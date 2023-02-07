白宮考慮對俄鋁徵200％關稅向普亭施壓，航太、民生等相關產業倍感壓力
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鋁是重要的礦物，由於它的合金質輕、耐低溫、高強度和低成本，一直是航太產業重要的原料，常使用在機體骨架及外框結構件、螺栓和門窗外框等，未來美國是否課徵關稅，引起市場關注。
原物料市場可能又有動盪，根據外媒報導美國官員於2月6日透露，白宮高層正考慮將由俄羅斯製造的鋁；將其進一步提高進口關稅至200%，藉此向普亭（Vladimir Putin）施加更大壓力，遏止俄烏戰爭擴大，而此消息將讓航太、民生等大量用鋁企業倍感壓力。
俄羅斯是世界第2大鋁生產國
俄羅斯是世界第2大鋁生產國，俄鋁一直以來占美國進口總量的10%左右。不過，根據《彭博社》報導，美國最快將於本週宣布對俄鋁徵收200%的關稅，知情官員強調，莫斯科以相當低的成本價格，不斷對外傾銷於美國市場，使得相關產業業者深受其害。
事實上，鋁合金質輕、耐低溫、高強度和低成本，一直是航太產業重要的原料，常使用在機體骨架及外框結構件、螺栓和門窗外框等。此外，有些鋁合金也多使用在機翼上層外板及縱樑、尾翼及機身隔等重要結構之中。
近年來原物料波動大，許多相關鋁業者不堪其擾，然而未來美國調整關稅也將讓市場迎來變動。其實，早在2022年12月6日，歐盟委員會（European Commission）早已提議禁止對俄羅斯包含鋁的礦業進行新的投資。
經濟合作與發展組織（OECD）指出，在俄烏戰爭之前，俄羅斯的礦業有4分之1的投資來自於外國，項目包含生產鋁、黃金、鐵礦石、鈾和磷酸鹽等多種大宗商品。
由於拉高課稅將引起連鎖反應，全球產業也將受到影響，因此歐美各國始終在此議題上爭論不休。《金融時報》指出，如果歐盟該提案獲得27個成員國的一致支持，包含航太、鋁製民生用品等都將受到影響，到時候恐怕還將助漲通貨膨脹。
歐美課徵關稅消息尚未明朗
知情人士向《金融時報》透露，目前歐美的制裁方案仍還可能修改。至於多家外媒記者詢問美國、歐盟相關單位，仍未獲得明朗且具體的回應。
另一方面，許多仍看漲今（2023）年大宗物料的投資人評估，在今年結束後，相關的工業金屬很可能高於現在。對照另一個重要工業金屬銅，FactSet的數據顯示，3個月期銅合約價格為每噸9100美元，2023年迄今已累計上漲9%；鋁期貨累計漲13%。
除了俄羅斯遭課徵關稅的不確定因素正影響鋁製品以外，中國房市市場回升的時間和規模也主導市場漲跌很大一部分。《華爾街日報》指出，各類金屬的庫存看起來相當低，尤其是鋁庫存的下降快速，2022年年底僅有44.7250萬噸，低於童年年初的90多萬噸。
另一個比較好的消息是，報導稱世界3大引擎美國、中國和歐洲的前景都好於預期，這些都是值得「謹慎樂觀」的原因。但是，在2023年春天中國和美國出現更明朗的經濟訊號，還有貨幣政策更寬鬆前前，對於投資人來說，「謹慎」仍然是投資大宗商品投資者的關鍵詞。
最後，課徵關稅的種種消息，尚未導致鋁價大幅度攀升，僅上漲達0.6%，截至7日，倫敦交易所的LME鋁結算價下跌1.4%，收於每噸2533.50美元。
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核稿編輯：翁世航
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