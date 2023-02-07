日本擴大補助晶片生產，索尼偕同7大企業共同投資Rapidus，打造未來10年「台美日大戰略」

日本憑藉在半導體材料的優勢，擴大補助國內材料業者，搶奪產業主導權，其中關鍵公司索尼（Sony）先向美國取經半導體設計，後偕同日本7大企業共同投資Rapidus，再與台積電（TSMC）共組晶片製造子公司，打造往後至少10年的「台美日大戰略」。

日本擴大補貼國內車用晶片和材料

日本作為全球半導體產業的重要一環，數十年來在材料取得領先地位，經濟產業省近日敲定確保材料優勢的計劃，對國際半導體產業造成巨大影響。仔細點來看，日本是在載板材料、光刻膠、特用化學氣體及部分設備零件如鏡頭等領域領先，以上零件市占率均突破4成以上，也成為重點補助產業。

根據《日經中文》報導，經濟產業省補助的在日本生產企業，將以持續生產10年以上為門檻，並在國際上供不應求時優先供貨給日本國內，滿足此些條件下又針對包含：電動車半導體、微控制器和功率半導體等類別的公司，最大補貼設備投資達3分之1；此外，若是半導體稀有氣體等原料，最多可補助達2分之1。

日本以《經濟安全保障推進法》為基礎，將晶片列為「特定重要物資」，2022年以擴大預算達1.3兆日圓，並於第一階段先動用3686億日圓，這份補貼不分國內外企業。

索尼投資Rapidus再與台積電打通製造

檯面上已經雀屏中選的企業是Rapidus。它不同於台積電、三星（Samsung），反而和英特爾（Intel）IDM模式較為類似，雖然Rapidus宣稱是一家研究、開發、設計乃至於製造的一條龍的先進邏輯半導體公司。

Rapidus成立於2022年8月，並得到了8家知名企業支持，引起市場高度矚目，分別是：全球第2大零件供應日商電裝（Denso）、全球第2大NAND記憶體日商鎧俠（Kioxia）、日本知名銀行三菱日聯銀行（MUFG Bank）、資訊公司日本電器（NEC）、日本最大的資訊系統集成電信商NTT、日本軟體銀行（SoftBank）、電子巨擘索尼（Sony）和汽車大廠豐田（Toyota）。

半導體業內人士Tony告訴《關鍵評論網》，這8間公司關鍵在索尼。因為索尼、日本電器、豐田等共同投資台積電（TSMC）所共組晶圓代工服務的子公司「Japan Advanced Semiconductor Manufacturing（JASM），同時進一步和豐田合作發展電動車，某一部分而言是夥伴關係。

Tony指出，日本在半導體材料取得領先，索尼在日本扮演串連台美的角色，先以扶持Rapidus主打研發新進製程，再透過和台積電合作打通「半導體製造」，而這樣的戰略趨勢至少維持10年。

2022年11月，Rapidus正式宣布，被日本新能源和工業技術開發組織（NEDO）選中，開始參與5G通訊等先進半導體製造之委託，且基於「日美合作」的框架下，再與美商IBM合作發展2奈米技術後進行量產；此外，該合作早於2019年已經獲得美國政府贊同。

整個計畫的核心是強化日本經濟安全和工業競爭力。總裁兼代表董事小池敦義（Atsuyoshi Koike）表示：「我們的提案被NEDO選中，未來在5G通訊基礎設施上加強研發，並強化先進半導體製造技術，我們感到非常興奮和感激。」

NEDO主席指出，日本歷經1970年代的2次石油危機之後，NEDO於1980年成立，旨在促進新能源技術的開發和引進，在那之後成為日本最大的公共研發管理機構之一，和政府合作實施產業政策。

台日美三方連線，日本藉材料優勢拚製造量產

值得注意的是，現在Rapidus雖然受到NEDO扶持，和眾多日本大型企業的資源挹注，它在日本產業上的戰略目標是非常明確的，但是目前Rapidus資本額僅73.46億日圓（新台幣16.8億元）屬於非常小型的公司，觀察其資本結構類似於上游的IC設計大廠。

而從Rapidus的說法也可以看出，其合作夥伴IBM是雲端計算人工智慧的重要業者，不擅長半導體製造。它宣稱已經突破2奈米是在設計研發部分。IBM還說，不久可望引入Rapidus於日本的製造工廠，未來由它們生產的晶片，會比現在最先進的7晶片提高45%的性能、或者75%的使用效率。

Tony指出，先進製程的設計，許多企業宣稱已經研發成功，但是能夠有良率、量產才有意義。台積電早已前往日本熊本設廠，還有於日本茨城縣筑波市設立材料研發中心，擴展如3DIC材料的研究，這是上中下游的一整套戰略，雖然目前日本仍無法生產新進製程的晶片，但產業推進上已經是階段性成功。

另一個台日美合作的另一個佐證是，Rapidus作為合作夥伴的一部分，其研究人員和工程師也加入了，位於紐約州的先進半導體研究中心Albany NanoTech Complex。目前在此研究中心的業者範圍相當廣，包含美商應用材料和東京電子等知名業者。

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核稿編輯：翁世航