完成該完成的事。
好比追求對象可能需要幽默開朗、積極熱情的自我角色，如果一直使用內向害羞、膽小木訥的自我角色，可能無法應付這種社會活動；又如你在公司是很厲害的主管角色，但回到家之後，你需要做父親、丈夫的角色才能建立家庭和諧。如果你做不來，不知道怎麼做，或用主管的角色與家人相處，那一定會出問題。為了順利解決這個問題，你需要建立一個新的自我角色。接下來將詳細說明四個步驟。
建立新的自我角色
所謂的建立，並不是用人格分裂的方式獲得一個全新的自我，而是設定符合社會活動的新自我角色，並做出相應的行為舉止。這種做法跟玩角色扮演的遊戲沒有太大的區別，只是步驟的運用會更深入一些。這個步驟分為四步。
- 第一步、找出適合的角色定位
你原本是斯文內斂的人，要你突然變得狂野——這不是不可行，而是太困難，也沒必要。但如果你本來斯文，經過調整之後變成一個斯文的幽默者，這樣就容易多了。
也就是說，你平時開玩笑，會在斯文中帶有不好意思的感覺。而轉變之後，你依然斯文，但開玩笑時表現的是雲淡風輕的自在感，那麼這種新的自我角色會比較適合你。
每個人個性不同，想變成不同的模樣，也各自有追求。適合別人的角色不一定適合你。如果現在的你，不滿意當前的自我角色，你就要想一想，什麼樣的新角色才是你想要的。如果你連自己想變成怎樣都毫無頭緒，那不管你怎麼努力奮鬥，都很難找得到方法。
所以，在改變之前先思考一下：現在的你，擁有怎樣的自我角色；而接下來，你又想擁有怎樣的新自我角色。注意，這個新的自我角色，不能模糊不清，最好是現實世界中有的參考對象。只有清楚知道新角色的樣子，你才可能朝著那個方向改變。
- 第二步、區分舊角色和新角色的言談舉止
舊角色是說話沒自信的樣子，那麼新角色就要有自信。這些新舊區別一定要搞清楚。
例如你舊有的自我角色，在跟大家自我介紹時，是聲音細小、畏畏縮縮地說：「呃……大家好。我是……我是陳小明，很高興來到這裡……呃，跟大家見面，我覺得我的經驗可以幫到大家，應該可以，所以……謝謝！」那麼你要知道新角色怎麼說才好，就是要大方自信、聲音洪亮。如：「各位電視機前以及現場的觀眾朋友，大家好，我是陳小明，很高興來到這裡跟大家見面。在接下來的時間裡面，我會跟大家分享一下我奮鬥的歷程，希望這些經驗能夠給予大家啟發。謝謝！」
只有清楚新舊角色的區別，才能用新的、好的行為舉止，取代那些舊的、不好的行為舉止。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。