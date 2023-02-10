長榮大學馬籍女大生命案，兇嫌「量刑教化鑑定」結果出爐，律師主張非故意殺人
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二審的合議庭法官討論後，決議進行「量刑教化鑑定」針對梁嫌的生活、為人和智識狀態進行調查鑑定，鑑定小組成員包括精神科醫生、律師、志工、教授、心理醫生等多人，報告在上個月出爐，今天辯護律師也以此主張，梁嫌並非故意殺人且仍有教化可能。
2020年9月30日，梁育誌在台南長榮大學附近強虜陳姓女學生未遂，回家上網自學繩結並在車上放了麻繩，同年10月28日，再次到長榮大學長大路附近故技重施，擄走一名馬來西亞籍的鍾姓女大生，強行性侵得逞，隔天凌晨3點左右發現鍾姓女大生已無呼吸，繞行台南市5小時後，將鍾女遺體丟棄在大崗山邊坡；梁育誌遭檢方以殺人罪起訴。
去年3月橋頭地院宣判，認為梁育誌沒有教化可能，依殺人等罪判處死刑，褫奪公權終身；梁不服上訴高雄高分院；由於梁的辯護律師認為，處極刑案件應送「量刑前社會調查」，一審未做就判死，恐有證據不完備情況，合議庭採納梁的律師意見，將梁送教化鑑定，如今鑑定完成，今（10）日下午開庭進行辯論，律師主張梁並非故意殺人。
一審認為「無教化可能」判死刑，辯護律師要求調查和鑑定
一審判決指出，梁育誌經醫院精神鑑定結果，確認梁育誌的精神狀態、智力皆正常。法官認為，梁是預謀犯案、手段殘忍，性侵再犯可能性屬高風險，再犯率超過五成、對社會危害大且未見悔意等五大理由，依強制性交而故意殺人罪判處死刑。另外鍾女家屬附帶民事求償2000萬元案，也現由橋頭地院審理中。
高雄高分院審理期間，梁的辯護律師提出，依最高法院實務見解，處極刑案件應送「量刑前社會調查」；針對《刑法》57條內容進行釐清，包括犯罪的動機、犯罪手段、犯罪人的生活狀況、智識程度和犯後態度等；但當時橋院合議庭認為已以《刑法》19條進行審酌，確認梁犯案當下並沒有精神疾病障礙等狀況，因此並未採納，未將梁送量刑前社會調查。
量刑前社會調查是什麼？
司法院日前公布《重大矚目刑事案件量刑前社會調查手冊》研究成果，透過對《刑法》第57條第4、5、6款所包含的項目如犯罪行為人之生活狀況、為人品行、智識程度進行個案生命史的盤點，以期能夠求處相應於刑罰的責任，理想上甚至希望在求處刑罰時也一併納入第10款「回歸社會」的考量，並建議合適各別個案的刑罰方式。
不過二審的合議庭法官討論後，決議送有關單位進行「量刑教化鑑定」，鑑定小組成員包括精神科醫生、律師、志工、教授、心理醫生等多人，這個鑑定需花費約為10萬元，需要耗時2到3個月，期間暫停審理案件。
梁姓嫌犯委任律師李奇芳表示，這件案件是屬於特別重大，所以在證據調查應該更加謹慎。律師也指出，之前嫌犯做的鑑定是做《刑法》第19條的司法精神鑑定；現在量刑教化鑑定是針對被告的品行、生活、過往的狀況來做鑑定，結果不一定會影響他的刑度。
量刑教化鑑定報告在今年1月時完成，並送達高雄高分院，合議庭法官則在今天開庭，就報告內容訊問檢辯和被害人家屬等人意見，並為未來量刑參考的重要依據之一。
量刑教化鑑定是什麼？
被告申請鑑定後，會成立鑑定團隊接下委託，並開始檢閱相關資料，再由不同職類分別進行鑑定工作：精神鑑定醫師負責診斷個案是否患有精神疾病、臨床心理師執掌心理衡鑑及觀察、社工師則需了解個案的社會、家庭背景資源，並就法院要求的鑑定項目展開評估。而收到鑑定報告後，法官會根據鑑定報告，行使職權判斷犯人是否具教化可能性，並且是否得以成為減刑依據。
家屬無法接受希望判死償命
受害者鍾女父母一審時跨海參與開庭，當庭表示希望法官能判死刑，二審開庭辯論時，則親自從馬來西亞來台出庭，期盼二審法官能夠維持一審判決死刑，「還女兒一個公道」，今天開庭仍維持同樣主張。
而梁得雙親去年11月3日曾透過地方里長發表道歉聲明，希望能速審速判，讓兒子以命償命，也是對女學生父母最好交代。
《聯合報》報導，今日開庭時，梁育誌一再稱他並不是故意殺害鍾女，辯護律師也針對二審委託做出的量刑鑑定報告，與檢方互有爭論，主張梁不是故意殺人，仍有教化可能，希望法官判梁免死。但梁在法庭上也沒向鍾女父母道歉。
二審結束雙方辯論，預定3月23日宣判。
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核稿編輯：翁世航
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