《時辰祈禱書》：在中世紀比《聖經》還暢銷，歐洲各大圖書館中最常見的稀有古籍

文:蔚然

《聖經》長期以來都被認為是史上最暢銷的書籍,然而,在普遍被認為信仰為上的中古世紀歐洲卻不是如此,取而代之的是時辰祈禱書(或稱時禱書,Book of hours)這樣的訂製祈禱指引書【圖1】,在13至16世紀間被大量的製作或是印刷,而成為了現代歐洲各大圖書館中,最常見的稀有古籍。

時辰祈禱書是中世紀最為普遍的手抄書類別,時禱書顧名思義是告訴書的主人「何時該怎麼祈禱」的指導書。在印刷術仍未出現的中古歐洲,手抄本形式的時辰祈禱書,是個能夠依照個人喜好訂製的書籍,人們可以依照自己的祈禱習慣以及預算多寡,客製化一本專屬於自己的祈禱書,這樣的特質也是造成其廣為流行的因素之一。

Photo Credit: https://bvmm.irht.cnrs.fr/mirador/index.php?manifest=https://bvmm.irht.cnrs.fr/iiif/22470/manifest 【圖1】January fromTrès Riches Heures du Duc de Berry, f.1v, 1412-1416, tempera on vellum, Chateau de Chantilly

最初時辰祈禱書的擁有者多為貴族女性,她們的伴侶或是親屬,會將時禱書作為禮物贈與她們,並期待她們從中學習虔誠等美德。此時的手抄書製作,多由修道院的修士與僧侶製作,但是隨著手抄本產業在法國巴黎興起,許多坊間的工作室也開始製作時辰祈禱書,同時因為經濟相對穩定、識字率攀升,許多有經濟能力的平民家庭,也能夠向這些工作室訂製時辰祈禱書,而到了印刷業普遍興盛的15世紀,也能見到印刷版的時辰祈禱書。

另外值得注意的是,時辰祈禱書的擁有者,幾乎都是非教士階級的貴族與平民,這正說明了時禱書的特性:由於非教士階級並沒有能夠直接與上帝溝通的管道,因此他們的時辰祈禱書模仿了修道院及教堂內,真正的彌撒與定時祈禱禱詞的內容結構,以效仿能夠直接向上帝祈禱的神職人員們。在此同時,因為識字率上升以及客製化的內容,使得時辰祈禱書在中世紀晚期更加受到歡迎。

雖然幾乎每一本時辰祈禱書的內容有所不同,但是大致上一定會包含幾個特定章節:月曆、聖母瑪利亞的時辰祈禱、福音書節錄、十字架的時辰祈禱、聖靈的時辰祈禱、詩篇節選等,接下來將介紹最重要的三個章節。

月曆通常出現在時禱書的開頭。中世紀歐洲算日子的方式與現代人不太一樣,他們是依照聖人曆過日的,人們在日記上並不寫今天是十一月二號,而是說今天是諸靈節(All Souls’ Day),或是在7月25號說是聖克里斯多福的瞻禮日。

因此在時禱書內頁的月曆中,會寫滿聖人或是與耶穌相關的紀念日【圖2】,若是比較次要的日子會以深色墨水紀錄,例如2月1號的聖依那爵的瞻禮日(Feast of St. Ignatius),而重要的日子比方2月2號的獻主日(Feast of Presentation of the Lord),則會以紅色墨水特別標示。

Photo Credit: https://bvmm.irht.cnrs.fr/mirador/index.php?manifest=https://bvmm.irht.cnrs.fr/iiif/22470/manifest) 【圖2】January fromTrès Riches Heures du Duc de Berry, f.2r, 1412-1416, tempera on vellum, Chateau de Chantilly

在這個章節也經常帶有跟季節相關的圖像,比方在著名的《貝里公爵的美好時辰祈禱書》一月的圖像中【圖1】,人們正因為這個寒冷的季節,在溫暖的室內開起盛大的宴會以度過冬天,而在上方的星空中則出現了摩羯座與水瓶座的圖樣。

整本時禱書最重要的部分,則是聖母瑪利亞的時辰祈禱(Little Office of the Blessed Virgin Mary,時辰祈禱也譯作日課)。中世紀的人們非常崇敬聖母,這不僅是因為她是耶穌的母親,更是因為中世紀普遍相信慈悲的聖母,能夠說服耶穌基督幫助人類。

聖母瑪利亞的時辰祈禱的內容依照基督教會規定將一天分為8個時辰,每一個時辰都會提供信徒不同的禱詞,以幫助他們向耶穌的母親祈禱。這個章節的圖畫也多環繞在聖母瑪利亞一生中的重要事件。

比方在第一個時辰(Martin,凌晨三點至五點)的開頭,藝術家就描繪了聖母報喜圖(Annunciation)【圖3】,大天使加百列向聖母瑪利亞告知她將生下上帝之子的消息,加百列一手拿著一束象徵純潔的白百合,另一手中的捲軸上寫著「萬福!充滿恩寵者!」(AVE GRACIA PLENA,路加1:28),右方身穿藍色長袍的瑪麗亞站在讀經架前,舉一隻手並看著這位意料之外的訪客。

值得注意的是,泥金裝飾手抄本形式(illuminated manuscript)的時禱書,在每個時辰的開頭通常都有圖畫,這些圖像不僅是告訴祈禱者這個時辰祈禱的主題為何,也同時兼具了類似書籤的標記功能,因為中世紀的手抄本並沒有目錄也不常有頁碼,因此開頭頁的圖畫能夠提供讀者相關的資訊,讓他們能夠快速地找到需要的章節。

Photo Credit: https://bvmm.irht.cnrs.fr/mirador/index.php?manifest=https://bvmm.irht.cnrs.fr/iiif/22470/manifest 【圖3】Detail of Annunciation, fromTrès Riches Heures du Duc de Berry, f.26r, 1412-1416, tempera on vellum, Chateau de Chantilly

而將聖母報喜圖放在第一個時辰是非常常見的,在中世紀的基督教思想中,瑪麗亞懷上耶穌是她這輩子最重要的大事,而對全人類來說,救世主的誕生代表著人類救贖的開始,也因此聖母報喜圖被放在了第一個時辰。

另外,除了聖母瑪利亞的時辰祈禱外,時禱書通常會收錄死者的祈禱文(Office of the Dead),這個部分的禱詞與其他章節不同,其他章節所收錄的禱詞,多是非教士階級模仿教堂內僧侶與修士使用的禱詞寫成的,但只有死者的祈禱文與實際上神職人員使用相同的禱詞。

死者的祈禱文是給書籍擁有者,為他們死去的親友準備的祈禱詞,根據中世紀基督教的教義,生者常念這些禱詞有助於死者盡早脫離煉獄進入天堂,而這個部分的圖畫有非常多樣的選擇,常見的主題有死亡之舞、啟示錄(也就是世界末日的圖像)等。