離職攻略：一定要交接嗎？剩下的特休如何換錢？公司不給離職證明書怎麼辦？
我們想讓你知道的是
許多人選擇在年後轉職，但迎面而來的就是離職「闖關任務」，這也是最令人頭痛的一個環節。哪些是該爭取的權益，哪些又是應盡的責任，一起來看看。
提出離職之後，你以為就鬆一口氣了嗎？其實緊接著要面對的是一連串的「闖關任務」。包含和同事與主管交接、確認離職特休換錢與薪資計算、申請離職證明等，就讓我們一起來看看要注意哪些事項：
一、提離職後我一定要交接嗎？
Ans.：YES！勞工有工作交接之義務。
勞基法雖然沒有提及勞工離職時需要做哪些事情，但根據1999年9月2日勞委會（現已為獨立部會「勞動部」）函釋，勞工離職交接為勞動契約的附隨義務，也就是勞工離職前有交接義務。
行政院勞工委員會（88）台勞資二字第0034926號函釋第三點：「勞工於離職時，本於契約終止之附隨義務，無論有無約定，自應克盡交接離職手續之義務。惟如勞雇雙方未有約定，而雇主逕以勞工未辦妥離職手續扣發薪資，為法所不許可。至雇主如因勞工未盡必要之交接離職手續義務，致受有損害者，可循民事求償程序，請求損害賠償。」
以上法令內容說明，勞工離職前是有交接義務的，至於交接事項則交給勞資雙方同意即可。另外，交接內容不只是實體財物如筆電、照相機、攝影機等，還包含工作業務需求之文件交接。
但雇主不得因為交接不完整而擅自預扣薪資，否則雇主違反《勞基法》第22條第2項所述「工資應全額直接給付勞工」，企業可能面臨2萬至100萬元的罰鍰。
不過，雇主若能提出因勞工未交接完整而導致損失，例如致使雇主無法和合作廠商履行合約事項等，雇主可舉證並以民事訴訟求償，不可作為預扣薪資的理由。
順帶一提，根據此篇讀者投稿內容「離職後，前公司ㄧ直傳LINE訊息問事情，我可以不回覆嗎？」如果在交接並離職之後，前雇主或是前主管針對過往工作業務，不斷傳送LINE訊息詢問工作事項，勞工並沒有回覆的義務，因為前工作職務已交接完成。
二、我可以請「有薪假」去面試新公司嗎？
Ans.：一半Yes一半No。
自願性離職並無「有薪謀職假」，因此勞工如還有特休假的話，可以請特休假作為謀職面試需求。
如果是非自願離職，每周有2天帶薪謀職假。
三、離職特休計算：特休如何換錢？
狀況1：休完特休
有些勞工會想在月初提離職，並且把剩下的所有特休假集中「休到離職」、「休到畢業」，並等待下個月月初的新公司入職，這部分是沒問題的，但請假時勞工身分依舊屬於該企業之受雇者身分，須按照企業請假手續進行。
為了跟前東家完美分手、好聚好散，小編建議也盡量把「休到離職」的計畫提早告訴雇主／直屬主管，方便他們盡早啟動招募計畫、安排遞補人選。
另一方面，也要注意前述所提「勞工離職前有工作交接之義務」，因此建議先確認好自己的職務內容都已經交接完畢，屆時再和公司提出特休，避免離職後還和前公司有多項事務未解決。
離職交接小撇步：
1. 建立檔案：
建立一個Word檔案，列出所有工作內容及交接事項，如果工作業務會連絡到其他配合廠商，也需整理出所有窗口的聯絡方式。
2.交接對象：
每個交接事項的後面都列出一位以上確切的交接人，例如同事、直屬主管等
3. 進度確認：
把已完成、未完成、待追蹤的工作事項也特別註明，方便業務交接時對方能快速了解進度狀況並迅速上手。
4. 交給主管：
這份Word檔案完成後，用email傳給直屬主管／老闆，同時也列印出來請主管過目，確認所有事項都可以持續進行，不會因為有人離職而中斷。
狀況2：離職特休換錢之「特休周年制」
根據《勞基法》第38條第4項 規定，當年度未休完的特休天數／時數，雇主應該折算薪水發給員工，如果沒有折現就應該遞延到隔一年，讓員工有休假延長的權益。
特休換錢計算公式（一般狀況）：
- 勞工每月薪資 / 30天 = 特休假1天薪資
- 特休假1天薪資 x 未休完特休天數 = 應得款項
如果因為疫情被降薪，特休假的錢怎算？根據勞動部勞動條2字第1090130982號函，因應疫情，雇主在結算特休假薪資時，必須跳過減班休息的月份；如果在今年6月開始減班，那麼特休假1天的薪資需以5月份為主。
特休換錢計算公式（曾有減班）：
- 「無薪假前」最近1個月的勞工每月正常薪資 / 30天 = 特休假1天薪資
- 特休假1天薪資 x 未休完特休天數 = 應得款項
狀況3：離職特休換錢之「特休曆年制」
根據518職場熊報此篇報導內容「曆年制、週年制特休天數怎麼算？3個QA告訴你選這種較好」，如果是採用特休曆年制的企業，則要「改用週年制」來確認勞工朋友的實際特休天數合計，因為曆年制會在勞工入職第一年開始便有遞延給假的狀況，因此使用周年制作為特休折算薪資才是正確的。
四、老闆不給我離職證明書怎麼辦？
Ans.：No！這樣是不行的。
根據《勞基法》第79條第3項、第4項，勞工要求離職證明，企業雇主有提供離職證明之義務，若違反則可處2萬元以上、30萬元以下的罰鍰。
勞工申訴方式包含撥打電話「1955」勞工諮詢申訴專線，或是到勞動部網站的勞工申訴專區、勞動部民意信箱提出申訴。
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
Tags：
管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料