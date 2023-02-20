《用說話改變人設的「最高口才訓練法」》：你想成為什麼樣的人，就用那種人的方式行動

文：陳慕妤

自我角色從哪來？

如果你對現在的自我不太滿意，可能是自卑、內向，或膽小，這種心理素質也許是你的自我角色造成的限制，讓你表現出相應的行為舉止。

那自我角色是怎麼建立的？人與社會活動的互動過程中，會得到各式各樣的回饋，這些回饋被大腦接收、整理、解讀、輸出，從而變成我們思想的一部分。

一般來說，有三種社會互動方式能夠讓我們建立起自我角色。

從外部而來的自我定位

例如一個窮人，突然中了五百萬，那麼他對自我角色的定位，就從窮人變成了有錢人。然後他就以「有錢人」的角色表現出相應的行為：買好車、買別墅、買金項鍊，出手闊綽。

但這個角色只是短時間的改變，屬於外在自我的改變，而內在的自我依然停留在以前的思想水準。可能水準不夠好，他有些行為表現出低素質、沒教養的樣子，像是在機場大呼小叫，對社會地位較低的人擺架子。某種程度上，暴發戶就是這種自我角色轉換而產生錯位行為的稱呼。

在成長過程中，根據社會認可而來的自我定位

例如馬雲，透過自己一系列躍升，從普通人變成巨富，這個自我定位就是從社會活動的互動中長期累積的。通常只要知道馬雲是誰，就不會對他的富人角色有太大異議。

有些人在工作上的角色是一個主管，而回到家的角色，就變成了一個父親。這是不同的社會活動賦予的不同角色。但除此之外，在你的成長過程中，因為環境、家庭教育等不同的社會互動方式，自我角色可能會逐漸變成一個自信勇敢的人，或者變成一個自卑內向的人。這種自我角色定位，就是在這種互動過程被潛移默化影響而得來。

對於這個角色，認識你的人都知道你是怎麼樣的人。我們多少會聽到別人對我們的角色評價：他這個人好勇敢；原來是一個說話不自信的男生；他做什麼都很笨。

這種類型的自我角色定位，不一定是真實的，純粹是外界歸類「貼標籤」的做法。即便是父母，也很難完完全全了解我們的潛在能力。就如愛因斯坦這麼聰敏的人，小時候也被老師評價為一個笨蛋。然而，許多人的行為舉止可能會受限於角色限制。既然自己是沒用的人，反正做什麼都沒價值，乾脆就自暴自棄，繼續盡心盡責地扮演這個角色。

想一想，目前你的自我角色，是不是表現出相應的言談舉止？如果你不滿意，是否表示自我角色對你造成了很多限制？你明明希望自己能自信地站在人前侃侃而談，但自我角色卻讓你一直表現得內斂膽小，連開口的勇氣都沒有；你明明希望自己受人歡迎，可是自我角色所表現出來的行為，卻讓身邊的人越來越討厭你。

當你無法意識到這一點，固有的自我角色就會一直限制你，導致你不管有多努力都無法改變自己，獲得進步。想突破的話，就要利用第三種方式來獲取新自我角色，重新給自己一個恰當的定位。

主動調整而來的新自我定位

人的個性有千萬種，並無好壞之分，只看是否能應付各種社會活動的需求。當個性所塑造出來的角色不符合需求，那就會很容易被排斥，或無法完成該完成的事。

好比追求對象可能需要幽默開朗、積極熱情的自我角色，如果一直使用內向害羞、膽小木訥的自我角色，可能無法應付這種社會活動；又如你在公司是很厲害的主管角色，但回到家之後，你需要做父親、丈夫的角色才能建立家庭和諧。如果你做不來，不知道怎麼做，或用主管的角色與家人相處，那一定會出問題。為了順利解決這個問題，你需要建立一個新的自我角色。接下來將詳細說明四個步驟。

建立新的自我角色

所謂的建立，並不是用人格分裂的方式獲得一個全新的自我，而是設定符合社會活動的新自我角色，並做出相應的行為舉止。這種做法跟玩角色扮演的遊戲沒有太大的區別，只是步驟的運用會更深入一些。這個步驟分為四步。

第一步、找出適合的角色定位

你原本是斯文內斂的人，要你突然變得狂野——這不是不可行，而是太困難，也沒必要。但如果你本來斯文，經過調整之後變成一個斯文的幽默者，這樣就容易多了。

也就是說，你平時開玩笑，會在斯文中帶有不好意思的感覺。而轉變之後，你依然斯文，但開玩笑時表現的是雲淡風輕的自在感，那麼這種新的自我角色會比較適合你。

每個人個性不同，想變成不同的模樣，也各自有追求。適合別人的角色不一定適合你。如果現在的你，不滿意當前的自我角色，你就要想一想，什麼樣的新角色才是你想要的。如果你連自己想變成怎樣都毫無頭緒，那不管你怎麼努力奮鬥，都很難找得到方法。

所以，在改變之前先思考一下：現在的你，擁有怎樣的自我角色；而接下來，你又想擁有怎樣的新自我角色。注意，這個新的自我角色，不能模糊不清，最好是現實世界中有的參考對象。只有清楚知道新角色的樣子，你才可能朝著那個方向改變。

第二步、區分舊角色和新角色的言談舉止

舊角色是說話沒自信的樣子，那麼新角色就要有自信。這些新舊區別一定要搞清楚。

例如你舊有的自我角色，在跟大家自我介紹時，是聲音細小、畏畏縮縮地說：「呃……大家好。我是……我是陳小明，很高興來到這裡……呃，跟大家見面，我覺得我的經驗可以幫到大家，應該可以，所以……謝謝！」那麼你要知道新角色怎麼說才好，就是要大方自信、聲音洪亮。如：「各位電視機前以及現場的觀眾朋友，大家好，我是陳小明，很高興來到這裡跟大家見面。在接下來的時間裡面，我會跟大家分享一下我奮鬥的歷程，希望這些經驗能夠給予大家啟發。謝謝！」

只有清楚新舊角色的區別，才能用新的、好的行為舉止，取代那些舊的、不好的行為舉止。