離職攻略：一定要交接嗎？剩下的特休如何換錢？公司不給離職證明書怎麼辦？

提出離職之後，你以為就鬆一口氣了嗎？其實緊接著要面對的是一連串的「闖關任務」。包含和同事與主管交接、確認離職特休換錢與薪資計算、申請離職證明等，就讓我們一起來看看要注意哪些事項：

Ans.：YES！勞工有工作交接之義務。

勞基法雖然沒有提及勞工離職時需要做哪些事情，但根據1999年9月2日勞委會（現已為獨立部會「勞動部」）函釋，勞工離職交接為勞動契約的附隨義務，也就是勞工離職前有交接義務。

行政院勞工委員會（88）台勞資二字第0034926號函釋第三點：「勞工於離職時，本於契約終止之附隨義務，無論有無約定，自應克盡交接離職手續之義務。惟如勞雇雙方未有約定，而雇主逕以勞工未辦妥離職手續扣發薪資，為法所不許可。至雇主如因勞工未盡必要之交接離職手續義務，致受有損害者，可循民事求償程序，請求損害賠償。」

以上法令內容說明，勞工離職前是有交接義務的，至於交接事項則交給勞資雙方同意即可。另外，交接內容不只是實體財物如筆電、照相機、攝影機等，還包含工作業務需求之文件交接。

但雇主不得因為交接不完整而擅自預扣薪資，否則雇主違反《勞基法》第22條第2項所述「工資應全額直接給付勞工」，企業可能面臨2萬至100萬元的罰鍰。

不過，雇主若能提出因勞工未交接完整而導致損失，例如致使雇主無法和合作廠商履行合約事項等，雇主可舉證並以民事訴訟求償，不可作為預扣薪資的理由。

順帶一提，根據此篇讀者投稿內容「離職後，前公司ㄧ直傳LINE訊息問事情，我可以不回覆嗎？」如果在交接並離職之後，前雇主或是前主管針對過往工作業務，不斷傳送LINE訊息詢問工作事項，勞工並沒有回覆的義務，因為前工作職務已交接完成。