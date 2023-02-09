2023/02/09,
商業

遭Disney+等串流平台多方圍殺，Netflix終究要走上廣告收益模式？

遭Disney+等串流平台多方圍殺，Netflix終究要走上廣告收益模式？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

以破壞式創新著稱的Netflix，在新興的串流媒體服務的商業模式上竟走回老路，重返廣告收益的懷抱，原本堅持不碰廣告收益的前CEO，也尊重新任接班人及團隊的商業判斷。藉此，我們將能好好評判「廣告收益模式」是否會是門歷久不衰的好生意。

文：黃鼎詒

Netflix共同創辦人哈斯汀（Reed Hastings）於20日在Twitter公開表示卸任執行長一職，由前營運長皮特斯（Greg Peters）接手與薩蘭多斯（Ted Sarandos）作為公司共同執行長，退居幕後董事是否也代表了他同意了公司整體的新營運方針？以串流影音服務大敗傳統影視娛樂產業的Netflix，是否能持續在OTT服務的熱鬥中持續至霸？

Netflix在後疫情時已經面臨用戶數增長趨緩的問題，雖然去年第四季財報顯示新增訂閱數達766萬人優於預期，但跟往年相比明顯平緩得多，而Netflix似乎開始不再對訂閱人數的天花板那般追求，在新的一年預計推展新的賽道，持續第二曲線的發展，包含推進與微軟合作的低價廣告方案、共享抵制等。

遭Disney+等多方串流平台圍殺，去年我針對串流平台更換使用原因進行問卷調查，直觀的想法或許會認為「價格」是最大的更換誘因，然而在163份問卷分析的調查結果（下圖一）顯示，消費者對於節目多樣性的需求甚至高於價格。也就是說大家願意花多一點的錢，買能提供更多優質內容的服務，也可看出消費者對於「使用者付費」的觀念有逐漸接受與認同之勢。

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作者提供
圖一、更換使用串流平台原因

但是我們每個人的時間有限，從下圖二可看出，平台每年提供約6000多個節目就大致能滿足一般消費著的需求。

而原創節目的比例逐年攀升，代表著原創IP的強度、口碑跟後續再行銷的長尾效應有投資的必要。雖然今年Netflix把原創內容的投資金額拉低去做新賽道的鋪排，但也是因為Netflix已經是家喻戶曉的串流平台，對於其投資的內容創作者有著較大的話語權，也就是說無論內容創作者的作品有多叫座，創作者仍然只能拿到固定金額的分潤。

Netflix則只要維持廣投創作者的方式，就有機會買到下一個潛力作品，畢竟在人性多變的時代下沒有人知道哪齣作品會是下一個爆款、下一齣《魷魚遊戲》，在需求峰值下暴力式購買內容或許就是最快的方法。

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作者提供
圖二、內容數量

至於新的「帶廣告的基本服務」（Basic with Ads）方案已於去年11月初在美國等13個國家推出，價格為6.99美元，雖說在去年Q4的表現讓廣告主不甚滿意，但仍有不少廣告主看好Netflix的新模式，在今年初持樂觀態度。

以破壞式創新著稱的Netflix，在新興的串流媒體服務的商業模式上竟走回老路，重返廣告收益的懷抱，而原本堅持不碰廣告收益的前CEO Reed Hastings，也尊重新任接班人及團隊的商業判斷，走完Q1或許就更能看出低價廣告受眾市場的量體與樣貌，也更能好好評判「廣告收益模式」是否會是一門歷久不衰的好生意。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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