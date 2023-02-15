2023/02/15,
職場

把工作成果送出手之前先自問：如果你身上背的降落傘是自己準備的，你敢義無反顧地往下跳嗎？

把工作成果送出手之前先自問：如果你身上背的降落傘是自己準備的，你敢義無反顧地往下跳嗎？
Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

我們想讓你知道的是

降落傘理論最關鍵的問題是，「今天如果是你準備的降落傘，拿到你的降落傘的夥伴，是否能夠沒有一絲猶豫地就往下跳呢？」或許，下一次我們也可以問自己，「如果你身上背的降落傘是你為自己準備的，你敢義無反顧地往下跳嗎？」

文：公關人生相談室

之前有個新聞是美國知名演員亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）在拍攝新電影時，因使用道具槍不慎，造成誤殺攝影導演的新聞。根據新聞報導，亞歷鮑德溫不知道道具槍裡有實彈，而負責槍枝管理槍械師，也因管理不當沒有善盡檢查與控管義務而被起訴。

其實在職場上，雖然沒有這樣生死交關的場合，但我們其實也對類似團隊合作的場景不陌生。一個大型專案的構成，通常牽涉了許許多多的利害關係人，從專案經理、專案成員、客戶、外包廠商、客戶的客戶、臨時人員等，也會包括客戶內部的法務、財務與高階主管等角色。

然而，因為沒有人有全知的觀點可以掌控所有專案細節，於是我們設立了不同流程和層層檢核機制。希望透過不同專業的共同監視與監督，可以確保專案可以如實、如質與如期完成。

我也記得以前在專利事務所工作時，一封花15分鐘就寫完的英文書信，在真正送出給合作的國外事務所前，中間至少經過了兩個人把關。同屬英文組的直屬主管檢查主題與內文是否用詞恰當或需要調整，另外還有個負責「判行」（判斷是否放行）的同事做最後檢查包括格式、需要寄信的對象、附件甚至是對方偏好的收件方式（至少兩種以上，避免漏信）才寄出。

若是專利說明書翻譯，則中間的關卡可能就更多。除了原本的直屬主管外，還加上了專利工程師負責檢核專利說明書裡的實質內容與技術翻譯，是否符合客戶發明的原意，必要的時候也不免來來回回討論。目的就是為了確保未來要成為發明專利的請求項，內容不但撰寫完備且翻譯無誤，可以確保客戶未來若有需要主張權利時不會發生問題。

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Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

專利事務所工作流程會如此小心縝密，是因為任何的書信往來都代表著我們被委託的客戶，每一次出手也都是事務所專業的展現。無論是文字、翻譯，或是幫忙繳納專利維護費的證明，甚至是文件寄送的準時度都是標準，也只有做到無可挑惕，也才能夠在競爭的商業環境中，持續接受客戶與國外事務所的委託。

後來從事公關工作，我也記得曾有主管在我們交上要給總部的提案時，主管詢問我們的問題是，「你們對於這份提案有多少的信心？」「如果今天我看都不看就送出去，你們是否願意保證這樣也沒問題呢？」

這位主管後來也跟我們提到，在她還是小菜鳥時，就有主管跟她說過一個降落傘的故事，每一個團隊都像是在作戰的軍隊，每一個部屬都彷彿是執行作戰的後勤團隊，負責為執行跳傘任務的傘兵（也就是負責送出工作成果的主管）準備降落傘。

平日的訓練與團隊培養出的信任與默契，通常是在最危急與正式作戰時，我們最後倚賴的判準——相信同袍會為自己的最大利益著想，也相信同袍把團隊利益放在個人利益之上。就如同國防部發言人曾說過，「當傘兵就要下定犧牲的決心，把生命貢獻給國家。因為對於傘兵只有0分與100分的區別。」

於是，降落傘理論最關鍵的問題是，「今天如果是你準備的降落傘，拿到你的降落傘的夥伴，是否能夠沒有一絲猶豫地就往下跳呢？」這句提問不但可作為自己檢核工作品質的判準，更是檢核自己是否有給予合作夥伴足夠信任資本累積的標準。

或許，下一次當我們把工作成果送出手之前，我們也可以問問自己，「如果你身上背的降落傘是你為自己準備的，你敢義無反顧地往下跳嗎？」

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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