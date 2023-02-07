《阿森一族》諷中國存在強迫勞動，香港Disney+整集下架

文：德國之聲中文網

串流業者Disney+在香港的平台下架了一集《阿森一族》（The Simpsons），原因是內容提及中國「強迫勞動」。此事最早由英國《金融時報》披露，路透等媒體亦跟進報導，並指出在香港的用戶已無法直接在平台上看到此集數。

該集名稱為「憤怒的莉莎」（One Angry Lisa）， 於去年10月首播。劇中有一段，背景配樂帶有「中國古典風」的元素；劇中角色美枝．辛普森（Marge Simpson）騎著飛輪，一邊看著飛輪螢幕上顯示的中國萬裡長城，一邊聽教練說道：「看看中國的奇觀：比特幣礦場；強迫勞動營，裡面有小孩在製造智慧型手機；還有——羅曼史。」

《阿森一族》的集數在中國被下架，過去早有先例。2021年，第16季的第12集（2005年首播）亦遭香港Disney+移除。該集主要內容是劇中角色前往中國領養孩子，其中許多片段可能冒犯中國政府，例如劇中角色消遣已故中國領導人毛澤東，嘲諷道：「看他長睡不醒的模樣，好像一個殺了5千萬人的小天使。」此外，片中還以坦克等元素指涉1989年六四事件，並以天安門廣場一塊石碑的文字反諷：「1989年，這裡什麼事都沒發生。」

香港浸會大學電影學院副教授吳國坤接受《金融時報》訪問時說，迪士尼可能擔憂在中國的迪士尼樂園業務受波及，而主動下架Disney+的影片。對迪士尼而言，避免冒犯中國在商業上更有利。

「維吾爾運動」（Campaign For Uyghurs）組織的創辦人茹仙．阿巴斯（Rushan Abbas）在推特上推文批評，此事再一次顯示「企業的貪婪凌駕於人權之上」。

2020年，香港《國安法》上路；隔年，香港更以「保障國家安全」為由實施電影審查制度。不過，據《金融時報》報導，港府回應稱電影審查規範尚不涵蓋網路串流平台。針對《阿森一族》集數下架一事，港府發言人並未透露當局是否主動要求迪士尼這麼做；迪士尼公司則不願回應。

去年8月底，當時的聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）發表報告，直指中國在新疆的人權疑慮，藉所謂的「職業培訓中心」（VETC），任意拘禁、虐待維吾爾人及其他穆斯林群體。多年來，國際媒體和人權組織屢次指控新疆存在「強迫勞動」爭議，中國政府皆予以強力否認。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin