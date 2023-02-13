《時辰祈禱書》：在中世紀比《聖經》還暢銷，歐洲各大圖書館中最常見的稀有古籍
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《聖經》長期以來都被認為是史上最暢銷的書籍，然而，在普遍被認為信仰為上的中古世紀歐洲卻不是如此，取而代之的是時辰祈禱書這樣的訂製祈禱指引書，但為什麼在13至16世紀期間，時辰祈禱書被大量的製作或是印刷？而到了現代，成為歐洲各大圖書館中，最常見的稀有古籍？
文：蔚然
《聖經》長期以來都被認為是史上最暢銷的書籍，然而，在普遍被認為信仰為上的中古世紀歐洲卻不是如此，取而代之的是時辰祈禱書（或稱時禱書，Book of hours）這樣的訂製祈禱指引書【圖1】，在13至16世紀間被大量的製作或是印刷，而成為了現代歐洲各大圖書館中，最常見的稀有古籍。
時辰祈禱書是中世紀最為普遍的手抄書類別，時禱書顧名思義是告訴書的主人「何時該怎麼祈禱」的指導書。在印刷術仍未出現的中古歐洲，手抄本形式的時辰祈禱書，是個能夠依照個人喜好訂製的書籍，人們可以依照自己的祈禱習慣以及預算多寡，客製化一本專屬於自己的祈禱書，這樣的特質也是造成其廣為流行的因素之一。
最初時辰祈禱書的擁有者多為貴族女性，她們的伴侶或是親屬，會將時禱書作為禮物贈與她們，並期待她們從中學習虔誠等美德。此時的手抄書製作，多由修道院的修士與僧侶製作，但是隨著手抄本產業在法國巴黎興起，許多坊間的工作室也開始製作時辰祈禱書，同時因為經濟相對穩定、識字率攀升，許多有經濟能力的平民家庭，也能夠向這些工作室訂製時辰祈禱書，而到了印刷業普遍興盛的15世紀，也能見到印刷版的時辰祈禱書。
另外值得注意的是，時辰祈禱書的擁有者，幾乎都是非教士階級的貴族與平民，這正說明了時禱書的特性：由於非教士階級並沒有能夠直接與上帝溝通的管道，因此他們的時辰祈禱書模仿了修道院及教堂內，真正的彌撒與定時祈禱禱詞的內容結構，以效仿能夠直接向上帝祈禱的神職人員們。在此同時，因為識字率上升以及客製化的內容，使得時辰祈禱書在中世紀晚期更加受到歡迎。
雖然幾乎每一本時辰祈禱書的內容有所不同，但是大致上一定會包含幾個特定章節：月曆、聖母瑪利亞的時辰祈禱、福音書節錄、十字架的時辰祈禱、聖靈的時辰祈禱、詩篇節選等，接下來將介紹最重要的三個章節。
月曆通常出現在時禱書的開頭。中世紀歐洲算日子的方式與現代人不太一樣，他們是依照聖人曆過日的，人們在日記上並不寫今天是十一月二號，而是說今天是諸靈節（All Souls’ Day），或是在7月25號說是聖克里斯多福的瞻禮日。
因此在時禱書內頁的月曆中，會寫滿聖人或是與耶穌相關的紀念日【圖2】，若是比較次要的日子會以深色墨水紀錄，例如2月1號的聖依那爵的瞻禮日（Feast of St. Ignatius），而重要的日子比方2月2號的獻主日（Feast of Presentation of the Lord），則會以紅色墨水特別標示。
在這個章節也經常帶有跟季節相關的圖像，比方在著名的《貝里公爵的美好時辰祈禱書》一月的圖像中【圖1】，人們正因為這個寒冷的季節，在溫暖的室內開起盛大的宴會以度過冬天，而在上方的星空中則出現了摩羯座與水瓶座的圖樣。
整本時禱書最重要的部分，則是聖母瑪利亞的時辰祈禱（Little Office of the Blessed Virgin Mary，時辰祈禱也譯作日課）。中世紀的人們非常崇敬聖母，這不僅是因為她是耶穌的母親，更是因為中世紀普遍相信慈悲的聖母，能夠說服耶穌基督幫助人類。
聖母瑪利亞的時辰祈禱的內容依照基督教會規定將一天分為8個時辰，每一個時辰都會提供信徒不同的禱詞，以幫助他們向耶穌的母親祈禱。這個章節的圖畫也多環繞在聖母瑪利亞一生中的重要事件。
比方在第一個時辰（Martin，凌晨三點至五點）的開頭，藝術家就描繪了聖母報喜圖（Annunciation）【圖3】，大天使加百列向聖母瑪利亞告知她將生下上帝之子的消息，加百列一手拿著一束象徵純潔的白百合，另一手中的捲軸上寫著「萬福！充滿恩寵者！」（AVE GRACIA PLENA，路加1:28），右方身穿藍色長袍的瑪麗亞站在讀經架前，舉一隻手並看著這位意料之外的訪客。
值得注意的是，泥金裝飾手抄本形式（illuminated manuscript）的時禱書，在每個時辰的開頭通常都有圖畫，這些圖像不僅是告訴祈禱者這個時辰祈禱的主題為何，也同時兼具了類似書籤的標記功能，因為中世紀的手抄本並沒有目錄也不常有頁碼，因此開頭頁的圖畫能夠提供讀者相關的資訊，讓他們能夠快速地找到需要的章節。
而將聖母報喜圖放在第一個時辰是非常常見的，在中世紀的基督教思想中，瑪麗亞懷上耶穌是她這輩子最重要的大事，而對全人類來說，救世主的誕生代表著人類救贖的開始，也因此聖母報喜圖被放在了第一個時辰。
另外，除了聖母瑪利亞的時辰祈禱外，時禱書通常會收錄死者的祈禱文（Office of the Dead），這個部分的禱詞與其他章節不同，其他章節所收錄的禱詞，多是非教士階級模仿教堂內僧侶與修士使用的禱詞寫成的，但只有死者的祈禱文與實際上神職人員使用相同的禱詞。
死者的祈禱文是給書籍擁有者，為他們死去的親友準備的祈禱詞，根據中世紀基督教的教義，生者常念這些禱詞有助於死者盡早脫離煉獄進入天堂，而這個部分的圖畫有非常多樣的選擇，常見的主題有死亡之舞、啟示錄（也就是世界末日的圖像）等。
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