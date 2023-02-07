500多天等不到新任體育署長，教長潘文忠：盼2月確定人事案

教育部體育署長的位置已經懸缺超過520天，並由教育部次長林騰蛟代理至今，近日內閣改組，體育界及立委都關心是否會有新署長出任。對此，教育部長潘文忠受訪時回應，農曆年後已經積極尋訪可能人選，現在在做最後評估，希望能在2月確定人事案。

2021年東京奧運國手包機前往日本參賽，卻發生選手坐經濟艙，教練、隊醫坐商務艙的問題。雖然體育署事後澄清是防疫考量，讓人數眾多的選手坐經濟艙，但仍無法平息社會輿論，時任體育署長張少熙馬上自請處分下台，回到師範大學任教，並由林騰蛟代理體育署長至今。

Photo Credit：中央社 前體育署長張少熙2021年宣布請辭後，有超過2000名基層運動員、教練和支持者換上「我是體育人、挺張少熙署長」的臉書頭貼力挺。

體育署長懸缺的500多日以來，潘文忠多次被問到體育署長一事。林騰蛟去（2022）年受訪時則曾回應，他在代理期間努力完成體育署的任務，幾乎每天都到體育署報到，讓同仁感覺到體育署是有署長在的。

昨（6）日立法委員黃國書召開記者會，認為成都世大運、杭州亞運、亞洲田徑錦標賽與女足世界杯等重大國際體育賽事即將來臨，擔心林騰蛟有其他繁重業務，處理體育署業務恐力有未逮。

黃國書指出，署長懸缺的原因可能是現行法規設立的高門檻，現行法規規定，體育署長職務列簡任第13至14職等，必要時得比照大學校長資格聘任，代表一般只能從12職等以上常務文官，或具校長遴選資格的學者中挑選人才。

因此，他與立委張廖萬堅提出《教育部體育署組織法》修法草案，希望透過資格鬆綁，協助尋覓適合的體育署署長。張廖萬堅也建議，體育署應該升格體育部，讓體育部長的位階及權責能相符，或者修法將體育署長改為政務任命，廣納民間人才，讓體壇有更好的發展。

教長：盼2月底確定人事案

至於在現行制度之下，將由誰來出任懸缺已久的體育署長，《自由時報》昨日報導指出，國立體育大學管理學院院長鄭世忠接任的可能性高，他曾擔任國體大總務長、中華奧會副秘書長，目前是足協秘書長，擁有豐富國際體育事務經驗，且和地方關係良好。

潘文忠今（7）日接受媒體聯訪時未證實此事，並回應說，雖然在林騰蛟代理之下，體育事務都有順利推動，但署長是推動體育的重要領航員，體育界非常關心會由誰接任。教育部在農曆年後已經積極尋訪可能人選，有和幾名熱心體育的相關人士談過，目前為止在做最後評估，希望近期就能有新任的體育署長為體育界服務，尤其接下來的亞運、世大運都需要署長帶領體育署與體育界一起努力。

潘文忠表示，近期會把適合人選報給行政院，確定後向各界說明，同時坦言體育署長的資格限制高，文官要達12職等，教育人員要有大學校長資格，又要有體育專長，加總起來不容易尋找，希望能在2月確定人事案。

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核稿編輯：楊士範