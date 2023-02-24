公園放飛金剛鸚鵡卻害路人脫臼骨折，須負什麼法律責任？
我們想讓你知道的是
寵物在外造成他人驚嚇受傷，飼主一般都要負連帶責任，而法源依據為《動保法》第20條第2項規定的「具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施。」但今天故事的主角，不是一般新聞中時常出現的中大型犬，而是大眾普遍認為無害的－「鸚鵡」。
根據新聞報導，兩年前台南一位黃姓男子帶著飼養的金剛鸚鵡導戶外野放，不料鸚鵡直接飛向慢跑路過的林姓醫師的後腦，林男被鸚鵡抓、拍打翅膀的動作嚇到跌倒，導致其右腿髖關節發生脫臼及粉碎性骨折等傷勢。
林男分別對黃男提起刑事及民事告訴，法官對於這起罕見的案例是怎麼認定呢？一起來看看法操的分析。
飼主應採取適當防護措施
《動物保護法》第7條規定「飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人之生命、身體、自由或財產」且第20條第2項規定「具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施。」
由此上述規定可知，在法律上飼主必須要對動物的行為負上責任，根據動保法的定義，飼主指「動物之所有人或實際管領動物之人」。若欠缺適當的防護導致侵害他人法益的結果產生，飼主就必須在民刑事上面臨過失責任。
更甚者，例如明明知道自己的狗性格兇悍，卻不牽繩放任其四處遊走，若因此發生攻擊事件就還可能成立傷害罪的「不確定故意」
那什麼叫做具攻擊性之寵物？是要像農委會公告才算嗎？
從判決書看來只要是從外觀上看來具有一定攻擊性的動物都可能屬於動保法稱的「具攻擊性之寵物」。其中提到「金剛鸚鵡高約40公分、雙翅展開後約60公分⋯⋯從外觀而言，並非易於親近的可愛小動物，己屬龐然大物。」
法院認為，縱然鸚鵡飛向他人之目的不是要攻擊人，但有龐然大物接近時都會使人出現「遭受攻擊」的研判，因此認定在外觀上已具攻擊性。
不久前桃園大溪區中庄調整池也因放飛鸚鵡嚇到人，導致公園設置警示牌「禁止大型鸚鵡放飛訓練」，引起鳥友公憤的新聞出現。雖然鳥友們都認為都會挑選較無人車通行的時間放飛，不會有問題。
但事實上此案的黃姓飼主其實也已經選擇在人車稀少的時間地點放飛卻還是不幸發生過失傷害案件，所以其實放飛時都還是有一定程度的風險存在，若非在專門提供放飛鸚鵡的環境下，鳥友們就只能希望自己家的鸚鵡別對路人「太過熱情」了。
民事上具與有過失嗎？
民事上，我國對於動物所產生的侵權行為則規定在第190條，明定損害賠償責任由動物之占有人負擔，但如果已經盡到管理的責任仍無法避免損害發生的話便無需負賠償義務。
如果是因為「第三人」的挑動才造成動物的侵權行為，動物之占有人雖然仍需對受害人負擔損害賠償責任，但占有人還可以另外向「第三人」求償。
此案林姓醫師因為被鸚鵡嚇到跌倒骨折，因此依法向飼主請求醫療費、工作損失、勞動力減損及精神慰撫金，法院判黃男應賠償304萬餘元。
黃男雖然主張依道路交通安全規則第133條規定，行人不得於道路上慢跑，所以他也有過失，應依《民法》第217條與有過失之規定減輕賠償金額。
不過法院認為，此規定是基於保持道路暢通及行人安全而制定，與動物逼近所造成的驚嚇無關，且就算是以行走的方式路過亦有可能會發生相同狀況，因此認定林男並無過失。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
Tags：
迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。