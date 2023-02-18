【小說】《完美夫妻》選摘：距離她的死亡倒數一週——那通無聲電話又打來了

文：金柏麗．馬克奎特（Kimberly McCreight）

亞曼達

派對前六天

「你認為呢？」裝潢設計師問，美甲的手往亞曼達在希望第一基金會的辦公室一揮。那裡有一張全新的訂製橘色長沙發，攙雜白色寬條紋的灰色羊毛地毯，還有價格不菲的邊桌，由某位威廉斯堡的木匠手工打造。

這位裝潢設計師是一名個頭高䠷、意志堅定、而且具有鷹隼般五官的女子，身上穿著只有各種灰色階的披掛服飾。當亞曼達抬眼看時，設計師注視著她，等待回答。這時候得有個正確的回答。亞曼達不知道要說什麼，但是當她處在這種狀況時——這種時候經常出現——她發現只要挑選幾個好聽的字眼，便能帶來絕佳效果。

幸好亞曼達一直在收集這類字眼。一開始是她和母親經常在聖科隆瀑布圖書館的兒童閱讀區，並肩依偎在超大型的燈芯絨懶骨頭沙發椅。在亞曼達十一歲那年，這一切便戛然而止，因為她的母親生病了，而且在短短幾週內便走了。她罹患肺癌，雖然她從未抽過一根菸。在那之後，亞曼達不確定自己是否有辦法再回去圖書館。但就在幾天後，她出現了，她還是需要一個安全的地方。

在亞曼達隻身前往圖書館的第二或第三趟時，那位刻薄的圖書館員不知打哪裡冒出來，手上抱著一疊書。她沒有問亞曼達關於媽媽的事，只是皺著額頭說：「還有這些。」然後她把那厚厚的一疊書啪地放下，有《魔戒》、《麥田捕手》、《小婦人》等。在那之後，那位圖書館員送書過來就成了常態。因此那些是她的字彙，亞曼達有時需要提醒自己這點。她看了那些書，那部分的她是真實的。

而現在呢，設計師還在等待。

「這真是美不勝收。」亞曼達終於大膽地說出來。

設計師眉開眼笑，欣賞著自己的作品。「喔，亞曼達，你真是太會說話了。我發誓，你是我最可愛的客戶了。」

「美不勝收？」莎拉出現在亞曼達的辦公室門口，交抱雙臂，看起來一如往常地美麗，橄欖色的光滑肌膚，時髦的深棕色鮑伯頭，還有一雙藍色大眼。「輕鬆點，珍．奧斯汀，不過是一張長沙發嘛。」

莎拉走進來，刻意地猛然一坐，輕拍身旁的位置。「過來吧，亞曼達，過來坐下。這是你的沙發，不是她的。你起碼應該測試一下。」

亞曼達面帶微笑，走過去坐在她身旁。儘管莎拉骨架十分嬌小，但是擁有強大氣場。亞曼達在她身旁總是覺得自己堅強了許多。

「謝謝你的幫忙。」亞曼達對設計師說。

「對啊，那就再見囉。」莎拉輕蔑地揮揮手。

設計師朝莎拉一癟嘴，但是當她走向亞曼達時，她欣快地微笑，親吻她的雙頰。「亞曼達，如果你還有別的需要，隨時打給我喔。」

「掰囉！」莎拉又說了一遍。

設計師哼了一聲，然後踩著又高又細的鞋跟，轉身跨步走向門口。

「沒什麼比這個更煩的了，某個討厭鬼堅持你必須花一萬四千美元，買下一張她自己永遠買不起的蠢沙發。」莎拉等她一走之後便說。她低頭看著自己的手機要打完簡訊，可能是傳給她丈夫科里的吧。這一對老是簡訊傳不停，像青少年一樣。「還有那種咬緊牙關的腔調？真正上流社會的人從來不會咬得那麼緊。你是知道的，對吧？」

莎拉在土爾沙的一個貧困的單親家庭長大，不過科里的家族從鈕釦事業繼承了豐厚的資產。可惜經過幾代以來的恣意揮霍，科里並沒有獲益多少，不過莎拉花了很多時間和他那些非常富有的年長親戚相處。

「柴克雇用了她，她顯然名氣不小，」亞曼達說，並且環顧四周。「我確實很喜歡她挑選的東西。」

「喔，亞曼達，永遠都是這麼應對得宜。」莎拉輕拍亞曼達的膝頭。「你絕對不會說任何人的壞話，對吧？」

「我也會說負面的話啊！」亞曼達微弱地抗議。

「你當然會了，只是非常、非常小聲，」莎拉低聲地說，然後聳聳肩。「嘿，我或許可以學著多控制我的舌頭一點。你應該聽聽我今天早上是怎麼罵科里的。」莎拉看起來有點洩氣，思索了一會兒。「不過呢，在我看來，他的年紀太大了，挺個大肚腩，不適合鮮紅色的Air Jordan。他看起來真可笑，我看過和他一起參加他那個搭訕遊戲的一些人，他們年輕、體格精壯又迷人，而且非常不可笑。認真想想，你想過來跟我一起看嗎？有個傢伙有雙碧眼，帶點鬍髭……」

亞曼達笑了。「不用了，謝謝你。」

莎拉喜歡公開地開科里以外的性感男子玩笑。她可以這麼做，因為她的婚姻堅若磐石。莎拉和科里生了三個漂亮男孩，而且結婚好多年了。他們是在高中認識的，科里是足球明星，莎拉是啦啦隊隊長。他們倆甚至獲選過畢業舞會的國王和皇后，莎拉對此似乎有點難為情，但同時也感到相當榮幸。

莎拉嘆了口氣。「反正呢，當我對那雙鞋的事不肯鬆口時，我認為科里真的覺得很受傷。凡事都有底線，即使是在鬧著玩。有時我會忘了那條線在哪裡。」

莎拉很有說服力，這是真的。她要求科里做這個、做那個，還有其他的，例如去接兒子們、清理阻塞角落排水溝的落葉、幫亞曼達換他們家大門口上面的燈泡。當然了，科里有時會發牢騷，尤其是落葉，他認為那是政府的問題，不過話中總是帶著感情。彷彿他其實很喜歡彼此這麼一來一往。亞曼達覺得這整件事令人難解又羨慕。

「我認為科里就是喜歡你這樣子，」亞曼達說：「再說，我確定柴克很希望我能像你一樣果決，這樣我就能把基金會的事處理得更好。」