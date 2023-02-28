2023/02/28,
勞工

離職攻略：一定要交接嗎？剩下的特休如何換錢？公司不給離職證明書怎麼辦？

離職攻略：一定要交接嗎？剩下的特休如何換錢？公司不給離職證明書怎麼辦？
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

許多人選擇在年後轉職，但迎面而來的就是離職「闖關任務」，這也是最令人頭痛的一個環節。哪些是該爭取的權益，哪些又是應盡的責任，一起來看看。

提出離職之後，你以為就鬆一口氣了嗎？其實緊接著要面對的是一連串的「闖關任務」。包含和同事與主管交接、確認離職特休換錢與薪資計算、申請離職證明等，就讓我們一起來看看要注意哪些事項：

一、提離職後我一定要交接嗎？

Ans.：YES！勞工有工作交接之義務。

勞基法雖然沒有提及勞工離職時需要做哪些事情，但根據1999年9月2日勞委會（現已為獨立部會「勞動部」）函釋，勞工離職交接為勞動契約的附隨義務，也就是勞工離職前有交接義務。

行政院勞工委員會（88）台勞資二字第0034926號函釋第三點：「勞工於離職時，本於契約終止之附隨義務，無論有無約定，自應克盡交接離職手續之義務。惟如勞雇雙方未有約定，而雇主逕以勞工未辦妥離職手續扣發薪資，為法所不許可。至雇主如因勞工未盡必要之交接離職手續義務，致受有損害者，可循民事求償程序，請求損害賠償。」

以上法令內容說明，勞工離職前是有交接義務的，至於交接事項則交給勞資雙方同意即可。另外，交接內容不只是實體財物如筆電、照相機、攝影機等，還包含工作業務需求之文件交接。

但雇主不得因為交接不完整而擅自預扣薪資，否則雇主違反《勞基法》第22條第2項所述「工資應全額直接給付勞工」，企業可能面臨2萬至100萬元的罰鍰。

不過，雇主若能提出因勞工未交接完整而導致損失，例如致使雇主無法和合作廠商履行合約事項等，雇主可舉證並以民事訴訟求償，不可作為預扣薪資的理由。

順帶一提，根據此篇讀者投稿內容「離職後，前公司ㄧ直傳LINE訊息問事情，我可以不回覆嗎？」如果在交接並離職之後，前雇主或是前主管針對過往工作業務，不斷傳送LINE訊息詢問工作事項，勞工並沒有回覆的義務，因為前工作職務已交接完成。

二、我可以請「有薪假」去面試新公司嗎？

Ans.：一半Yes一半No。

自願性離職並無「有薪謀職假」，因此勞工如還有特休假的話，可以請特休假作為謀職面試需求。

如果是非自願離職，每周有2天帶薪謀職假。

三、離職特休計算：特休如何換錢？

狀況1：休完特休

有些勞工會想在月初提離職，並且把剩下的所有特休假集中「休到離職」、「休到畢業」，並等待下個月月初的新公司入職，這部分是沒問題的，但請假時勞工身分依舊屬於該企業之受雇者身分，須按照企業請假手續進行。

為了跟前東家完美分手、好聚好散，小編建議也盡量把「休到離職」的計畫提早告訴雇主／直屬主管，方便他們盡早啟動招募計畫、安排遞補人選。

另一方面，也要注意前述所提「勞工離職前有工作交接之義務」，因此建議先確認好自己的職務內容都已經交接完畢，屆時再和公司提出特休，避免離職後還和前公司有多項事務未解決。

離職交接小撇步：

1. 建立檔案：

建立一個Word檔案，列出所有工作內容及交接事項，如果工作業務會連絡到其他配合廠商，也需整理出所有窗口的聯絡方式。

2.交接對象：

每個交接事項的後面都列出一位以上確切的交接人，例如同事、直屬主管等

3. 進度確認：

把已完成、未完成、待追蹤的工作事項也特別註明，方便業務交接時對方能快速了解進度狀況並迅速上手。

4. 交給主管：

這份Word檔案完成後，用email傳給直屬主管／老闆，同時也列印出來請主管過目，確認所有事項都可以持續進行，不會因為有人離職而中斷。

狀況2：離職特休換錢之「特休周年制」

根據《勞基法》第38條第4項 規定，當年度未休完的特休天數／時數，雇主應該折算薪水發給員工，如果沒有折現就應該遞延到隔一年，讓員工有休假延長的權益。

特休換錢計算公式（一般狀況）：

  • 勞工每月薪資 / 30天 = 特休假1天薪資
  • 特休假1天薪資 x 未休完特休天數 = 應得款項

如果因為疫情被降薪，特休假的錢怎算？根據勞動部勞動條2字第1090130982號函，因應疫情，雇主在結算特休假薪資時，必須跳過減班休息的月份；如果在今年6月開始減班，那麼特休假1天的薪資需以5月份為主。

特休換錢計算公式（曾有減班）：

  • 「無薪假前」最近1個月的勞工每月正常薪資 / 30天 = 特休假1天薪資
  • 特休假1天薪資 x 未休完特休天數 = 應得款項

狀況3：離職特休換錢之「特休曆年制」

根據518職場熊報此篇報導內容「曆年制、週年制特休天數怎麼算？3個QA告訴你選這種較好」，如果是採用特休曆年制的企業，則要「改用週年制」來確認勞工朋友的實際特休天數合計，因為曆年制會在勞工入職第一年開始便有遞延給假的狀況，因此使用周年制作為特休折算薪資才是正確的。

四、老闆不給我離職證明書怎麼辦？

Ans.：No！這樣是不行的。

根據《勞基法》第79條第3項、第4項，勞工要求離職證明，企業雇主有提供離職證明之義務，若違反則可處2萬元以上、30萬元以下的罰鍰。

勞工申訴方式包含撥打電話「1955」勞工諮詢申訴專線，或是到勞動部網站的勞工申訴專區勞動部民意信箱提出申訴。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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