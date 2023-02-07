前友邦知名挺台反中省長遭去職，索羅門群島爆發抗議衝突，學者：中國十分樂見

根據《ABC News》報導，索羅門群島人口最多的馬萊塔省（Malaita）議會，今（7）日通過不信任投票，將省長蘇達尼（Daniel Suidani）去職。蘇達尼是索國著名的反中省長，並且與台灣外交官長期保持聯絡，也在台灣接受過治療。

《路透社》報導指出，在不信任投票通過後，上百名蘇達尼的支持者發起示威，並與警方產生爭執，抗議人士甚至用石塊攻擊警方。警方最終向抗議人士發射催淚瓦斯才將他們驅散，目前衝突已經平息，且沒有人受傷。

挺台反中，為了中國與總理鬧翻

結合《ABC News》三則報導與《CNBC》報導，蘇達尼長期以來，一直批評索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare），與中國深化關係的外交政策。2019年，在中國承諾願意提供數百萬美元的發展資金給索國後，索國政府通過投票，放棄承認台灣，改承認中國為國家，並終止與台灣36年的外交關係。

事件發生後，索國的反對派強烈批評蘇嘉瓦瑞的決定。反對派指出，索國的發展願景，是基於對民主原則、人權、法治的尊重，國家的長遠利益在於台灣，而不是中華人民共和國。與中國建立關係可能會使索國的土地權、法治和文化遺產受到損害，陷入嚴重的債務陷阱。

蘇達尼是反對派最主要的領袖之一，2021年11月，索國首都霍尼亞拉（Honiara）爆發大規摸抗議事件，要求蘇嘉瓦瑞辭去總理，抗議者便是蘇達尼的支持者，該抗議行動造成霍尼亞拉唐人街的部分地區被燒毀，但懸掛台灣國旗的建築物則倖免於難。

曾擔任學校教師的蘇達尼其實是政治新手，直到2019年才當選從政。他領導的馬萊塔省位於索國首都霍尼亞拉以北約100公里處。對於大多數馬萊塔人來說，在一個向亞洲超級大國（中國）張開雙臂的國家裡，勇敢對抗中國的他是一個英雄。蘇達尼甚至在2022年4月簽署了一項安全協議「奧基公報」（the Auki Communique），禁止中國公司進入索國人口最多的馬萊塔省，並接受美國的援助。

Photo Credit: GettyImages 2021年11月，索國首都霍尼亞拉爆發大規模抗議，要求總理蘇嘉瓦瑞下台

蘇達尼指責中國企圖利用賄賂和貪腐來控制蘇嘉瓦瑞政府。他也與台灣外交官保持聯繫，同時指控蘇嘉瓦瑞政府在霍尼亞拉壟斷資源，忽視了整個馬萊塔的發展。

雖然與台灣斷交，然而，南太平洋地緣政治研究員卡瓦諾（Ed Cavanough）表示，有證據表明馬萊塔省與台灣之間，仍以某種形式維持友好關係。當COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發時，台灣向馬萊塔省提供了援助，例如個人防護設備和食品援助，卡瓦諾表示，這違反了索國的國家法律。蘇達尼還曾於2021年5月前往台灣接受治療。

蘇嘉瓦瑞遭懷疑是不信任案的幕後推手

《ABC News》報導指出，蘇達尼一直是蘇嘉瓦瑞在國內的眼中釘，早在2021年，蘇達尼就面臨過不信任投票的挑戰，而馬萊塔省與中央政府之間緊張的關係，長期以來也一直困擾著整個索羅門群島。蘇嘉瓦瑞過去也不斷鼓勵馬萊塔省，從索國獨立出去自行變成一個國家。

蘇達尼和支持他的議會議員沒有參加今天上午對他的不信任投票。而蘇達尼的支持者則表示，他們會向索羅門群島高等法院提出上訴。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）的成員索拉（Mihai Sora）指出，有人猜測，蘇嘉瓦瑞是針對蘇達尼不信任投票案的幕後推手，他利用資金資助了這些投票案，而他應該是獲得了中國資金的支持，中國會非常樂見於蘇達尼遭去職。

索拉表示，此不信任投票案的通過，可能會就此消除所有對蘇嘉瓦瑞的批評，但他也警告說：「投票案也可能進一步激化索羅門群島的內部分歧。」他指出，在現在這個敏感時刻，索國各地方領袖領袖能否積極尋求，緩解緊張局勢的方法，將對索國至關重要。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：楊士範